Matovič: Ak niekto pripúšťa spoluprácu s mafiou, je pre OĽANO nepriateľ

Ak nová strana Demokrati pripúšťa povolebnú spoluprácu s Hlasom, je pre hnutie OĽANO politický nepriateľ. Vyplýva to z vyjadrení lídra hnutia Igora Matoviča. Chce od Demokratov vedieť jasné stanovisko. Odvoláva sa na slová lídra Demokratov Eduarda Hegera aj Jaroslava Naďa, ktorí vylúčili spoluprácu s Hlasom, no napríklad Rastislav Káčer ju pripustil. Matovič to považuje za diametrálne odlišné stanoviská.