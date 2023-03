Všetci chceme mier, ale vieme, aký?

Mierom sa dnes oháňa kadekto, a neraz s nekalými motívmi. Napriek tomu, že všetci túžime po mieri, táto téma rozdeľuje našu spoločnosť viac, ako by sme si priali. Predstavte si teda, že máte moc rozhodnúť o tom, ako by mal vyzerať spravodlivý mier medzi Ukrajinou a Ruskom. Ako by vyzeral?

Ako sa k nemu dopracovať? A ako dosiahnuť, aby sa podobné ľudské tragédie neopakovali aj v budúcnosti?

Zdá sa, že túžba po ráne v novej realite – dosiahnutom mieri – je to, čo nás všetkých spája. Posledná DEMDIS diskusia nám ukázala konsenzus na tom, že mier sa dosahuje dialógom, nie bojom. Zhodli sme sa aj na tom, že ak chceme úprimne vstúpiť do dialógu, musíme prestať útočiť na druhú stranu. Otázka tak je, aké ďalšie podmienky musia byť splnené na to, aby strany začali rokovať o mieri. A ako by mal vyzerať?

Spravodlivý mier…

Ukrajina leží v ruskom „žalúdku" prinajmenšom od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krym a podporovalo separatistické skupiny na Donbase. Súčasná vojna sa tak dá vnímať ako len ďalšia epizóda toho istého príbehu. Otázka tak je, ako dosiahnuť, aby sa bratské slovanské národy prestali navzájom ničiť. Akým smerom by malo medzinárodné spoločenstvo viesť rokovania s cieľom usporiadať vzťahy týchto susedov? A kto by mal byť mediátorom tohto dialógu?

Mala by sa Ukrajina vzdať časti územia za cenu skončenia bojov? Malo by sa Rusko stiahnuť z neprávom okupovaných území? Je potrebné vytvorenie demilitarizovanej zóny na úrovni pôvodných hraníc? A máme trvať na kompenzácii škôd, ktoré sa napáchali?

… či udržateľný?

História nám opakovane ukazuje, že ustupovanie agresorom vedie len k ich povzbudeniu na posúvanie pomyselných i reálnych hraníc dovoleného. Ako teda dosiahnuť, aby agresori nevnímali vojenské ťaženie ako legitímny nástroj dosahovania svojich cieľov? Ako by mali vyzerať bezpečnostné záruky jednej či druhej strany? A nemala by Ukrajina vstúpiť do nových obranných spojenectiev, aby Rusko ďalej nebolo pokúšané odkrajovať z jej území?

Zapojte sa do diskusie a nájdime zhodu na tom, ako by mal vyzerať spravodlivý a udržateľný mier.

O projekte

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v rozdelenej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s Vami. Viac o metodike nájdete na tomto linku.