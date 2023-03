SAS: Len nenávisť ku queer komunite mohla viesť k zákazu zmeny rodného čísla

Len nenávisť ku queer komunite mohla viesť k zákazu zmeny rodného čísla, tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS) o návrhu zákona, ktorý zakazuje zmenu rodného čísla a tým znemožňuje tranzíciu, čiže zmenu pohlavia. Strana si inak nevie vysvetliť, ako sa v parlamente mohla nájsť ústavná väčšina, ktorá návrh posunula do druhého čítania. SaS to uviedla v tlačovej správe. Dodala, že jej poslanci hlasovali proti návrhu. Kritizuje vládnych poslancov za to, že sa „vybíjajú" na takýchto nezmyselných témach namiesto toho, aby sa venovali priechodnosti legislatívy spojenej s Plánom obnovy a odolnosti SR.

„Ak niekto dnes, v týchto časoch, predloží takýto návrh zákona alebo zaň hlasuje, tak jeho jedinou motiváciou je nenávisť k inakosti a queer komunite. Inak si neviem vysvetliť, prečo takmer 90 poslancov hlasovalo za,” vraví poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. Nerozumie, komu a akým spôsobom by mal predmetný návrh pomôcť, ani čo ním chcú navrhovatelia riešiť. Podľa poslankyne sa Slovensko usilujú ovládnuť ľudia, ktorí majú ako politickú agendu kultúrne vojny a nenávisť. Snažia sa zasahovať do súkromia iných ľudí, prinútiť ženy vynosiť a porodiť dieťa, a momentálne aj sťažovať situáciu ľuďom, ktorí sa necítia dobre vo svojom tele a so svojou identitou, a preto chcú absolvovať tranzíciu. „A to, samozrejme, bez toho, aby sa s týmito ľuďmi niekedy stretli, rozprávali a poznali ich životný príbeh," dopĺňa SaS.

SaS podľa Bittó Cigánikovej dáva priestor ľuďom, ktorých sa tieto životné situácie dotýkajú. V stredu 22. marca o 18:00 organizuje strana Dúhovú debatu. Na rozličné otázky na nej budú odpovedať majiteľ Teplárne Roman Samotný, transrodová modelka a editorka Liberty Blake Simon a psychiatrička Barbora Vašečková. „Budeme hovoriť aj o tom, prečo je tento zákon škodlivý,” približuje Bittó Cigániková.

Novela zákona o rodnom čísle prešla do druhého čítania. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Predkladateľmi sú poslanci hnutia Sme rodina – Jozef Lukáč a Eva Hudecová i poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Anna Andrejuvová a Anna Záborská.