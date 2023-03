Pediatrov je kritický nedostatok. Pomôžu Ukrajinci? Štát im uľahčí uznanie vzdelania

Štát ide po rokoch konečne zjednodušiť podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinským pediatrom. Sľubuje si od toho zvýšenie ich počtu, keďže je ich u nás kritický nedostatok. Polovica detských lekárov je navyše v penzijnom veku. Keby sa všetci z nich rozhodli odísť zajtra do dôchodku, o deti na Slovensku by sa nemal kto postarať.

Dočasne poverený premiér a minister zdravotníctva Eduard Heger (Demokrati) na tlačovej konferencii minulý týždeň uviedol, že vláda pracuje na odstránení tohto problému.

Za týmto účelom vytvorili systém, na ktorom od vlaňajšieho októbra pracovala odborná skupina rezortu zdravotníctva. Ten počíta s plnohodnotným zapojením ukrajinských pediatrov, ale aj tých z tretích krajín, do systému slovenského zdravotníctva.

„Primárne sme to robili pre občanov Ukrajiny, ktorí už dnes na Slovensku sú, no nemohli uplatniť svoje vzdelanie a skúsenosti. Týmto krokom im otvárame možnosť zapojiť sa do systému nášho zdravotníctva a posilniť naše pediatrické ambulancie,“ ozrejmil Heger.

Pre detských lekárov z Ukrajiny sa po novom zavádza tzv. skúška spôsobilosti. Tá bude pozostávať z písomného testu, ktorý sa bude konať v ukrajinskom alebo v ruskom jazyku. Po úspešnom absolvovaní skúšky budú môcť nastúpiť na odbornú dočasnú stáž a jazykovú prípravu zo slovenské jazyka.

„Výsledkom bude uznanie titulu všeobecného lekára platné v celej Európskej únii,“ priblížil Heger. Ako doplnil, došlo aj k zníženiu poplatkov za skúšku z pôvodných 1 200 na 500 eur. Slovensko podľa neho v tomto smere vyrokovalo pomoc s nadáciou UNICEF, ktorá bude tieto náklady hradiť zo svojich zdrojov.

Prvé termíny skúšok stanovili na apríl a máj. Cieľom je začleniť ukrajinských pediatrov do slovenského zdravotníctva a postarať sa o slovenské, ale aj ukrajinské deti. Od začiatku ruskej invázie ich k nám prišlo asi 18-tisíc. V oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci na Slovensku pracuje v súčasnosti 1 663 Ukrajincov.

Veľký rozdiel vo vzdelávaní

Podľa hlavnej pediatričky rezortu zdravotníctva Eleny Prokopovej má Slovensko v súčasnosti 1 100 pediatrov, z ktorých polovica je v dôchodkovom veku. V ambulanciách už teraz chýba 250 detských lekárov. „Ak by všetci slovenskí pediatri, ktorí môžu ísť do dôchodku, odišli, tak sa o viac ako 600-tisíc detí na Slovensku nemá kto postarať," upozornila Prokopová.

Rozdiel vo vzdelávaní slovenských a ukrajinských pediatrov je podľa nej obrovský – nielen z hľadiska času, ktorý sa venuje príprave na túto prácu, ale aj v obsahu vzdelania.

Slovenský pediater má vedomosti zo všetkých medicínskych odborov, čiže aj z tých, ktoré sa týkajú dospelých (nukleárna medicína, urológia, anestéziológia, urgentná medicína či imunológia – pozn. red.).

Také vzdelanie Ukrajinci na pediatrickom inštitúte podľa Prokopovej nezískajú. „Z toho dôvodu nemohli ukrajinskému pediatrovi na Slovensku priznať rovnaký status, pretože po stránke odbornej spôsobilosti si nebol ,rovný‘ s tým slovenským,“ vysvetlila Prokopová.

Rozdiely vo vzdelávaní pediatrov Na Ukrajine Záujemca sa po skončení strednej školy prihlási na pediatrický inštitút

Štúdium trvá päť rokov

Po skončení inštitútu sa hneď stáva pediatrom Na Slovensku Na Slovensku sa študent musí po maturite prihlásiť na lekársku fakultu

Štúdium trvá šesť rokov, po absolvovaní sa stáva všeobecným lekárom

Následne sa musí prihlásiť na špecializačnú prípravu z pediatrie, ktorá trvá štyri roky

Zbytočné prekážky

Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martina Vlachynského takéto opatrenie malo prísť už dávno pred vojnou a nielen vo vzťahu k ukrajinským zdravotníkom, ale aj iným tretím krajinám.

„Vo svete prebiehajú preteky o zdravotníkov a Slovensko namiesto toho, aby sa na nich zúčastnilo, naopak, tvrdohlavo vytvára prekážky. Vláda ani väčšina občanov si dosiaľ neuvedomujú, aká priepasť sa kvôli starnutiu roztvorí medzi počtom pacientov a počtom zdravotníkov v nasledujúcich rokoch. Táto priepasť sa nebude dať preklenúť nekonečným zvyšovaním slovenských medikov ani zvyšovaním miezd zdravotníkov,“ uviedol analytik.

Nemalá časť ukrajinských zdravotníkov medzi tým podľa Vlachynského zakotvila v iných krajinách. Nevýhodou pre Slovensko je podľa neho aj to, že zahraniční zdravotníci musia investovať do učenia sa jazyka, ktorý je inde vo svete nepoužiteľný, čo znižuje ich motiváciu, aby si vybrali práve Slovensko.

„Aktuálne opatrenie preto vnímam pozitívne. Určite pomôže začleniť sa tým zdravotníkom, ktorí už na Slovensku sú, napríklad z rodinných dôvodov. No do budúcna bude treba spraviť oveľa viac vo vzťahu k tretím krajinám,“ dodal analytik.

Celoplošná liberalizácia

„Maximálne vítam uľahčovanie prístupu zdravotníkov z Ukrajiny a ďalších krajín na Slovensko,“ uviedol Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Podľa neho by sa uľahčenie podmienok nemalo obmedzovať len na pediatrov, liberalizácia prístupu na slovenský trh by mala byť celoplošná.

„Je to totižto jeden z mála spôsobov, ako vieme z krátkodobého hľadiska riešiť nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve. Či je vládne opatrenie nastavené dostatočne, uvidíme relatívne veľmi rýchlo v tom, v akej miere sa to prejaví v záujme nových zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny o prácu u nás,“ dodal Zachar.