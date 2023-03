Otec Daniela Tupého: Vtedy náckovia nevinných ľudí bili, dnes ich máme v parlamente

„Potom vtedajší minister vnútra Vladimír Palko zverejnil v parlamente všetky dôkazné prostriedky do posledného detailu,“ zdôraznil. Obáva sa radikalizácie spoločnosti a nerozumie, ako politici môžu legitimizovať neonacistov.

Ako vnímate posun vo vyšetrovaní, prekvapilo vás, že sa po 18 rokoch podarilo polícii zatknúť podozrivých?

Tento okruh potenciálnych páchateľov bol známy, len neboli dôkazy. Pôvodná vyšetrovateľka išla presne v tejto stope a spomínali sa aj títo ľudia. Z nejakého dôvodu, aj vzhľadom na to, že medzi páchateľmi bol syn bývalého policajta, sa vyšetrovanie otočilo. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák dosadil novú vyšetrovateľku a vyšetrovanie sa vybralo úplne iným smerom.

Polícia následne začala pracovať s teóriou, že Daniela zavraždili gang piťovcov.

Bola to totálna blbosť. Po tom, čo sa skončil súd, ktorý sa inak vzhľadom na dôkazovú núdzu inak skončiť ani nemohol, sa prípad dostal na stôl terajšiemu riaditeľovi NAKA. Následne sa im podarilo zozbierať ďalšie materiály. Potom som sa dozvedel, že dôkazná situácia sa zlepšila a o niekoľko dní uvidíme, čo sa podarilo. Je zbytočné teraz o čomkoľvek špekulovať. Čudujem sa však tomu, čo rozprával pán Hamran. To boli úplné zbytočnosti.

Napríklad?

Napríklad, že jeden z nich je už vo väzení. Prečo? To ho rovno mohol pomenovať.

Pripomína vám to chyby polície z minulosti, keď exminister Vladimír Palko všetky dôkazy prezentoval v parlamente?

To bol prípad sám osebe a myslím si, že to nebolo náhodou, ale bol v tom zámer. Mám pocit, že niekto nad nimi drží ochrannú ruku. Vždy dostanú vynikajúcich právnikov a tak sa pýtam, z čoho si ich platia. Hoci vieme množstvo ďalších informácií, nechcem ich púšťať do éteru, dokiaľ nie sú stopercentné. Ale som presvedčený, že vyšetrovanie bolo zmanipulované, otázka je, v čom záujme.

Zostávate aj naďalej zdržanlivý v optimizme?

Vieme, v akom stave je slovenské súdnictvo. Aj keby ich obvinili, tak súd sa podľa mňa bude ťahať ďalšie štyri až päť rokov. Niektorí z tých, čo zadržali, ani nevypovedali. U nás majú páchatelia trestných činov ďaleko väčšie práva, ako majú poškodení a za 18 rokov nebol štát schopný spraviť nápravu, aby sa obete trestných činov dostali na tú úroveň ako páchatelia. S pôvodnou vyšetrovateľkou prípadu som bol v kontakte a pamätám si, ako by to bolo dnes, keď mi zúfalá volala a pýtala sa ma, či som videl správy. Povedala mi, že zobrala polovicu práškov, lebo Palko vytrúbil všetko v parlamente. Ona v dobrom úmysle spísala, čo všetko má polícia v rukách, ale nemohla ani tušiť, že sa tieto informácie dostanú von. Viete si predstaviť to zúfalstvo vyšetrovateľov, ktorým takto zmaria robotu? Dodnes nemám odpoveď na to, či to bol zámer, alebo hlúposť. Byť na miesta pána Palka, do smrti chodím po kanáloch a nepchám sa do politiky. Keby mal toľko slušnosti, že by zdvihol telefón a ospravedlnil sa. To sa nikdy nestalo.

Dá sa popísať nejaká situácia, kedy vám polícia robila napriek?

To nie.

Dnes sledujeme nárast extrémistických názorov. Extrémisti majú početné zastúpenie v parlamente. Ako to vnímate? Neobávate sa, že sa tie časy vrátia?

Bohužiaľ, spoločnosť je nepoučiteľná. Vtedy náckovia chodili po uliciach a bili nevinných ľudí, dnes máme náckov v parlamente. Mám veľkú obavu, že sa im vo voľbách podarí získať lepší výsledok a celé sa to tu tak zradikalizuje. Obávam sa aj vplyvu propagandy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Spoločnosť sa bude len radikalizovať, pretože podaktorí politici typu Matovič pokazili, čo mohli a ešte viac spoločnosti ublížili. Spoločnosť zradikalizoval viac Matovič ako náckovia.