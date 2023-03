Ruskí hackeri zaútočili na Slovensko. Drvivo nás to poškodilo, smeje sa Kollár

Koncom februára Národný bezpečnostný úrad upozornil na riziko kybernetických útokov zo strany Ruska, pripomína vosveteit.sk.

VIDEO: Kollár s úsmevom: Drvivo nás to poškodilo.

Teraz ruská hackerká skupina Anonymous RU na sociálnej sieti Telegram oznámila, že začala útočiť na prvé slovenské ciele. „Vydávame varovanie Slovenskej republike za podporu banderovských úradov na Ukrajine a presun MIG-29!,“ varovali ruskí Anonymous.

Uviedli aj weby, ktoré znefunkčnili, napr. stránku Národnej rady, NBS, Ministerstva obrany, Exim banky či JT banky. Podľa vosveteit.sk ide zrejme o útok typu DDOS. „Pre tento typ útoku je typické, že útočník pošle veľký počet požiadaviek na server, až ľudovo povedané, spadne. Následkom toho je, že webové stránky a internetové služby nefungujú,“ uvádza portál.

Len pred niekoľkými dňami slovenská vláda odobrila darovanie stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub Ukrajine. Prvé štyri stíhacie lietadlá sú už na Ukrajine.

„Drvivo nás to poškodilo,“ zasmial sa predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že takéto útoky neovplyvnia nič. „Pán Halák kábloval. Ruskí hackeri sa nedokážu sa dostať do parlamentu. Pokiaľ sa sem fyzicky nedostanú do budovy, tak sa nemáme čoho obávať,“ spresil líder Sme rodina. Spomínal ako vlani v novembri spôsobil kybernetický incident poslanec Róbert Halák (OĽaNO), ktorý prehodil kábliky a spôsobil tak kolaps celého systému.