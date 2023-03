Penta otvára súkromnú nemocnicu Bory. Zdarma ošetria aj poistencov VšZP, Rázsochy sú stále v nedohľadne

Prvé pracoviská sa majú do prevádzky spustiť v pondelok 3. apríla. Nemocnica má mať 405 lôžok. Jej súčasťou bude okrem iného 16 operačných sál či urgentný príjem s heliportom. Poskytovať má zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. Celkovo plánuje nemocnica zamestnať viac ako 1,5-tisíc ľudí.

Šesťpodlažný objekt má jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia, piate technologické podlažie a na streche sa nachádza heliport. Súkromná investícia do zdravotníctva sa má pohybovať na úrovni 240 miliónov eur.

Deň pred slávnostným otvorením sa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) podarilo dohodnúť s finančnou skupinou Penta na zazmluvnení zmluvu novej bratislavskej Nemocnice Bory.

Potvrdili to obe strany. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union podpísali zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti ešte začiatkom marca.

„V záujme poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov zástupcovia VšZP a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v stredu podpísali zmluvu pre tie typy zdravotnej starostlivosti, ktoré je nemocnica aktuálne schopná plnohodnotne zabezpečiť,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka spresnil, že podpísaná zmluva s VšZP sa týka ambulantnej starostlivosti a diagnostiky. „V ďalšom kroku by sme chceli podpisovať zmluvu na jednodňovú zdravotnú starostlivosť a stacionár,“ povedal.

Nemocnica má ambíciu poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia, pre všetkých pacientov. Ako prvé plánujú otvoriť ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko, radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Potom pribudnú operačné sály a lôžková časť. Na jeseň ako posledný otvoria urgentný príjem či pracovisko dialýzy. V čase otvorenia plánuje mať nemocnica 400 zamestnancov, no nábor personálu potrvá až do roku 2024. Bory plánujú, že nemocnica bude mať 1 500 zamestnancov. Z toho 329 lekárov, 440 sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 270 administra­tívnych a prevádzkových zamestnancov.

Medzi prvými budú v apríli fungovať napríklad ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, neurochirurgie, hematológie či gynekológie a pôrodníctva. V prevádzke bude tiež napríklad chirurgická, oftalmologická, ortopedická, urologická či reumatologická ambulancia.

Primárne budú určené pre pacientov liečených v Nemocnici Bory. Využívať ich budú môcť aj tí, ktorí prídu za svojím lekárom, alebo ich nasmeroval externý lekár špecialista. „Určite bude pre niektoré ambulancie istá kapacita, ktorú budeme môcť poskytnúť aj úplne novým ambulantným pacientom. (…) Aká veľká kapacita to bude, nateraz ťažko povedať,“ uviedol medicínsky riaditeľ Róbert Hill.

Do Nemocnice Bory začiatkom marca nastúpilo 100 zamestnancov, ďalší nastúpia v polovici mesiaca. Je medzi nimi 25 lekárov, 35 sestier a pôrodných asistentiek a viac ako 25 ostatných zdravotných pracovníkov, ako sú praktické sestry, farmaceutickí laboranti, sanitári a ďalší.

„Všetci noví kolegovia sa začínajú školiť na svoje pozície na pracoviskách, ktoré v Nemocnici Bory otvoríme o mesiac. Budú tak mať dostatočne dlhý čas na to, aby sa zoznámili s pracoviskom, spoznali nových kolegov a adaptovali sa,“ uviedla HR riaditeľka Nemocnice Bory Jana Palenčárová.

Hlavnou konkurenciou súkromných Borov mala byť nemocnica Rázsochy. Projekt štátnej nemocnice by mal byť podľa vlády hotový do roku 2029 no Národná implementačná a koordinačná autorita upozornila, že na projekt „pôsobia rušivé vplyvy osôb“. O koho presne ide, známe nie je.