Požiar v Banskej Štiavnici zastabilizovali, poškodil sedem budov

V Banskej Štiavnici budú aj počas noci pokračovať hasiace práce a monitorovanie situácie spojenej s rozsiahlym požiarom v historickom centre mesta. Na mieste zostáva naďalej vyše stovka profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.

„Na mieste udalosti zasahuje viac ako 50 príslušníkov HaZZ s 29 kusmi techniky. Súčinných je až 50 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a 45 vojakov,“ priblížila Zeleňáková. Ako dodala, pokračovať budú hasiace práce i ochladzovanie budov, ktoré má zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru.

Pri rozsiahlom požiari v centre mesta sa nikto nezranil. Záchranári museli podľa Zeleňákovej ošetrovať len jedného člena Dobrovoľného hasičského zboru z Banskej Štiavnice, ktorý sa nadýchal splodín horenia.

Heger: Zhoreli celé poschodia

Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici sa v popoludňajších hodinách podarilo zastabilizovať. Horí ešte v strešnom priestore geologického múzea. Hasiči robia kroky, aby zabránili jeho šíreniu. Vyplýva to z vyjadrení dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavla Mikuláška počas sobotňajšieho tlačového brífingu na mieste udalosti.

Premiér priblížil, že požiar zasiahol a poškodil sedem budov. „Mnohé strechy zhoreli, v niektorých aj celé poschodia,“ vyhlásil. Heger dodal, že k ujme na zdraví, ani na životoch nedošlo. Nasadených bolo 70 hasičov, 80 vojakov i záchranári.

Mikulášek informoval, že požiarom zasiahnuté budovy a všetky priľahlé budovy museli odstaviť od elektriny a plynu. V súčasnosti podľa neho hasiči likvidujú lokálne ohniská. Predpokladá, že na mieste budú minimálne do nedeľných ranných hodín. „Aktuálne sa začalo expertné zisťovanie možných príčin požiaru, momentálne je predčasné o dôvodoch špekulovať,“ doplnil.

V pohotovosti bude naďalej až do odvolania aj vojenský vrtuľník s bambi vakom na hasenie požiarov, ak by ho bolo potrebné v centre mesta nasadiť. „Nateraz si to našťastie situácia nevyžiadala,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kakaščíková.

Heger sa tiež poďakoval profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičom, záchranárom a vojakom. Vyzdvihol tiež prácu dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s evakuáciou dokumentov. Ocenil tiež príchod viacerých dočasne poverených ministrov na miesto požiaru.

Vláda podľa jeho slov urobí všetko preto, aby dala zničené budovy do pôvodného stavu. „Je to klenot nášho kultúrneho dedičstva, prichádza sem množstvo turistov. Chceme, aby toto mesto z tohto mohlo naďalej prosperovať,“ povedal. Kabinet bude mať k požiaru podľa neho separátne rokovanie.

Primátorka verí, že budú poškodené budovy opäť krásne

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková verí, že i napriek veľkým škodám spôsobených požiarom sa pamiatkovým budovám v centre mesta podarí vrátiť ich pôvodnú krásu. Povedala to na brífingu, na ktorom spolu so zasahujúcimi zložkami i členmi dočasne poverenej vlády oznamovali zastavenie šírenia požiaru.

Primátorka poďakovala všetkým zasahujúcim a pomáhajúcim, výrazne ocenila i flexibilitu a akcieschopnosť poverených ministrov, ktorých požiadala o pomoc. Vyzdvihla aj spolupatričnosť a súčinnosť samospráv z okolia. „Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo,“ zdôraznila.

Poverený minister obrany Jaroslav Naď zasa ocenil promptnú reakciu vedenia mesta, ktoré „hľadalo všetky možné spôsoby, ako pomôcť“. Upozornil, že dobrá koordinácia zásahových zložiek a ochota dobrovoľníkov pomohli predísť výraznejším škodám. „Verím, že tak, ako sme sa dokázali spojiť v týchto chvíľach, sa budeme vedieť spojiť aj pri obnove,“ vyhlásil.

Rýchlu a efektívnu spoluprácu vyzdvihol takisto poverený minister vnútra SR Roman Mikulec. Poďakoval sa i pracovníkom banského archívu, ktorí dokázali zachrániť cenné listiny a dokumenty.

Centrum pre verejnosť uzatvorili

Historické centrum mesta Banská Štiavnica je pre rozsiahly požiar pre verejnosť až do odvolania uzatvorené. Návštevníkov a občanov mesta žiada samospráva o pochopenie, informovala o tom na sociálnej sieti.

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči doteraz nezaznamenalo nebezpečné hodnoty v ovzduší v dôsledku sobotňajšieho požiaru viacerých budov v Banskej Štiavnici. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová. „Hodnoty sú v povolených medziach, odborníci situáciu neustále monitorujú,“ uviedla hovorkyňa.

Požiar vypukol v Banke lásky

Požiar vypukol v sobotu dopoludnia v historickej budove, kde sídli zážitkový dom Banka lásky. Plamene mali zachvátiť strechu historického objektu s rozlohou približne 400 metrov štvorcových. V dôsledku požiaru došlo podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlie Zeleňákovej k prepadnutiu strechy do podkrovia budovy. Požiar sa neskôr rozšíril na budovu archívu, základnú umeleckú školu, pizzeriu, geologické múzeum aj na súkromné domy. Požiar pomáhal šíriť vietor zo strechy na strechu.

Ako na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia, pravdepodobnou príčinou požiaru mohol byť skrat elektrického vedenia.

Foto: TASR, KR PZ v Banskej Bystrici Banská Štiavnica požiar, banka lásky, hasiči Na námestí v centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 požiar v historickej budove, kde sídli tzv. Banka lásky. Oheň sa rozšíril aj na okolité budovy.

Nasadili vojakov

Pri požiari v Banskej Štiavnici sú nasadení i vojenskí hasiči a cisterny. Na sociálnej sieti o tom informoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď, ktorý sa nachádza na mieste nešťastia. Na miesto dorazilo aj ďalších 80 vojakov na pomoc s potrebnými prácami.

Okrem vojenských hasičov boli nasadení aj vojaci, ktorí pomáhajú s vynesením dokumentov z miestneho archívu a kultúrnych pamiatok z neďalekého múzea, uviedli Ozbrojené sily SR. Náčelník generálneho štábu generál Daniel Zmeko je tiež na mieste požiaru.

Milanová: Zhorelo päť striech kultúrnych pamiatok

Do Banskej Štiavnice, zasiahnutej požiarom historických budov v centre mesta, prišla aj dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Na sociálnej sieti pripomína, že Banská Štiavnica je jednou z lokalít svetového dedičstva UNESCO a jej centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou s budovami od gotiky po začiatok 20. storočia.

„Do tejto chvíle zhorelo už päť striech národných kultúrnych pamiatok, v akútnom ohrození zostáva Slovenské banské múzeum, povyše je aj galéria,“ upozornila Milanová. Na mieste podľa jej slov pomáhajú aj pracovníci Pamiatkového úradu SR.

Pomoc Slovensku ponúkol český minister zahraničia Ján Lipavský. „So slovenskou stranou sme v kontakte. Česko je pripravené okamžite pomôcť,“ napísal na twitteri.

Požiar závažne poškodil budovu Berggerichtu

Sobotný požiar v centre Banskej Štiavnice závažne poškodil budovu Berggerichtu, kde sa nachádza mineralogická expozícia. Na sociálnej sieti o tom informuje ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré je zriaďovateľom Slovenského banského múzea v centre mesta.

„Zamestnancom múzea, zasahujúcim zložkám a dobrovoľníkom sa podarilo vypratať priestory budovy Galérie Jozefa Kollára. Ďakujeme zasahujúcim zložkám a dobrovoľníkom za pomoc,“ uviedol envirorezort. Priamo na miesto udalosti smeroval štátny tajomník MŽP Michal Kiča.

S obavou sleduje dianie v historickom meste aj vedenie Slovenského národného múzea. „Držme palce hasičom, vojakom a dobrovoľníkom, aby čo najskôr uhasili tento požiar. Aby sme zachránili náš historický klenot,“ píše SNM na sociálnej sieti. „Dnes sme všetci Banská Štiavnica,“ dodáva.

Pomoc občanov

Samospráva Banskej Štiavnice prostredníctvom sociálnych sietí požiadala občanov o pomoc pri vynášaní diel z Galérie Jozefa Kollára na Nám. sv. Trojice. Niekoľko desiatok ľudí následne vytvorilo ľudskú reťaz a umelecké diela či knihy si podávali z ruky do ruky. Tie boli odvezené do bezpečia.

Foto: TASR, Ján Krošlák Banská Štiavnica požiar V centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 požiar v historickej budove, kde sídli tzv. Banka lásky. Oheň sa rozšíril aj na okolité budovy. Občania pomohli s vynášaním umeleckých predmetov a kníh.

Ľútosť nad ničivým požiarom vyjadril aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. „Obľúbená návštevnícka destinácia, náš partnerský projekt, dnes smútok v srdci. Hlavne, aby sa nikomu nič nestalo, a ďakujem hasičom,“ uviedol na sociálnej sieti.

Prezidentka poďakovala za pomoc

Prezidentka SR Zuzana Čaputová poďakovala za pomoc pri hasení požiaru v centre Banskej Štiavnice. Uviedla to na sociálnej sieti.

„Veľká vďaka patrí profesionálnym a dobrovoľným hasičom, vojakom aj všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa snažia dostať oheň pod kontrolu a pomáhajú aj s vynášaním cenných pamiatok či historických písomností z ohrozených budov,“ uviedla.

Banskú Štiavnicu označila za jedno z najkrajších miest na Slovensku. Nad požiarom vyjadrila ľútosť.

Aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa poďakoval hasičom, vojakom a dobrovoľníkom, ktorí v Banskej Štiavnici zasahujú pri záchrane historických pamiatok a cenností v dôsledku rozsiahleho požiaru v centre mesta. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Chcem všetkým touto cestou vyjadriť vďaku a verím, že následky tejto tragickej udalosti na toto krásne historické mesto sa im podarí minimalizovať,“ skonštatoval Kollár. Ľútosť vyjadrili aj ďalší politici.

Svetový unikát

Banka lásky je známou turistickou atrakciou. Ako vôbec prvú inštitúciu na Slovensku ju v januári nominovali na ocenenie Európske múzeum roka. Banka lásky je venovaná Sládkovičovej básni Marína, najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Nachádza sa tu aj jediný trezor lásky na svete, ktorý je najobľúbenejšou atrakciou.

Súčasťou expozície je tzv. epicentrum lásky. PR manažérka Banky lásky Katarína Javorská v archívnom rozhovore pre Pravdu priblížila, o čo ide. „Trezor lásky je vytvorený z veršov básne Marína. V nich sa nachádza 100-tisíc schránok pokrytých originálnym Sládkovičovým rukopisom básne. V schránkach si ľudia z celého sveta uchovávajú symboly svojej lásky alebo šťastia. Veria, že vďaka magickej sile najdlhšej ľúbostnej básne sveta im ich láska a šťastie vydržia večne.“

V trezore je miesto pre 100-tisíc príbehov lásky, uviedla Javorská. „Keď sa raz naplní aj posledná schránka, Banka lásky sa stane miestom s najväčšou koncentráciou lásky na svete, čiže celosvetovým „epicentrom lásky“. Zaujímavosťou je, že trezor sa nachádza v bývalej bani na zlato, v tých najtvrdších a najodolnejších andezitových horninách, takže odolá akýmkoľvek živelným pohromám.“ To, aké škody požiar napáchal, sa ukáže neskôr.