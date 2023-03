Kolíková: Neprešiel kľúčový zákon na boj s konkurznou mafiou. Máme ho v pláne obnovy

Neprešiel kľúčový zákon na boj proti konkurznej mafii. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) v reakcii na to, že parlament v stredu neposunul do druhého čítania vládnu novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Dodala, že zmena bola aj jedným z míľnikov plánu obnovy a jej odmietnutie ohrozuje čerpanie 900 miliónov eur.

„Novela neprešla o pár hlasov,“ podotkla Kolíková. Pomohli tomu podľa jej slov poslanci Sme rodina a Igor Matovič (OĽANO), ktorí sa zdržali. Nehlasovali za ňu ani ďalší poslanci z koalície.

VIDEO: Vašáková: V pláne obnovy bude treba škrtať.

Podľa Kolíkovej odmietnutie novely znamená absenciu účinného nástroja na boj s konkurznou mafiou. Vysvetlila, že zmena mala zaviesť napríklad registre pohľadávok, aby veritelia aj verejnosť mali lepší prehľad v tejto oblasti a bola ľahšia aj verejná kontrola. Predísť sa tak podľa jej slov mohlo napríklad tomu, aby majetky končili v schránkových firmách.

Nevie o tom, že by poslanci mali výhrady k právnej úprave už pri procese jej tvorby a pri zapracovaní do plánu obnovy. Polročná lehota na prípadné opätovné predloženie návrhu do parlamentu vyprší zhruba v období predčasných volieb. Vzhľadom na termíny pre splnenie plánu obnovy vidí Kolíková riešenie napríklad v schválení tejto zmeny prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k inému zákonu, ktorý by nejako s témou súvisel. Podotkla však, že aj na to by bola potrebná podpora väčšiny poslancov v pléne.

Predseda Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár ozrejmil, že hnutie sa pri návrhu obáva vytvorenia monopolu pre niektorých vybraných konkurzných správcov na najlukratívnejšie konkurzy. Šéfovi rezortu spravodlivosti Viliamovi Karasovi vyčíta, že napriek tlmočeniu výhrad zo strany Sme rodina neprišiel rokovať na koaličnú radu.

Dodal, že ak si s poslancami hnutia minister sadne a vysvetlí im pochybnosti, môžu dať právnu úpravu ako pozmeňujúci návrh k inému zákonu. „Musí nám to objasniť a musí nás presvedčiť, že to nebudú dopredu vybraní nejakí spriatelení konkurzní správcovia, ktorí budú mať absolútny monopol na tie najzaujímavejšie, najlukratívnejšie konkurzy,“ podčiarkol. Zároveň podotkol, že sa končí platnosť koaličnej zmluvy a ak ministri chcú podporu pre svoje návrhy, musia rokovať aj s bývalými partnermi.

Ministerstvo spravodlivosti SR pre TASR reagovalo, že rešpektuje prejavenú vôľu poslancov. „Napriek tomu máme záujem o vzniknutej situácii ďalej rokovať a v spolupráci s vedením Národnej rady SR a poslaneckými klubmi nájsť vhodné riešenia tak, aby sme si splnili záväzky plynúce z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ deklaroval rezort.