Čaputová: Na Slovensku rastie riziko straty spoločenskej podpory pre našu zahraničnú politiku

Na Slovensku rastie riziko straty spoločenskej podpory pre našu zahraničnú politiku. Vo svojom príhovore v úvode XXI. Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„I keď ruská vojenská agresia nakrátko umlčala najväčších podporovateľov Putinovho režimu, a zároveň sme boli svedkami bezprecedentnej solidarity zo strany ľudí, dnes je jasné, že išlo v zásade o prechodný jav," uviedla hlava štátu. Poukázala na to, že hoci je väčšina slovenských občanov stále otvorená prijatiu odídencov z Ukrajiny, väčšina je tiež toho názoru, že s ich príchodom na Slovensko sa ich život zhoršil.

Podotkla tiež, že aj keď väčšina štátov na pôde OSN odsúdila ruskú agresiu, čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, ktoré presadzujú svetový poriadok založený na sférach vplyvu, nie na spoločných pravidlách. Podľa prezidentky je o to podstatnejšie mať čo najširší spoločenský konsenzus v tom, na akej strane stojíme, a kto sú naši partneri a spojenci. Vyzdvihla pritom členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Dezinformácie a dezinterpretácie sú podľa Čaputovej využívané domácimi aj zahraničnými aktérmi na zníženie podpory pre kroky, ktoré štát robí. Vďaka tomu rastie rozdiel medzi postojmi občanov a krokmi, ktoré štát robí. Prezidentka sa obáva aj rozbiehajúcej sa volebnej kampane, v ktorej bude podľa nej geopolitická orientácia výraznou témou. Udržanie zahraničnopoli­tického konsenzu je úlohou politikov i predstaviteľov štátu, diplomacia má však výnimočnú úlohu. Prezidentka uvidela, že náročná doba predstavuje pre diplomaciu viacero výziev.

„Tou prvou, ktorej budete v najbližšej dobe čeliť je potreba zachovania pokoja, rozvahy a hodnotovej integrity. Pred voľbami, počas volieb, ale aj po nich. Diplomacia nemá byť súčasťou politického súboja, ale nemala by ani mlčať, keď politici klamú či fabulujú. Keď sú spochybňované fakty o našich partneroch a spojencoch alebo o ich krokoch, diplomacia má uvádzať veci na prvú mieru," povedala Čaputová.

Prezidentka je toho názoru, že je potrebné vysvetľovať a nerezignovať na dialóg s tými, ktorí hľadajú, alebo sú zmätení. Zároveň považuje za potrebné odmietnuť tých, ktorí porušujú zákon, nabádajú k násiliu alebo šíria nebezpečné klamstvá. V čase blížiacich sa volieb považuje za dôležité neskĺznuť do politikárčenia. Zároveň považuje za dôležité, aby diplomacia vytrvala v presadzovaní našich národných záujmov, a to aj napriek rastúcej nevôli. „Inak povedané: predvolebná diskusia o našej zahraničnej politike sa nebude odohrávať len medzi politickými predstaviteľmi. Útoky prídu aj na vás, v niektorých prípadoch už aj prišli, aj menovite. Nedajte sa zastrašiť, vytrvajte v tých krokoch, lebo sú správne. To si vyžiada odhodlanie, integritu a silný morálny kompas," uviedla. Cestu, ako si uľahčiť tieto náročné úlohy vníma prezidentka jednak v aktívnej verejnej komunikácii a diplomacii, a tiež pretavovaní postojov a partnerstiev v reálne benefity pre slovenských občanov. Príklady toho, ako dobre nastavené zahraničnopolitické kroky pomohli konkrétnym ľuďom, obciam či firmám môžu podľa hlavy štátu prispieť k udržaniu verejnej podpory pre zahraničnú politiku.