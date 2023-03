Demokraciu musíme v čase krízy brániť a posilňovať, vyhlásila Čaputová

Nemôžeme dovoliť, aby sa demokracia stala obeťou súčasných kríz, musíme ju brániť a posilňovať. Demokracia je totiž ich riešením. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu na druhom virtuálnom Summite pre demokraciu, ktorý hostí americký prezident Joe Biden, informuje TASR.

Čaputová povedala, že Slovensko ako člen Severoatlantickej aliancie a EÚ urobí na obrane demokracie svoj podiel. Následne poukázala na to, že ruská agresia na Ukrajine je hrozbou pre svetový mier a demokraciu. Pripomenula, že Slovensko poskytuje Kyjevu aj vojenskú pomoc, ktorá Ukrajincom pomáha brániť svoje práva v súlade s Chartou OSN.

Prezidentka tiež zdôraznila, že svetová podpora pre Ukrajinu musí pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné. „Je to naša spoločná investícia do mieru a demokracie,“ uviedla. „Musíme však robiť viac na posilnenie demokracie doma. Naši občania musia vidieť, že demokracia reaguje na ich potreby,“ povedala. Demokracia podľa jej slov zaručuje rovnosť pred zákonom, viac transparentnosti a menej korupcie.

Čaputová zhodnotila, že Slovensko má za sebou v tejto oblasti produktívny rok. „Zamerali sme sa na posilnenie právneho poriadku a nášho súdnictva,“ uviedla. Zdôraznila, že nezávislé súdnictvo musí byť dostupné pre všetkých občanov a podniky. Zároveň pripomenula, že SR predstavila nový súdny systém, ktorý zvýšil zodpovednosť sudcov a prokuratúry a zároveň zachoval ich nezávislosť.

Ako ďalej povedala, veľkou hrozbou pre demokraciu je aj korupcia, ktorá „ničí dôveru verejnosti v naše inštitúcie“. Účastníkom samitu priblížila, že Slovensko vytvorilo nezávislú agentúru, ktorá chráni informátorov. Spomenula aj register konečných užívateľov výhod pomáhajúci zabraňovať praniu špinavých peňazí v systéme verejného obstarávania. Podľa jej slov bude tento register slúžiť ako právny štandard naprieč Európou.

Čaputová vo svojom príhovore uviedla, že demokracia čelí aj útokom na slobodné médiá a nárastu dezinformácií, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach. „Nemôžeme byť naivní a dovoliť, aby sloboda slova bola zásterkou pre verbálne zločiny, nenávistné prejavy a klamstvá,“ povedala.

V tejto súvislosti pripomenula, že pred piatimi rokmi bol za svoju prácu zavraždený slovenský investigatívny novinár Ján Kuciak a o život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Poukázala aj na vlaňajší útok zradikalizovaného tínedžera v bratislavskom bare Tepláreň. Dodala, že útočník bol „zradikalizovaný na sociálnych sieťach“.

V reakcii na tieto udalosti SR spustila systém na ochranu novinárov, ktorí čelia vyhrážkam, uviedla. Podľa jej slov je však potrebné urobiť viac v oblasti zvýšenia zodpovednosti sociálnych sietí, ktorých obchodný model je založený na polarizácii a fragmentácii spoločnosti.