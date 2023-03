Za priestupky chcú trestať aj 14-ročných, pokuty sa majú zvýšiť až trojnásobne

Niektorí poslanci volajú po komplexnom prepracovaní zákona, lebo v niektorých častiach stále uvádza pokuty v slovenských korunách. Pri alkohole za volantom sa finančné postihy nezvýšia, aj keď práve ten je jedným z najčastejších dôvodov dopravných nehôd, neraz s tragickými následkami.

Polícia začne sledovať priestupky z dronov

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú prinesie návrh zákona, má byť zvýšenie pokút za spáchanie priestupkov. V dôvodovej správe sa píše, že súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter postihu. Stanovené výšky pokút podľa predloženého materiálu dostatočne „neodrádzajú od páchania priestupkov a ani nie sú dostatočným postihom za spáchanie priestupku, ktorý by mal za následok nápravu páchateľa“.

K ďalším zmenám, s ktorými novela ráta, patrí zavedenie pojmu páchateľ priestupku a zavedenie beztrestnosti pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia. Rieši aj zodpovednosť za priestupok spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov.

Z analýzy priestupkov, ktoré prerokovali okresné úrady, vyplýva, že v roku 2019 došlo k uloženiu pokút za priestupky vo výške 484-tisíc eur, o rok neskôr to bolo o 32-tisíc eur menej.

V roku 2021 sa z pokút za priestupky vyzbieralo 350-tisíc, priemerne sa tak za posledné tri roky vyzbieralo takmer 429-tisíc eur ročne. Po schválení novely by celková výška pokút za priestupky uložené len okresnými úradmi mohla dosiahnuť takmer 1,3 milióna eur za rok.

Zoznam dôležitých zmien pri novele zákona o priestupkoch zavedenie pojmu páchateľ priestupku,

zodpovednosť za priestupok spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov,

zníženie vekovej hranice zodpovednosti za priestupok z 15. roku veku na 14. rok veku,

zavedenie beztrestnosti pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nich spáchaný trestný čin,

zavedenie možnosti správneho orgánu vyhotoviť z priebehu ústneho pojednávania zvukový záznam, ako aj možnosť pre osoby prítomné na ústnom pojednávaní vyhotovovať zvukový záznam

Zníženie vekovej hranice zodpovednosti

Významnou zmenou sa má tiež stať zníženie vekovej hranice zodpovednosti za priestupok z pätnástich rokov na štrnásť. Tým by došlo k zjednoteniu s úpravou Trestného zákona, podľa ktorej sú osoby trestne zodpovedné od 14. roku života.

„Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívny sociálny vplyv. Negatívny sociálny vplyv sa týka represívneho charakteru návrhu na zníženie vekovej hranice vzniku priestupkovej zodpovednosti z 15 rokov veku na 14 rokov veku, rovnako ako je to v prípade trestnoprávnej zodpovednosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Od januára do augusta minulého roku evidovali celkovo 2 057 priestupkov detí do 14 rokov. V roku 2021 sa táto veková kategória dopustila 2 839 porušení zákona, ktoré možno kategorizovať ako priestupok.

Diskusia o znížení vekovej hranice za spáchanie priestupku ožila aj v súvislosti s nedávnymi udalosťami. Minulý mesiac musela polícia v Seredi riešiť prípad iba 11-ročného chlapca, ktorý si sadol za volant auta. Nebol tam pritom sám, viezla sa s ním i jeho stará mama a majiteľka auta. Policajti podľa zákona nemohli postihnúť chlapca za priestupok, začali preto riešiť osoby, ktoré mu umožnili šoférovať.

Trojnásobné výšky pokút

Výška pokút sa pri spáchaní niektorých priestupkov môže zvýšiť až trojnásobne. Po novom by napríklad za rušenie nočného pokoja alebo znečistenie verejného priestranstva hrozila pokuta až do 300 eur namiesto pôvodných sto.

Zničenie alebo poškodenie úradnej značky či verejnej vyhlášky môže vinníka stáť až 500 eur, predtým to bolo do 165. Za urážanie alebo ohrozovanie organizátorov verejných podujatí by sa pokuta mohla zvýšiť zo súčasných 500 až na 1 500 eur. A poškodenie cudzieho majetku môže vyjsť až do tisíc eur namiesto dnešných 331.

V niektorých častiach zákona sa pritom stále uvádzajú pokuty za spáchanie priestupkov v slovenských korunách (Sk). Pokutu do 5 000 Sk tak podľa zákona stále môže dostať ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov.

Za požívanie alkoholu či inej návykovej látky počas výkonu zamestnania alebo činnosti, pri ktorej by osoba mohla ohroziť zdravie ľudí, prípadne poškodiť majetok, hrozí podľa zákona pokuta do 10-tisíc Sk. Po schválení novely by sa uvedené sumy mali konečne upraviť na eurá a pokuty trojnásobne zvýšiť.

Alkohol bez sprísnenia

Návrh novely zákona o priestupkoch nepočíta so zvýšením pokút za jazdu pod vplyvom alkoholu. Práve ten sa často podpisuje pod mnohé dopravné nehody, ktoré sa neraz končia fatálne.

Poslednou výraznou udalosťou v tomto smere bola tragédia v centre Bratislavy z októbra minulého roku. Bývalý športový funkcionár Dušan Dědeček vtedy v opitom stave vrazil autom do ľudí, ktorí čakali na zastávke mestskej hromadnej dopravy. O život prišlo päť mladých ľudí, ďalší utrpeli zranenia.

Ľudia bez šance. Desivé zábery z nárazu auta na Zochovej

Za požitie alkoholu alebo inej návykovej látky za volantom možno v súčasnosti uložiť pokutu od 200 do 1 000 eur a zákaz šoférovania až na päť rokov. Psychiater Miroslav Čerňan tvrdí, že ani vyššie pokuty neprinútia ľudí, aby si podnapití nesadli za volant.

Konzumácia alkoholu podľa neho zapríčiňuje stratu súdnosti, pričom na hodnotenie situácií už vplýva odbrzďujúci účinok alkoholu. „Opitý šofér pred sadnutím za volant na pokutu nemyslí,“ pripomína psychiater.

Čerňan vníma eskaláciu správania pod vplyvom alkoholu. Ako upozorňuje, ani po posledných tragických udalostiach nenastalo v tomto smere zlepšenie situácie.

„Ak sa človeka zmocní závislosť, je veľká pravdepodobnosť, že sa jeho denné správanie nekriticky premietne aj do šoférovania. Obávam sa, že spätná väzba vo forme pokuty nebude stačiť,“ myslí si Čerňan s tým, že vyššie sankcie budú mať len čiastočný efekt. Z hľadiska prevencie vníma pokutu už ako neskorý verdikt.

Dosiahnutie zlepšenia vidí skôr v práci s fenoménom alkoholu v spoločnosti a v podchytení tejto témy už od mladého veku, najmä prostredníctvom rodiny a škôl. Vynútenou možnosťou by mohli byť dychové detektory v aute, ktoré by majiteľovi auta zabránili naštartovať v prípade, ak by nafúkal.

Čítajte viac Až 15 rokov za mrežami. Vláda schválila tvrdé tresty pre opitých vodičov

Predčasný návrh?

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je presvedčený, že zákon, ktorý pochádza ešte z roku 1990, by si vyžadoval komplexné prepracovanie, a to nielen pokiaľ ide o výšku sankcií.

„Domnievam sa, že predložená novelizácia je iba čiastkovým riešením problémov, ktoré treba riešiť celistvo, novým priestupkovým zákonom a v prepojení s novelizáciou Trestného zákona. V tomto svetle sa vzhľadom na prebiehajúce snahy o reformu trestného práva javí predložený návrh novely ako predčasný," uviedol pre Pravdu.

Strana Hlas chce počkať na koncové znenie právnej normy. „Novela zákona o priestupkoch je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom bolo podaných 63 pripomienok, z toho 18 zásadných. Hlas prijme stanovisko k uvedenej novele, keď budeme poznať jej finálne znenie.“ Sme rodina chce o tejto veci zase rokovať na koaličnej rade.