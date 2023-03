Hnutie OĽaNO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách. Vo štvrtok to oznámil líder hnutia Igor Matovič ako avizovaný plán B. Tento záväzok má potvrdiť snem hnutia, ktorý bude podľa jeho slov v najbližších týždňoch.

Matovič v úvode uviedol, že politici ukázali, že pohŕdajú ľuďmi. „Nielen vlastnými voličmi, ale pohŕdajú najmä dvoma miliónmi ľudí, ktorí sa chystajú volieb nezúčastniť,“ povedal. Plán B je verejným prísľubom, plán C predstaví až v prípade, ak by bol sľub v rozpore s ústavou alebo zákonom.

Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur

Verejný prísľub OĽaNO

Matovič oznámil tento krok po tom, ako v stredu parlament odmietol novelu, ktorá navrhovala odmenu za účasť vo voľbách. Návrh odôvodňuje tým, že po voľbách hrozí návrat „mafie a extrémistov“. Obáva sa vlády Hlasu, Smeru a Republiky s ústavnou väčšinou. Tieto strany OĽANO vylúčilo z povolebnej spolupráce. Odmietlo aj spoluprácu s ĽSNS.

Zároveň povedal, že je prirodzené, že strany, ktoré vylúčil zo spolupráce, to považujú za korupciu a odmietajú odmenu 500 eur. „Ale to, že to vyhovuje demokratickým stranám, je záhadou. Ja mám na to odpoveď. Chystajú sa vládnuť s mafiou,“ povedal. „My tieto hry hrať nebudeme,“ uviedol.

Zopakoval, že voľby môžu byť podľa neho „posledné demokratické“, preto treba urobiť všetko pre to, aby prišli hlasovať aj státisíce nevoličov. „Dávame verejný prísľub. Do budúcej vládnej koalície vstúpime len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30. septembra 2023 zúčastnil volieb,“ povedal Matovič. Tento prísľub má byť ešte schválený na sneme. Ten sa má konať v najbližších týždňoch.

Budeme drahá nevesta

„Áno, budeme drahá nevesta. Bude to stáť presne 500 eur pre každého voliča,“ zdôraznil Matovič, pričom reagoval na slová lídra Sme rodina Borisa Kollára. OĽaNO aktuálne nemá veľký koaličný potenciál, je v podobnej situácii ako pred voľbami v roku 2020 s tým rozdielom, že ľudia už vedia, ako vládnu. Niektoré zo strán už hnutie vylúčili zo spolupráce a Matovičovi neprekáža ani to, ak ich pre túto podmienku budú iné strany vylučovať ešte viac.

Matovič: Ukázali prostredník voličom aj nevoličom

Čo teda spraví Matovič, ak s nimi nikto nebude chcieť vytvoriť koalíciu? „Tak budeme musieť vytvoriť koalíciu sami so sebou,“ odpovedal. Načrtol aj to, ako bude vyzerať plán C. K tomu však vôbec nemusí dôjsť. „Plán C rieši situáciu, ak sa ukáže, že by verejný prísľub bol v rozpore s ústavou alebo so zákonom. Keď sme to raz sľúbili, tak to splníme,“ uviedol Matoviča.

Zároveň ozrejmil, že opätovne predloženú novelu o 500 eurách nestiahne. Líder OĽaNO to nepovažuje za volebnú korupciu, pretože by ňou bol každý predvolebný prísľub strán, ktorý prináša majetkový prospech, ak ich ľudia zvolia. Ak by sa tento prísľub nedalo naplniť a prišlo by rozhodnutie, že ide o protiústavný návrh, Matovič avizuje plán C. „My tú 500-ku presadíme za každú cenu,“ uzavrel.