Štát sa dohodol s Pentou. Poistenci VšZP si operácie na Boroch nebudú musieť platiť

Penta žiadala štát o zazmluvnenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)ešte v polovici februára. Ministerstvo zdravotníctva, ako hlavný akcionár štátnej poisťovne o žiadosti zazmluvniť súk romnú nemocnicu rozhodlo až dnes.

„Najväčšia zdravotná poisťovňa ukončila proces posudzovania žiadosti Nemocnice Bory o zazmluvnenie. V záujme poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov VšZP pristúpi k podpisu zmluvy pre tie typy zdravotnej starostlivosti, ktoré je nemocnica aktuálne schopná plnohodnotne zabezpečiť,“ ozrejmila Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Bory ako prvé plánujú otvoriť ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko, radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Potom pribudnú operačné sály a lôžková časť. Na jeseň ako posledný otvoria urgentný príjem či pracovisko dialýzy.

V čase otvorenia plánuje mať nemocnica 400 zamestnancov, no nábor personálu potrvá až do roku 2024. Bory plánujú, že nemocnica bude mať 1 500 zamestnancov. Z toho 329 lekárov, 440 sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 270 administra­tívnych a prevádzkových zamestnancov.

Do Nemocnice Bory začiatkom marca nastúpilo 100 zamestnancov, ďalší nastúpia v polovici mesiaca. Je medzi nimi 25 lekárov, 35 sestier a pôrodných asistentiek a viac ako 25 ostatných zdravotných pracovníkov, ako sú praktické sestry, farmaceutickí laboranti, sanitári a ďalší. „Všetci noví kolegovia sa začínajú školiť na svoje pozície na pracoviskách, ktoré v Nemocnici Bory otvoríme o mesiac. Budú tak mať dostatočne dlhý čas na to, aby sa zoznámili s pracoviskom, spoznali nových kolegov a adaptovali sa,“ uviedla HR riaditeľka Nemocnice Bory Jana Palenčárová.

Hlavnou konkurenciou súkromných Borov mala byť nemocnica Rázsochy. Projekt štátnej nemocnice by mal byť podľa vlády hotový do roku 2029 no Národná implementačná a koordinačná autorita upozornila, že na projekt „pôsobia rušivé vplyvy osôb“. O koho presne ide, známe nie je.