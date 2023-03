Bude Smer len bezmocný víťaz? Výhra nemusí znamenať nič. Heger má v rukách bonus, Kollár mení postoj

Tretí prieskum, tretie prvenstvo pre Smer, tretia nádej pre novú stranu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. No a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár sa zrejme postaví tak, ako bude fúkať povolebný vietor. Aj tieto trendy ukázali posledné tri prieskumy, v ktorých sa objavili aj Hegerovi Demokrati. Do odovzdania kandidátok ostávajú necelé tri mesiace. Výhra Smeru v predčasných voľbách nemusí znamenať nič, no Heger by mohol zatočiť s osudom OĽaNO.

O tom, že sa politici sústredia viac na blížiace sa voľby než na reálne problémy krajiny, svedčí aj situácia v parlamente. Koaličné zákony potrebné pre plán obnovy neprechádzajú, a aj keď koaličná zmluva vyprší až koncom marca, podľa OĽaNO a Sme rodina už neplatí. Hnutie Borisa Kollára navyše pomáha presadzovať aj návrhy tarabovcov či extrémistickej Republiky.

Heger: Som pripravený na politický zápas aj s Matovičom

Všetko sa odráža aj na preferenciách, no ani tie nemusia predvídať budúcnosť strán. Napriek tomu sa nimi lídri, či už to priznajú, alebo nie, riadia. Vidno to na ich činoch či zmene postoja. Smeru zrejme vychádza útočná rétorika, šírenie dezinformácií či vykresľovanie členov strany ako obetných baránkov „zlej“ vlády.

Bezmocný víťaz?

Smer je prvý už v treťom prieskume a čo sa týka výsledku, od Hlasu ho delí asi jeden percentuálny bod. Do predčasných volieb ostáva pol roka. Prípadná výhra Smeru by však automaticky neznamenala, že bude zostavovať vládu, podobne ako to bolo roku 1998. Voľby vtedy síce vyhralo HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom, no vládu zostavoval Mikuláš Dzurinda a SDKÚ.

Sám líder Smeru Robert Fico cez víkend povedal, že šanca, že skončia v opozícii, je 50 k 50. „Či bude Fico zostavovať vládu, nebude závisieť od neho, ako skôr od stredopravých politických strán, ktoré sa budú rozhodovať, či Pellegriniho zoberú na milosť,“ povedal pre denník Pravda politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Výhra Smeru by podľa neho znamenala, že stredopravé strany, ktoré pred troma rokmi vytvorili vládnu koalíciu s ústavnou väčšinou, „premrhali šancu urobiť zo Slovenska modernú krajinu a posunúť ho míľovými krokmi dopredu“. Voliči by okrem toho pravicovým politikom ukázali, že chyby a amaterizmus neodpúšťajú.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Fico nr sr Robert Fico po neúspešnom hlasovaní o uznášaniaschopnosti parlamentu SR k otvoreniu 87. mimoriadnej schôdze NRSR o dodaní stíhačiek na Ukrajinu a skoršom termíne predčasných volieb. 28. február 2023.

Smer by mal na zostavenie vlády relatívne malú šancu. Väčšina strán ho zo spolupráce vylúčila. Líder Hlasu Peter Pellegrini tak spravil nepriamo, keď Fica označil za politika minulosti. To, že s ním nechce sedieť vo vláde, však ešte neznamená, že by Hlas nemohol byť v koalícii so Smerom.

Zmena nastala i v postoji Borisa Kollára. Ten doteraz viackrát povedal, že si spoluprácu s Ficom nevie predstaviť. Cez víkend už hovoril inak a z povolebnej spolupráce nateraz nechce vylúčiť už ani Smer, čím spochybnil slová svojho ministra Milana Krajniaka, že Sme rodina zrejme Smer odmietne. Podľa politológa to bola markantná zmena. „Kollár spoluprácu po voľbách v predchádzajúcom období odmietal, ale vyzerá to tak, že si otvára dvere aj pre prípadnú spoluprácu so Smerom,“ zhodnotil Štefančík s tým, že Kollárova zmena postoja by nemala nikoho prekvapiť.

„Boris Kollár sa zvykne postaviť tak, ako fúka vietor. Ak bude po voľbách fúkať ten správny vetrík, postaví sa tak, aby to vyhovovalo najmä jemu osobne,“ upozornil politológ. Smer by mal podľa aktuálneho prieskumu šancu vytvoriť koalíciu s parlamentnou väčšinou so stranami Hlas a Sme rodina (79 mandátov) alebo v kombinácii Smer, Hlas a Republika (83 mandátov), ktorú Pellegrini takisto nepriamo vylúčil.

Kľúčovým hráčom bude po voľbách jednoznačne Pellegriniho Hlas, a to aj vtedy, ak skončí na druhom mieste. Šanca na vytvorenie vlády bude v jeho prípade vyššia ako pri Smere. „Ak sa budú stredopravé strany k spolupráci s Hlasom stavať negatívne, ako to napríklad nedávno urobil poverený premiér Heger, spolupráci Hlasu so Smerom a s Kollárom nebude nič stáť v ceste,“ skonštatoval Štefančík.

O „vysnívanej vláde“ Hlasu, Progresívneho Slovenska (PS) a strany SaS už hovorí aj Fico a ešte pred ním ju opakovane vyťahoval aj predseda OĽaNO Igor Matovič. Líder Smeru uviedol, že nikoho nebude prosiť, aby zmenil svoj politický postoj. Hlas má aktuálne najväčší koaličný potenciál a vládu by okrem spomínaných koalícií so Smerom vedel zostaviť aj bez kedysi najsilnejšej strany.

Spolu s PS, SaS a Demokratmi by mali 74 mandátov, no ak by sa pridala strana Sme rodina, mali by pohodlných 88 hlasov. V rovnakom zložení bez Demokratov by to bolo 79 mandátov. Ak by sa k Hlasu pridalo PS, liberáli a KDH, mali by 76 mandátov. Keby sa Pellegrini spojil so subjektmi Demokrati, KDH a Sme rodina, podľa prieskumu Focusu by im do parlamentnej väčšiny chýbalo desať hlasov. Kombinácia bez Hlasu v zložení PS, Demokrati, Sme rodina a SaS by mala len 56 hlasov.

Kancelársky bonus

Okrem prvenstva Smeru prekvapili aj Demokrati. Len dva dni po predstavení strany dosiahli v prieskume Ipsosu pre Denník N takmer päť percent a podľa nedeľného prieskumu Focusu by sa dostali do parlamentu so ziskom deviatich kresiel. Pre stranu, čo prešla relatívne chaotickou cestou a sú v nej staronové tváre na čele s Hegerom, ktorý si v parlamente nedokázal udržať dôveru, je to veľmi solídny štart.

Miroslavovi Kollárovi sa zase zrejme vyplatilo „obetovať“ Mikuláša Dzurindu. S Modrou koalíciou, ktorá zanikla ešte pred oficiálnym vznikom, získali v prieskume necelé tri percentá. Čím zaujal voličov „premiér bez chuti a zápachu“?

„Heger má v rukách niečo, čo Nemci kedysi nazvali kancelárskym bonusom. Inak povedané, koncentrácia mediálnej pozornosti na osobu šéfa vlády. Ak by Heger nebol poverený viesť vládu, klesli by preferencie Demokratov prudko smerom nadol. Heger túto výhodu teraz má, zatiaľ čo Dzurinda nie. A nemal by ju ani Matovič,“ pripomenul Štefančík.

Foto: Ivan Majerský Demokrati, strana, Heger, Líder strany Demokrati Eduard Heger.

Podľa neho už teraz vidno, že Heger má oveľa väčší potenciál ako jeho materská strana OĽaNO na čele s konfliktným Matovičom. V strane má navyše aj štyroch členov vlády – Jaroslava Naďa (minister obrany), Jána Budaja (minister životného prostredia), Rastislava Káčera (minister zahraničných vecí) a Karla Hirmana (minister hospodárstva).

Matovič však na seba dokáže strhnúť pozornosť povestnými „atómovkami“. „A keďže im momentálne klesli preferencie, predpokladám, že o chvíľu budeme svedkami ďalšieho nezmyselného nápadu z dielne majiteľa OĽaNO,“ uviedol Štefančík. Nepredpokladá však, že by došlo k prekvapujúcemu zvratu v prospech Matoviča ako v roku 2020, keď dokázal vytiahnuť OĽaNO z piatich na 25 percent.

„Matovič je dobrý opozičný politik, pretože vie upozorniť na problém. Lenže po roku 2020 ukázal, že ako politik s vládnou zodpovednosťou je totálne neschopný,“ porovnal politológ. Podľa neho je preto dosť možné, že Hegerovi Demokrati nakoniec OĽaNO z parlamentu vytlačia. Svedčí o tom hneď prvý prieskum. Kým predtým malo OĽaNO okolo ôsmich percent, v prieskume s Demokratmi by ich volilo zhodne 4,8 percenta voličov.

A napriek tomu, že obaja lídri hovoria o priateľskom rozchode, postupne si do Demokratov kopol aj Matovič. Demokrati boli najprv pre OĽaNO najbližším politickým partnerom. Miroslav Kollár však odmietol, že by boli OĽaNO 2 a s Matovičovým hnutím sa spájať neplánuje. Týždeň nato si už Matovič našiel zámienku na útok.

Heger a Naď spoluprácu s Hlasom síce vylúčili, no Káčer ju pripustil. „Ak pripúšťajú spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia,“ vyhlásil Matovič. Hlas aj Demokrati neskôr vzájomnú spoluprácu vylúčili.

Heger je pripravený aj na politický súboj s Matovičom. Zdôraznil, že sa od lídra svojej materskej strany úplne odstrihol. Matovič prejavil záujem o spoluprácu s maďarskou stranou Aliancia – Szövetség, ktorá chce ísť do volieb samostatne. „Ale má otvorené dvere pred tými, ktorí chcú pracovať pre rozvoj práv národnostných komunít a nimi obývaných regiónov,“ doplnila hovorkyňa strany Klára Magdeme. Či OĽaNO pomôže spolupráca s Alianciou, nie je jasné. V prieskumoch majú Maďari stabilne okolo 4,5 percenta. Otázne je, či by to pomohlo Aliancii.

„Skôr nie ako áno. Ak sa Aliancia dá dokopy s OĽaNO, nepôjde o stranícky záujem, ale čisto osobný. Tým by si strana mohla uškodiť v očiach maďarsky hovoriacej verejnosti,“ zhrnul Štefančík.

Malý veľký hráč Danko

Kým sa Smer sporí s Hlasom a stredopravé strany len hovoria o spolupráci, líder SNS Andrej Danko v pozadí spája menšie strany do tzv. národného bloku. Na výslnie sa tak dostáva po dlhšej politickej odmlke. Viackrát pritom zopakoval, že by uvítal najmä spoluprácu s Hlasom a Smerom. Hlas to nekomentoval a Smer vylúčil, že by boli na spoločnej kandidátke. Obe strany podľa Danka rokovania odmietli.

Líder SNS však pokračuje v rokovaniach s menšími krajne pravicovými stranami, ako je Národná koalícia či Slovenský Patriot. K posledným novinkám patrí takmer hotová dohoda s troma poslancami zo strany Život okolo Tomáša Tarabu. Spoločne už prišli aj s návrhom na zriadenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, ktorého vznik by podporil aj Boris Kollár. V tomto prípade však podľa Štefančíka nie je dôležité, či sa k SNS pridá Taraba, alebo niekto iný.

Foto: TASR, Martin Baumann 11., Andrej Danko, Robert Fico, Béla Bugár Po voľbách v roku 2016 opäť zvíťazil Smer a vládu zostavil s Mostom-Híd, SNS a vtedy ešte existujúcou stranou Radoslava Procházku #Sieť a Kaliňák sa stal tretíkrát ministrom vnútra. V roku 2016 bola strana po parlamentných voľbách na niekoľko mesiacov súčasťou vládnej koalície, no postupne sa kvôli vnútorným rozporom rozpadla. Smer, SNS, Most-Híd podpísali novú koaličnú zmluvu.

„SNS oslovuje podobného voliča, akého oslovujú aj Fico, Uhrík či Kotleba. Aj tu platí úmera, že čím viac je strán podobného zamerania, o to menšia šanca je prekonať päťpercentné volebné kvórum,“ vysvetlil. Lídra SNS sme už v parlamente jedno obdobie zažili. Akým hráčom by teda bol v prípade úspechu Danko so SNS po voľbách?

„Bol by prvý, kto by sa Ficovi ponúkol do volebnej koalície. Cez nastrčené osoby by spravoval pridelené ministerstvá a tie by čelili veľkým škandálom. Presne tak, ako sme to zažili v minulosti,“ naznačil Štefančík.