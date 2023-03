Na Slovensku sú vojaci zo siedmych krajín NATO. Armáda simulovala aktiváciu Článku 5. Rusko je hrozba, vyhlásil Naď

„Rusko preukázalo, že je hrozbou pre mier a bezpečnosť na celom svete. Za ostatné roky vidíme, že napadli Gruzínsko, teraz napadli Ukrajinu, cez hybridné hrozby neustále ohrozujú celé krajiny vrátane Slovenskej republiky,“ uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Spomenul, ako vlani Slovensko vyhostilo tzv. ruských diplomatov – spravodajských dôstojníkov. „Tí tu realizovali spravodajskú činnosť z diplomatickým krytím. Mali sme tu prípady špionáže aj v rámci rezortu obrany v prospech Ruska,“ spresnil.

VIDEO: Naď: Rusko je hrozbou, musíme byť pripravení

Vojaci mali na strednom Slovensku príležitosť vyskúšať si zladenie rôznych taktík boja, prepojenie obranných systémov či komunikáciu medzi oddielmi z rôznych krajín. Tohtoročného cvičenia sa zúčastnilo Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovinsko a Spojené štáty americké . Obdobné vojenské simulácie sa na Slovensku organizujú od roku 2015 a podľa Naďa to je najdôležitejšie vojenské cvičenie roka.

Aká technika bola na Lešti? Celkom sa cvičenia zúčastnilo viac ako 400 kusov vojenskej techniky, od českých Pandurov a BMP-2, poľských Rosomákov, Gidranov z Maďarska, až po nemecké Boxery alebo slovinské stroje PATRIA. Nechýbali ani protilietadlové stroje, ako sú Stingery, Avengery a Igly, a tiež množstvo podporných vozidiel, vrátane nákladných automobilov, multiliftov a cisterien. Nechýbala letecká podpora v podobe Chinookov, Black Hawkov, Learjet alebo PC-12, či bezpilotné systémy, ako je Puma alebo Raven.

Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO tvorilo zhruba dvetisíc žien a mužov, viac ako 420 kusov veľkej bojovej vojenskej techniky od pásových kolesových obrnených vozidiel, ťažkej techniky, vrtuľník Black Hawk ale aj dva americké vrtuľníky Boeing CH-47 Chinook či stíhacie lietadlá vrátane dronov. Slovenský štít bol najmä o koordinácii spolupráce medzi najbližšími spojencami V4 a spojených štátov v prípade, ak by bol aktivovaný článok 5 Severoatlantickej zmluvy . Teda v prípade napadnutia Slovenskej republiky.

Účel NATO je najlepšie vyjadrený práve v článku 5 tejto zmluvy. Podľa nej bude útok na aspoň jedného člena organizácie považovaný za útok na všetkých. V takejto situácii sa krajiny NATO po vzájomnej konzultácii môžu rozhodnúť vykonať akúkoľvek akciu, ktorú považujú za nevyhnutnú, „vrátane použitia vojenskej sily, na obnovenie a udržanie bezpečnosti“.

VIDEO: Naď: Aká je úloha aktívnych záloh?

„Spolupráca v rámci NATO, ale aj spolupráca Európskej únie v otázkach obrany je taká kvalitná a tá súdržnosť je taká silná, akú si nepamätám. Toto sa naozaj podarilo Vladimírovi Putinovi dať nás tak dokopy, že tá spolupráca a súdržnosť je zrejmá a nemám ani milimetrovú pochybnosť o tom, že by severoatlantická aliancia neochránila všetkých svojich členov v prípade, že by sa Vladimír Putin rozhodol urobiť ďalšiu veľkú hlúposť vo svojom živote a napadnúť ďalšiu krajinu a v tomto prípade krajinu severoatlantickej aliancie,“ vyhlásil Naď.

Článok 5 Severoatlantickej zmluvy Do NATO, teda Severoatlantickej aliancie, patrí okrem Slovenska ďalších 29 krajín. Názov pochádza zo zmluvy obsahujúcej 14 článkov. Podpísali ich vo Washingtone v roku 1949.

Článok 5 sa v histórii použil iba raz a v obmedzenom rozsahu. NATO ho použilo v roku 2001 po útokoch na Svetové obchodné centrum v New Yorku.

Zdôraznil, že Slovensko je súčasťou „najsilnejšej vojenskej obrannej organizácie na svete, ktorá za viac ako 70 rokov svojej existencie preukázala, že nikdy si nikto netrúfol zaútočiť na jej člena“. Teraz to podľa ministra obrany platí dvojnásobne.

Poukázal taktiež na štvavú a dezinformačnú kampaň, vojnovú propagandu vrátane až nehorázneho vyjadrenia Ruskej ambasády na sociálnych sieťach, kde sa vyhrážajú predstaviteľom demokratickej vlády. Takéto správanie je podľa Naďa nemysliteľné. „Rusko je hrozbou a žiaľ, či sa nám to páči alebo nie, musíme byť pripravení na všetky scenára. Všetci si želáme mier ale z Kremľa môže prísť čokoľvek.

VIDEO: Má Slovensko ďalšiu vojenskú techniku pre Ukrajinu?

O rok bude Slovensko silnejšie

Cieľom cvičenia bolo podľa Naďa aj nájdenie nedostatkov v slovenskej armáde. „Naše spôsobilosti sú z roka na rok lepšie a po príchode novej techniky to bude len narastať. Verím, že na budúci rok budú na cvičení aj nové Patrie, novú pásovú techniku rovnako, ako aj tanky Leopard ktoré postupne prídu na Slovensko,“ spresnil. Bojové tanky Leopard získalo Slovensko od Nemecka, výmenou za pomoc Ukrajine. Vláda sa minulý týždeň rozhodla darovať na Ukrajinu sovietske migy, časť protivzdušnej obrany Kub a zostáva ešte tretí balík pomoci napadnutému susedovi a to pozemná technika. Konkrétne tanky T72.

„Ak by aj prišlo k rozhodnutiu, že by sme týmito tankami pomohli Ukrajine, tak len za predpokladu, že dostaneme tridsať tankov západnej výroby. Potrebujeme viac ako 40 tankov v rámci budovania ťažkej mechanizovanej brigády,“ ozrejmil minister obrany. Tank Leopard priebežne vyvíjala od 70. rokov 20. storočia nemecká spoločnosť Krauss-Maffei Wegmann a medzi rokmi 1985 a 1992 vzniklo až osem jeho verzií. Momentálne prebiehajú vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie skúšky prvého dodaného tanku Leopard 2A4. Po prvom tanku budú v priebehu roka 2023 prichádzať postupne každý mesiac jeden až dva kusy.

Tankový prápor je súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády, ktorej vybudovanie je hlavným záväzkom Slovenska voči spojencom v rámci NATO.

Chýbajúce aktívne zálohy

Ministerstvo obrany malo snahu presadiť, aby sa do aktívnych záloh armády mohol zapojiť skoro každý. Aktuálne platná legislatíva umožňuje zapojiť sa do aktívnych záloh len tým, ktorí majú skúsenosti z vojenskej služby, či zo služby v ozbrojených silách alebo v polícii.

Otvorením záloh pre občanov bez vojenských skúseností chcel rezort obrany získať do aktívnych záloh mladých ľudí a doplniť ich o chýbajúce odbornosti z radov civilných špecialistov. Novela zákona o brannej povinnosti hovorila aj o možnosti na tri roky zaraďovať do aktívnych záloh profesionálnych vojakov prepustených zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Poslanci Národnej rady však minulý týždeň túto novelu zákona o brannej povinnosti odmietli.

„Netajím sa tým, že máme problém naplniť aktívne zálohy. Mali sme pripravenú novú legislatívu, ktorá žiaľbohu v parlamente neprešla,“ podotkol minister obrany. Podľa Naďa sa tak ukázalo ako funguje hybridné strašenie ľudí skrz dezinformácie má dopad aj na poslancov Národnej rady. Naď priamo kritizoval poslancov strán Smer, Hlas, Sme rodina a extrémistov, ktorí túto legislatívu odmietli. „Tým ohrozili obranyschopnosť Slovenskej republiky. Treba sa pýtať, čo ich priviedlo k tomu aby nepodporili otvorenie aktívnych záloh pre dobrovoľníkov, ktorí už nemali možnosť zažiť základnú vojenskú službu a chcú slúžiť vlasti,“ zdôraznil.

Naď je presvedčený, že tento krok je zásadným problémom pre bojaschopnosť slovenskej armády. „Skúsime to vyriešiť buď ešte v tomto volebnom období nejakým iným legislatívnym procesom alebo to bude úlohou ďalšej vlády. No stratili sme pol roka kvôli hybridnému pôsobeniu Ruska a strachu," dodal.

Cvičenie proti ruskej armáde

Slovenský štít bol podľa brigádneho generála Ivana Pacha význame ovplyvnený vojnou na Ukrajine. Taktika jednotlivých jednotiek sa podľa neho prispôsobila taktike bojov za slovenskou východnou hranicou.

Vojaci, ktorí mali úlohu agresora podľa Pacha reprezentovali taktiku Ruskej armády, taktiež mali obdobnú výzbroj. „Mnohonárodná bojová skupina si mohla precvičiť pôsobenie na taký typ bojovej taktiky na nepriateľa,“ spresnil. Vojaci si na Lešti prešli všetkými bojovými podmienkami, cez blato až dážď. Podotkol, že počas cvičenia časť z vojakov počas cvičenia opustilo priestor vojenského cvičiska a pomáhali pri požiari v Banskej Štiavnici. „Vieme sa prispôsobiť potrebám bojiska, ale aj domáceho krízového manažmentu,“ doplnil Pach. Podotkol, že cvičenia sa zúčastnili aj desiatky príslušníkov aktívnych záloh.

Veliteľ mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku Karel Navrátil priblížil, že cvičenie sa pripravovalo viac ako tri mesiace. Skonštatoval, že každá armáda používa rôzne platformy zbraňových systémov a vyzdvihol, že sa tak rýchlo dokázali zladiť. „Naši vojaci dokázali to, čo sme si predsavzali a v rámci slovenskej medzinárodnej operácie sa podarilo,“ ozrejmil.

Vojaci si trénovali mínometnú paľbu, útok bojových prostriedkov na kolesách, vzdušný výsadok a následné získanie imaginárnej Slovenskej hranice. „Vojaci sú na takéto scenáre pripravení. Nová je tá medzinárodná spolupráca, to je obrovský benefit, pretože tí vojaci musia vedieť efektívne komunikovať anglicky,“ spresnil Navrátil. Upozornil, že v rádiu nesmie dôjsť ku skresleniu informácií. „Pri ostrom nasadení, kedy sa používa ostrá munícia a pálite by potom mohlo dôjsť k osudovej chybe. Vieme sa však zladiť a medzi sebou komunikovať otvoreniu rečou, utajovanými prostriedkami, vieme prenášať informácie po dátach,“ uzavrel.