Fico vyzval Hlas: Ľudia sa boja, vytvorme vládu

Fico tak reagoval na piatkové rozhodnutie vlády poslať trinásť slovenských stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. „Toto rozhodnutie výrazne zmenilo politickú mapu. Ľudia sa neuveriteľne vystrašili, boja sa," skonštatoval Fico.

Zároveň naznačil, že v spoločnosti vládne obava z toho, že Slovensko môže na Ukrajinu začať posielať okrem vojenskej pomoci aj ľudí. Podľa predsedu Smeru sa v strane dohodli, že ak by k takému kroku došlo, správali by sa rovnako ako v prípade Iraku. Vtedy jeho vláda z tejto krajiny vojakov stiahla. Fico nešetril kritikou na súčasnú vládnu garnitúru a na spoločné ťaženie proti nej vyzval mimoparlamentnú stranu Hlas Petra Pellegriniho.

Čítajte viac Heger obhajuje odovzdanie migov Ukrajine. Podľa Pellegriniho vláda na to nemala právo

„Obraciame sa predovšetkým na našich bývalých kolegov v strane Hlas. Poďme dať garanciu ľuďom na Slovensku, že vytvoríme spoločne vládu, ktorá nedovolí, aby pokračovalo to, čo dnes vidíme vo vzťahu k vojne na Ukrajine,“ vyhlásil Fico.

„Nie sme naivné deti, vieme, že vznikne koaličná vláda,“ uviedol v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami. „Rešpektujeme aj to, že Peter Pellegrini si primárne hľadá iných partnerov u PS a SaS. No myšlienka mierovej vlády je oveľa podstatnejšia ako to, či pôjde vláda doprava alebo doľava,“ dodal Fico.

Čítajte viac Ústavný právnik Bujňák sa čuduje: Nie je zmluva o darovaní vojenského materiálu vojenskej povahy?

VIDEO: Denisa Saková (Hlas) o aktuálnych témach.