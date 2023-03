Policajný zbor má dve nové špeciálne vozidlá určené na mimoriadne udalosti

V polícii testujú autá so špeciálnou výbavou. Policajti by vďaka nim mohli zachrániť život napríklad účastníkom vážnej dopravnej nehody, ak sa na miesto dostanú skôr ako záchranári. Prvé dve vozidlá v rámci pilotnej fázy nasadia na krajských riaditeľstvách v Bratislave a Nitre. V budúcnosti by sa takéto vozidlá mohli rozšíriť do každého kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.