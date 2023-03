Ústavný právnik Bujňák sa čuduje: Nie je zmluva o darovaní vojenského materiálu vojenskej povahy?

Slovenské migy by sa stále mali nachádzať uzemnené za plotom sliačskej leteckej základne. Termín ich odovzdania Ukrajine bude záležať od rýchlosti medzinárodných rokovaní so spojencami.

Slovenské migy by sa stále mali nachádzať uzemnené za plotom sliačskej leteckej základne. Termín ich odovzdania Ukrajine bude záležať od rýchlosti medzinárodných rokovaní so spojencami.

Otázne však zostáva dodržovanie ústavných pravidiel. Vláda chce uzemnenými a vyradením stíhacími lietadlami pomôcť Ukrajine brániť sa pred agresorom, no bola jej 15. decembra 2022 poslancami parlamentu vyslovená nedôvera.

O deň neskôr vládu prezidentka Zuzana Čaputová odvolala a poverila ju dočasným výkonom pôsobnosti v obmedzenom rozsahu. Tým odvolaná vláda stratila aj kompetenciu rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. Tieto otázky by za ňu mal riešiť teda parlament. No poslanci sa k téme darovania stíhačiek mohli vyjadriť len na výboroch. V piatok sa vláda rozhodla, že dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer (Demokrati) vystaví plnú moc rozhodnúť pre Naďa.

VIDEO: Naď: Pri migoch ide o to, či chceme pomôcť.

Dočasne poverený minister Naď zdôraznil, že podľa neho darovanie vojenského materiálu nie je zásadnou otázkou zahraničnej politiky. Je presvedčený, že darovaním vyradených lietadiel Slovensko len pokračuje v tom, na čom sa už dohodlo. Zásadná otázka zahraničnej politiky by sa podľa neho naskytla až vtedy, keby Slovensko chcelo prestať pomáhať Ukrajine. Podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka z Právnickej fakulty Univerzity Komenského ide pri vysvetľovaní Ústavy SR o monológ dočasne povereného kabinetu. „Ak odvolaná vláda tvrdí, že medzinárodná zmluva o darovaní vojenského materiálu susedovi vo vojne nie je zmluvou vojenskej povahy, minimálne by k tomu mala zverejniť právnu analýzu, ktorou argumentuje,“ zdôraznil. Dočasne poverený minister Naď ju zverejniť odmieta. Obáva sa, že by „Fico lepil autora na billboardy“ a v piatok ju pred novinármi len narýchlo prelistoval.

Dočasne poverený premiér Heger rozprával o tom, že podľa písmena F článku 119 Ústavy SR dostali poverenie na darovani. Má podľa vás odvolaná vláda právomoc takto rozhodnúť?

Odvolaná vláda sa rozhodla pre postup, ktorý predstavuje ústavný monológ. V tejto veci existovali dve právne nepriestrelné riešenia. Prvým bolo vymenovanie vlády, pretože vymenovaná vláda by mala od prvého dňa plný rozsah právomocí. Druhým bola zmena Ústavy. Pripomínam, že v utorok parlament rokoval o návrhu na zmenu Ústavy, a mohol byť k nemu podaný pozmeňujúci návrh. Ak by návrh na zmenu Ústavy prešiel, už v stredu mohlo byť všetko vyriešené. Patrí sa spomenúť aj nápad, s ktorým prišiel pán bývalý predseda Ústavného súdu. Hovoril o návrhu odvolanej vlády na Ústavný súd, v ktorom by žiadala pozastavenie účinnosti toho, že má obmedzený rozsah právomocí. O takomto návrhu má Ústavný súd podľa zákona rozhodnúť bezodkladne. Odborne sa o tom dá viesť diskusia, no treba uznať, že tento nápad by otvoril cestu k tomu, aby sa odvolaná vláda aspoň pokúsila získať stanovisko Ústavného súdu. Ostro to kontrastuje s rokom 2021, keď bola horúcou ústavnoprávnou témou otázka ústavnosti referenda o predčasných voľbách. Hlava štátu sa veľmi správne obrátila na Ústavný súd, ktorý rozhodol tak, že vec je uzavretá a stav právnej neistoty bol odstránený. Naopak, postup odvolanej vlády stav právnej neistoty neodstránil.

Čítajte viac Vláda odobrila darovanie migov Ukrajine, Heger vycestuje do Kyjeva

Existuje nejaký článok Ústavy SR, ktorý by tomuto rozhodnutiu odporoval? Prečo je darovanie stíhačiek zásadnou otázkou zahraničnej politiky?

Postup odvolanej vlády je sporný z dvoch dôvodov. Po prvé, naráža na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2015. V ňom vyslovil, že schvaľovanie kandidátov na sudcov do medzinárodných súdnych orgánov je zásadnou otázkou vnútornej a zahraničnej politiky. Podľa Ústavného súdu išlo o súbežný výkon dvoch ústavných právomocí, a jednou z nich bolo rozhodovanie o zásadnej otázke. Znamená to, že ak je poskytnutie stíhačiek zásadnou otázkou a vláda o nej rozhodla cez medzinárodnú zmluvu, potom ide o súbežný výkon dvoch ústavných právomocí. Možno o tom rozhodnúť, ak disponujete oboma ústavnými právomocami. Keďže odvolaná vláda jednou z nich nedisponuje, tento postup sa nedal použiť.

Ako je to pri medzinárodnej zmluve vojenskej povahy?

Ústavný článok, podľa ktorého sa na platnosť medzinárodnej zmluvy vojenskej povahy vyžaduje pred ratifikáciou súhlas parlamentu. Na tento ústavný článok poukazuje aj pán docent Radoslav Procházka, ktorý píše, že ak bude predmetom zmluvy vojenský záväzok na strane Slovenska, potom má nasledovať rokovanie o súhlase parlamentu. Ak odvolaná vláda tvrdí, že medzinárodná zmluva o darovaní vojenského materiálu susedovi vo vojne nie je zmluvou vojenskej povahy, minimálne by k tomu mala zverejniť právnu analýzu, ktorou argumentuje.

Ako vnímate to, že vláda nechce zverejniť právnu analýzu?

Na jednej strane sa tvrdí, že právna analýza existuje. Ako však zistilo Rádio Slovensko, keď sa občan obrátil na ministerstvo obrany a ministerstvo spravodlivosti podľa infozákona, obidve ministerstvá jeho žiadosť odmietli s tým, že požadovaná informácia nie je k dispozícii. Rozhodnutia obsahujú odôvodnenie, že právna analýza nie je zaznamenaná v akejkoľvek podobe. Znamená to jednu z dvoch možností. Buď právna analýza existuje, a bol porušený infozákon, alebo právna analýza neexistuje, a rozhodnutie v tak vážnej ústavnoprávnej otázke bolo uskutočnené bez právnej analýzy celého problému.

Čítajte viac Migy za 300 miliónov môžu na Ukrajine aj skanibalizovať. Niektoré ešte v decembri lietali

Dočasne poverený minister Naď ozrejmil, že aj keby Ústavný súd rozhodol, že vláda nemala kompetenciu v tejto otázke konať tak by toto rozhodnutie platilo až „pro futuro“.

Ústava hovorí, že výklad podaný v tomto type konania je všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia. Ak by však vláda postupovala podľa nápadu pána bývalého predsedu Ústavného súdu a v konaní o súlade právnych predpisov by žiadala pozastaviť účinnosť obmedzenia právomocí, o tomto návrhu má Ústavný súd rozhodnúť v zmysle zákona bezodkladne. Vytvoril by sa priestor na to, aby Ústavný súd vo svojom uznesení ozrejmil aj širšie súvislosti obmedzených právomocí, podobne ako keď na začiatku pandémie pozastavil účinnosť zberu údajov a rozsiahlo vysvetlil práve takéto širšie súvislosti. Rozhodnutie o návrhu na pozastavenie účinnosti by bolo isto vydané pred 17. marcom 2023, ak by bol návrh podaný v čase, kedy sa celá téma otvorila. O tento nápad však zjavne nebol záujem.