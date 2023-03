Aktívne zálohy sa neotvoria občanom bez vojenských skúseností

Do aktívnych záloh sa nebude môcť po novom zaradiť aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli novelu zákona o brannej povinnosti. Tá rátala aj s ďalšou posilou aktívnych záloh, ktorou by mohli byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby.