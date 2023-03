Heger podpisuje aj to, čo nečítal. Karas napravuje jeho nerozvážnosť

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas (nom. koalície) sa má budúci týždeň stretnúť so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v súvislosti s novým trestným činom ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Trestný čin má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. „Kto ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho nemocnicu dlhšie ako 90 dní porušuje povinnosť zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek určený v osobitnom predpise potrestá sa odňatím slobody až na tri roky,“ uvádza sa v prílohe spomínaného memoranda. Ak by nedostatok personálu spôsobil smrť viacerých ľudí, mohlo by to znamenať dokonca až 15 rokov za mrežami.

Návrh vychádza z memoranda o zlepšení zdravotníctva medzi vládou a LOZ. Podpis memoranda s LOZ odvrátil hromadné výpovede zhruba dvetisíc nemocničných lekárov. Rokovania o hromadných výpovediach prebiehali viac ako rok, no dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) priznal, že finálne znenie memoranda nečítal, pretože nečíta každý dokument úplne od slova do slova.

VIDEO: Heger: Vedeniu rezortu zdravotníctva došiel dych

Karas, síce ako predkladal, nie je s materiálom spokojný a vyzval poslancov, aby zaň nehlasovali. Je otázne, čo by porušenie memoranda s LOZ nakoniec znamenalo a preto sa dočasne poverený minister spravodlivosti snaží nájsť zmierlivejšiu ces­tu.

Karas podotkol, že lekárskym odborárom predstavil alternatívne riešenia, ktoré majú o týždeň prerokovať. „Navrhol som im možný postup a alternatívne riešenia, ktoré sú oveľa efektívnejšie a majú šancu, aby prešli parlamentom,“ povedal Karas s tým, že návrh sa pozdáva aj štátnemu tajomníkovi Michalovi Palkovičovi, ktorý aktuálne riadi rezort zdravotníctva. „Budeme na tom ďalej pracovať a budúci týždeň po ďalšom stretnutí s odborármi budeme komunikovať postup,“ dodal.

Budúcotýždňové stretnutie s lekárskymi odborármi potvrdil aj Palkovič. „Máme riešenie, ktoré je nie až tak hraničné. To znamená, že o trestnoprávnej zodpovednosti sa nebudeme baviť,“ skonštatoval. Vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti voči vedeniu nemocníc za nedostatok zdravotníkov by podľa neho bolo v súčasnosti viac destabilizačné ako prospešné.

Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský zdôraznil, že hoci na Slovensku chýbajú tisícky lekárov, tak si mladý lekár prácu v nemocnici nájsť nevie. Za trestnoprávnou zodpovednosťou pre vedenie nemocníc si LOZ preto aj naďalej stojí. „Nám ide o to, aby existovala trestnoprávna zodpovednosť pre vedenie nemocníc za úmyselné porušenie,“ ozrejmil pre denník Pravda. Riaditelia nemocníc podľa neho šetria na zamestnancoch na úkor bezpečnosti pacienta. „Mladý lekár následne odchádza do zahraničia, lebo tam sa mu riaditelia ozývajú,“ podotkol. Upozornil, že v nemocniciach neexistuje žiadna kontrola dostatku personálu či zabezpečenia oddelení.