Deti si už energetické nápoje či smažené jedlá v školských bufetoch nekúpia

Školské bufety už nebudú môcť ponúkať energetické či presladené nápoje, hamburgery či vyprážané jedlá. Zakazuje im to nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorá v stredu vstúpila do platnosti. Na jej dodržiavanie majú dohliadať hygienci. Do konca terajšieho školského roka však budú prihliadať na to, že niektoré zmeny sa budú zapracovávať postupne.