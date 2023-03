Prezidentka vymenovala nových generálov, zdôraznila význam Ozbrojených síl v aktuálnom dianí

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (16. 3.) povýšila Róberta Kleštinca a Martina Michalku do funkcie generálmajora. Vymenovala tiež štyroch nových generálov, a to Mareka Banasa, Jaroslava Kráma, Jozefa Ševčíka a Róberta Kecsöa. V príhovore zdôraznila význam Ozbrojených síl (OS) SR vzhľadom na aktuálne dianie v susednej Ukrajine.

„Keď priame ohrozenie krajiny a jej bezpečnosti nemusí byť len hypotetickým nebezpečenstvom, ale môže sa stať zo dňa na deň realitou,“ povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Naši občania v tejto situácii potrebujú mať istotu, že sa ich bezpečnosť opiera o profesionálnu, odborne spôsobilú, dobre vycvičenú a na vysokej úrovni technicky vybavenú armádu. Oddnes, páni generáli, budete s ešte väčšou zodpovednosťou pristupovať aj vy,“ uviedla hlava štátu.

Povýšenia a menovania do generálskych hodností sú podľa nej osvedčením ich schopností a ocenením ich doteraz vynaloženého úsilia. „Počas doterajšieho pôsobenia už nespočetnekrát mali možnosť preukázať odvahu, rozhodnosť a odborné schopnosti. No predovšetkým preukázali to, čo je pre skutočného profesionálneho vojaka najdôležitejšie – oddanosť svojej krajine a jej spojencom,“ skonštatovala Čaputová.