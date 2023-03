Naď: Grant z USA by chcel rezort obrany použiť aj na obrnené vozidlá Oshkosh JLTV

Grant z USA by chcelo Ministerstvo obrany (MO) SR použiť aj na obrnené vozidlá Oshkosh JLTV 4x4. Vyše 180 vozidiel by mohlo začať prichádzať na Slovensko v budúcom roku. Čaká sa ešte na oficiálnu ponuku zo strany USA. Na stredajšej tlačovej konferencii to avizoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.