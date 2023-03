Pripravujú sa prísnejšie tresty pre opitých vodičov

Slovensko pripravuje prísnejšie tresty pre silne opitých vodičov. Podľa predlohy, ktorú posúdi parlament, by nanovo za riadenie v ťažkej opitosti malo hroziť až päťročné väzenie a vodičom z povolania ešte prísnejší trest. Sprísniť postihy navrhla menšinová vláda premiéra Eduarda Hegera aj v prípade tragických nehôd, ktoré zaviní opitý profesionálny vodič.

Návrh novely Trestného zákona počíta so zavedením osobitnej kategórie, a to stavu ťažkej opitosti, teda riadenia vozidla v čase, keď vodič má aspoň dve promile alkoholu v krvi. Práve v týchto prípadoch by súdy mohli ukladať vinníkom prísnejšie tresty.

Slovensko uplatňuje nulovú toleranciu alkoholu za volantom. Ak má vodič do jedného promile alkoholu v dychu, hrozí mu pokuta a zadržanie vodičského oprávnenia. Silnejšia opitosť, rovnako ako odmietnutie dychovej skúšky alebo šoférovania pod vplyvom drog, je v krajine trestným činom. Za to bežným vodičom teraz hrozí ročné väzenie, vodičom z povolania až päť rokov za mrežami.

Čítajte aj Prichádzajú prísnejšie tresty za alkohol za volantom. Slováci sú nepoučiteľní, opití jazdia stále viac

Vlani súdy na Slovensku uznali za vinných 4 640 obžalovaných z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky; len 301 z nich uložili trest väzenia, väčšina odsúdených vyviazla s podmienkou či peňažným trestom a zákazom šoférovania.

Slovenský minister vnútra Roman Mikulec vlani na jeseň povedal, že pri zhruba 12 percentách z celkového počtu dopravných nehôd v krajine bolo u vodičov zistené požitie alkoholu.

K sprísneniu trestov za jazdu pod vplyvom alkoholu vyzvali niektorí politici po vlaňajšej tragédii, keď opitý vodič v rýchlosti vrazil v centre Bratislavy do skupiny ľudí, z ktorých piati zomreli, na zastávke mestskej hromadnej dopravy.