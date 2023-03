Pellegrini vyzýva Matoviča: 500 eur musia ľudia dostať hneď, Hlas podá vlastný návrh

Príspevok 500 eur by mali dostať všetci ľudia pod hranicou chudoby, a to okamžite. Žiada to mimoparlamentný Hlas-SD, ktorého poslanci predložia takýto návrh do Národnej rady (NR) SR, aby sa o ňom rokovalo na májovej schôdzi. Pokiaľ líder OĽANO Igor Matovič tvrdí, že sú peniaze na to, aby ľudia dostali 500 eur za účasť v septembrových voľbách, Hlas-SD ich chce vyplácať ihneď.