Fico pre Pravdu: Nechajte nás rozprávať vlastné názory

Sme na pokraji úplnej polarizácie slovenskej spoločnosti. Toto asi nie je cieľom dobrej politiky.

To určite nie je cieľom dobrej politiky. Jediný zrozumiteľný program, ktorý ponúkla táto vláda, je zatvoriť opozíciu. A vy sa ma pýtate, prečo tu nie je celospoločenský zmier. V čom mám mať rovnaký názor s nimi? Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine? No nemám rovnaký názor. Mám mať rovnaký názor na všetky, aký má EÚ? Považujem ju za jedinečný fantastický, projekt a sám sa za ňu bijem pred voličmi, keď idem na míting, kde hovoria voliči na EÚ zlé veci. Vždy hovorím, aby nebláznili, je to vynikajúci projekt, problém je, že je v zlých rukách. Ale suverénne si vyhraňujem povedať nejaký názor. Vy nemôžete od nás chcieť, že budem kvákať to isté. Sú tu žiaľ dva rozdielne svety, pokiaľ ide o mier a pokiaľ ide o vojnu. Rovnako sú odlišné postoje, pokiaľ ide o sociálny štát alebo štát, ktorý deštruuje táto vláda. Ideme do volieb. Je normálne, že rozdielne názory sa budú prehlbovať. Nečakajte, že budeme robiť mierové konferencie medzi vládou a opozíciou.

Kam to dospeje? Tá polarizácia spoločnosti je mimoriadne veľká a voľby to nemusia vyriešiť. Čo máme čakať po voľbách, keď tvrdíte, že vláda robí protiústavné kroky? Budú sa znova vykopávať dvere, uvidíme v putách celú vládu? Nejaký politický revanš?

Toto nikto nehovoril. Revanš nevyrieši na Slovensku nič. Otvorili ste ďalšiu otázku. Vy viete akceptovať fakt, keď vám povie bývalý premiér Dzurinda a rovnako aj títo vo vláde, že morálka je nad právom? Odkedy? Ústavné riešenie nebolo prijaté. Je dnes preukázateľne jasné, minimálne máme posudok z právnickej fakulty, ktorý hovorí, že vláda konala protiústavne. Chcú nám zalepiť oči vrtuľníkmi Viper, ktoré nepotrebujeme. Videl som darovaciu zmluvu, ktorá bola schválená na vláde. Dohoda o Migoch nehovorí ani o jednom eure. Neovorí o ničom. A ten šrot, ako to oni volali, zľahka včera vzlietol z letiska a už tam niekde lieta aj s bombami nad Ukrajinou. Ústavnosť a dodržiavanie práva je základom spoločnosti. Pokiaľ niekto povie, že morálka je nad ústavou, je to rozpad spoločnosti.

Aký ale bude dôsledok. Postavíme celú vládu, všetkých 16 ľudí, pred súd?

Podávame trestné oznámenie na vládu za hrubé zneužitie právomoci verejného činiteľa. Nemôžete porušiť Ústavu SR bez zodpovednosti. Ja som urobil dve tlačové konferencie a chceli ma zatvoriť na 13 rokov. Bol som kúsok od toho aby ma zavreli. Mali jasnú dohodu vo vládnej koalícii aby mňa a Kaliňáka držali v cele do nasledujúcich parlamentných volieb vo väzba, aby nemohli riadiť politickú stranu a Smer stratil dynamiku.

Môžeme očakávať upokojenie situácie? Budete za takýto skutok vládu hnať k zodpovednosti?

Ak niekto poruší právo a zákon, musí niesť zodpovednosť. S pokorou vnímame, že sa nám vracia dôvera spoločnosti. Nikdy nekomentujem a nikdy nebudem komentovať prieskumy verejnej mienky. Čo táto krajina ale potrebuje, je upokojenie situácie. To nastane tak, že stupí koaličná vláda, ktorá nebude obťažovať verejnosť hádkami a budú si svoje veci riešiť v kuchyni. Budú chcieť vidieť, že tá vláda robí. Keď aj na 100 % nesplní to čo mala v cieli, tak ľudia to budú tolerovať, lebo to bola profesionálna vláda, ktorá sa snaží, aby bolo lepšie. Potom je tu aj otázka chaosu, ktorý tu je prítomný. S tým sa ale neobracajte na mňa. Za to, že vládu nikto nechce, nemôže Róbert Fico. za to si môžu predstavitelia vládnej koalície. My chceme stavať rozhodnutia na sociálnom zmieri. Moji ľudia pravidelne viedli sociálny dialóg. Dnes to nerobia a prijímajú rozhrnutia bez ohľadu na dôsledky.

Ešte k tým stíhačkám. Keď sa začne zápas, tak treba si zvoliť stranu. Nie je to aj v tomto prípade?

Viete, že 24. marca 1999, Dzurindová vláda rozhodla o voľnom prelete lietadiel cez Slovensko a vedeli, čo sa ide diať. Vedeli, že sa ide bombardovať Juhoslávia bez akéhokoľvek medzinárodného mandátu. Vtedy som povedal, že to je v rozpore s medzinárodným právom a odmietam tie hlúpe reči od pána Osuského aj Dzurinda to myslím hovoril, že nevadí, že tam boli pozabíjaní civilisti. To isté som povedal, keď ide o vojnu na Ukrajine. Použitie vojenskej sily na Ukrajine, je v rozpore s medzinárodným právom. Vždy tam, kde cítim, že je medzinárodné právo porušené to jednoducho poviem. Čo bolo v Iraku? Zomrelo tam milión civilistov a nepamätám si, že by ste robili relácie, kde by ste vyzývali pomáhať Iraku. Kde by ste išli proti Spojeným štátom, uvalili na nich sankcie a Iraku poslali zbrane.

Tam bol trocha iný príbeh. Irak najskôr napadol Kuvajt.

Neboli tam žiadne dôvody. Viete aké boli dôvody, ktoré uvádzalo USA. Že tam sú zbrane hromadného ničenia a je to prepojené na teroristické štruktúry. Nič z toho nebola pravda. V prípade vojny na Ukrajina vidíme, čo a dialo v roku 2014 na Donbase a Luhansku.

Hovoríte, ale presne, kto je agresor a kto obeťou.

Porušením medzinárodného práva bolo tým, že tam neexistoval mandát. To opakujeme.

Nie je logické, že sa postavíme na stranu napadnutého?

Nestaviam sa na stranu nikoho. Staviam sa na stranu okamžitého prímeria na rozdiel od tejto vlády. My stále hovoríme, aby sme prestali dodávať zbrane na Ukrajinu. EÚ je projektom mieru, nie vojny. Tá však slepo počúva Spojené štáty, potom to vyzerá, tak že tlačíme Rusko s Čínou do spolupráce. Videli sme výsledky Fínsko – Ruského summitu.je evidentné, že sa vytvára železná opona medzi východom a západom. Ja si to neprajem. Pokiaľ budeme vo vláde, urobíme všetko pre to, aby v prípade skončenia vojny nastala ako taká štandardizácia vzťahov s východom. Týka sa to Činy aj Ruskej federácie a ďalších krajín. Nevkladajte mi do úst ma akej som strane. Vidím príčiny tejto vojny. Napríklad v Iraku to bolo len kvôli rope. Tu zabíjali ukrajinskí nacisti ľudí ruskej národnosti na Donbase a Luhansku.

To hovoríte dnes. Boli ste vo vláde, keď sa to dialo a nehovorili ste to.

Hovorili sme o Majdane na Ukrajine. Hovorili sme aká je úloha veľvyslancov Spojených štátov na Ukrajine. Môžete si pozrieť vyhlásenia, ktoré sme mali. Nechajte nás rozprávať vlastné názory. Ja som zlý, keď hovorím o mierových riešeniach?