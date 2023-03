Vyšetrovanie tragickej nehody na Zochovej v Bratislave ukončili

Ako sa vyvíjalo vyšetrovanie tragédie na Zochovej?

2. október 2022

Po 22. hodine narazilo auto značky Škoda Superb do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. V tom čase tam čakalo približne 20 ľudí. Na mieste zomreli štyria ľudia, piata osoba podľahla zraneniam v nemocnici. Išlo o študentov dvoch bratislavských univerzít. Vodič Dušan Dědeček mal v tom čase v krvi 1,69 promile alkoholu. Podľa televízie JOJ toxikologické vyšetrenie v tele obvineného okrem alkoholu odhalilo aj omamné látky.

6. október 2022

Okresný súd Bratislava I Dědečka do väzby odmietol vziať a prepustil ho zo zadržania. „Mňa to strašne mrzí, čo som urobil, mrzia ma tie zmarené životy. Neviem, ako by som vyjadril ľútosť nad tým všetkým. Aj keď to rodičia asi neprijmú, chcem ich poprosiť o zmierenie, o ľútosť, o ospravedlnenie,“ povedal Dědeček.

7. november 2023

Jeho advokát Jiří Kučera priblížil, že okrem sudcu sa vyhrážajú aj jemu. Keď prvostupňový súd rozhodol, že ho budú stíhať na slobode, pred médiami a verejnosťou doslova zbabelo ušiel. Podľa Kučeru išlo z jeho strany skratové konanie. Myslí si, že v tom čase, vzhľadom na záujem médií a spoločnosti, celú situáciu nesprávne vyhodnotil. Vysvetlil, že základná lehota väzby v prípravnom konaní je sedem mesiacov a v prípade potreby ju vie súd predĺžiť. Závisí to od rozsahu vyšetrovania, avšak väzba môže trvať iba nevyhnutný čas.

14. október 2022

Krajský súd v Bratislave rozhodol, že Dědeček bude stíhaný väzobne. Za ostatných 11 rokov však spáchal až 16 dopravných priestupkov, z toho päť za prekročenie rýchlosti, za ktoré nedostal pokutu vyššiu ako 100 eur. Nikdy však nebol trestaný či pokutovaný za požívanie alkoholu. V registri trestov nemal žiadny záznam. „Strašne ma mrzí, čo sa stalo,“ povedal Dědeček. „Bol to taký hrozný zážitok, že už nikdy nebudem riadiť žiadne vozidlo. To, čo som spravil, je ten najhorší spôsob, ako sa odnaučiť požívať alkohol,“ povedal súdu.

25. január 2023

Sudca zamietol aj Dědečkovu žiadosť o náhradu väzby probačným dohľadom súdneho úradníka. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie. Po vynesení verdiktu povedal svoje jediné slová: „Odpustite mi.“

8. februára 2023

Začala sa rekonštrukcia tragickej nehody.

15. február 2023

„Vo veci prebiehajú záverečné úkony vyšetrovania s tým, aby bolo možné vyšetrovanie ukončiť,“ povedal prokurátor Juraj Chylo. K tomuto prípadu malo byť vypočutých už viac ako 40 svedkov. Ako predbežne ukazujú znalecké posudky, Dušan Dědeček mal ísť 140 km/h a v čase nárazu mal ísť rýchlosťou približne 110 km/h.

9. marec 2023

Senát krajského súdu rozhodoval o sťažnosti Dědečka proti neprepusteniu z väzby Okresným súdom Bratislava I. „Sťažnosť obvineného D. D. zamietol ako nedôvodnú, keďže dôvod preventívnej väzby trvá naďalej a nebolo možné väzbu nahradiť,“ priblížil hovorca.

(pst)