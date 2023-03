Štátne sa topia v dlhoch, súkromná nemocnica Bory má byť výnimkou. Chronickí pacienti zostanú na krku štátu

Penta opakuje, že nevyberá „čerešničky“ zo zdravotníckeho trhu, preto ošetrí všetkých rovnako. V praxi sa však táto rovnosť aktuálne týka len všetkých akútnych a plánovaných pacientov. Pre tých chronicky chorých sa otvorením Borov zmení len málo.

Riaditeľ zdravotníckeho výboru Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay z toho viní finančnú neatraktívnosť v starostlivosti o chronických pacientov. Nemocnica Bory napríklad nebude mať oddelenie pre dlhodobo chorých ani geriatriu. Prípadných pacientov budú prijímať na interné oddelenie. V nemocnici nebude ani psychiatria.

Motiváciou je financovanie

Kým štátne nemocnice sa topia v dlhoch, bývalý šéf Sociálnej poisťovne z čias vlády Ivety Radičovej a dnes generálny riaditeľ novootvorenej nemocnice na západe hlavného mesta Ľuboš Lopatka je presvedčený, že Bory budú výnimkou. Na rozdiel od štátu dokážu byť podľa neho ziskové.

„Nemocnica dokáže financovať svoju prevádzku z verejného zdravotného poistenia,“ zdôraznil. Dodal však, že v nemocnici budú vykonávať aj nemedicínske činnosti, ktoré budú spoplatnené. Ako príklad uviedol sprevádzajúcu osobu pacienta, stravu navyše, výber operatéra či výber anestéziológa.

„Z pohľadu celkových výnosov je to marginálna časť,“ dodal. Zdôraznil, že nadštandardné služby nemajú dosah na bežnú starostlivosť o pacienta. Z vyjadrenia Lopatku však vyplýva, že nemocnica chce konkurovať existujúcim zdravotníckym zariadeniam v regióne a získať od nich tiež zdravotnícky personál, ktorého je v krajine dlhodobo nedostatok.

Univerzitná nemocnica v Bratislave zamestnáva viac ako šesťtisíc ľudí. Podľa jej riaditeľa Alexandera Mayera je situácia štandardná ako v minulých rokoch. „Registrujeme výpovede 38 lekárov, ale prijali sme 18 nových. Od januára podalo výpoveď 30 sestier a 22 sme prijali,“ ozrejmil pre Denník N.

Šéf zdravotníckeho biznisu Penty Václav Jirků spresnil, že finančná návratnosť projektu je 20 rokov. Podľa neho je dôležité, aby sa na zdravotníckom trhu určilo, kto bude čo robiť. „Tak, aby všetci nerobili všetko a nekonkurovali si v každej bežnej činnosti. Musí sa nájsť spôsob, ako si tento trh rozdeliť v zmysle: my budeme robiť tento typ starostlivosti a tí druhí zase iný,“ ozrejmil.

Podľa Szalaya je Nemocnica Bory „šťukou v rybníku“, ktorá spôsobí v bratislavskom zdravotníctve zmenu. „Významným spôsobom pomôže Univerzitnej nemocnici Bratislava tým, že jej nastaví zrkadlo,“ vysvetlil.

Je presvedčený, že štát musí vedieť takú konkurenciu zvládnuť. „Univerzitná nemocnica bude musieť urobiť zmeny, do ktorých sa jej nechcelo. Potrebuje zvýšiť efektivitu a toto je cesta, ako k tomu bude donútená. Nemyslím si, že ju to položí,“ spresnil. Ako zdôraznil, Slovensko nemá kapacity pre dlhodobú starostlivosť.

„Nemáme ani štátne, ani súkromné kapacity. Toto bude akútna nemocnica, jej úlohou nie je riešiť liečbu dlhodobo chorých. Nám však zúfalo chýbajú kapacity pre dlhodobú starostlivosť,“ upozornil. Szalay navrhuje, že na to, aby sa stav zmenil, je potrebné zlepšiť úhradu za tento typ starostlivosti zo zdravotného poistenia. „V okamihu, keď je tam motivačné financovanie, tie služby vzniknú. Pokiaľ tu nie je taká motivácia, tie služby nevzniknú. To nie je tak, že súkromník to nechce robiť, ale ani štát to nerobí,“ dodal.

Na Slovensku je podľa Národného centra zdravotníckych informácií viac ako 30-tisíc dlhodobo chorých pacientov. Ministerstvo zdravotníctva priznáva, že v súčasnosti je nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v dôsledku čoho sa stáva nedostupnou pre osoby, ktoré sú na jej poskytovanie odkázané.

Úhrada zdravotnej poisťovne za ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú klientovi v zariadení sociálnych služieb je 3,30 eura na deň, pričom je nižšia ako úhrada zdravotnej poisťovne za starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach s podobným alebo rovnakým typom klientov a starostlivosti. Úhrada za lôžko v ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti je priemerne 26 eur za deň.

Optimalizácia siete nemocníc však ráta s tým, že existujúce regionálne nemocnice sa postupne premenia na doliečovacie ústavy. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová zdôraznila, že nie každá nemocnica geriatriu potrebuje a je podľa nej lepšie, ak sa pacient dolieči v zariadení bližšie k bydlisku.

Fakty o Nemocnici Bory Jej výstavba v západnej časti Bratislavy sa začala v roku 2018. Po vlaňajšej kolaudácii nemocnica spustila skúšobnú prevádzku v prvej polovici marca tohto roku.

Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať vo viac ako 50 špecializáciách.

Súčasťou komplexu bude 14 operačných sál, urgentný príjem a pôrodnica. Napríklad primárom oddelenia hematológie a pediatrie sa stal bývalý český minister zdravotníctva Jan Blatný.

V novej nemocnici budú pacientom k dispozícii špecializované ambulancie vrátane pracoviska radiačnej onkológie. Neskôr k nim pribudne jednodňová zdravotná starostlivosť, v máji by sa mal začať operačný program a na začiatku júna chce nemocnica otvoriť pôrodnicu. Urgentný príjem plánuje spustiť na jeseň.

Prvé pracoviská sa majú do prevádzky spustiť v pondelok 3. apríla. Deň pred slávnostným otvorením sa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni podarilo dohodnúť s finančnou skupinou Penta na zazmluvnení novej Nemocnice Bory. Potvrdili to obe strany. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union podpísali zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti ešte začiatkom marca.

Medzi prvými budú v apríli fungovať napríklad ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, neurochirurgie, hematológie či gynekológie a pôrodníctva. V prevádzke bude tiež napríklad chirurgická, oftalmologická, ortopedická, urologická či reumatologická ambulancia. Primárne budú určené pre pacientov liečených v Nemocnici Bory. Využívať ich budú môcť aj tí, ktorí prídu za svojím lekárom, alebo ich nasmeroval externý lekár špecialista. „Určite bude pre niektoré ambulancie istá kapacita, ktorú budeme môcť poskytnúť aj úplne novým ambulantným pacientom. Aká veľká kapacita to bude, nateraz ťažko povedať,“ uviedol medicínsky riaditeľ Róbert Hill.

Štátne zariadenia sú „vybývané“

Jedinú novú všeobecnú nemocnicu – no menšiu – postavilo ministerstvo vnútra v roku 2015. Budovy Univerzitnej nemocnice dnes nie sú v dobrom stave a Rázsochy nemajú ešte ani vykopanú jamu.

Pritom práve nemocnica Rázsochy mala byť hlavnou konkurenciou pre súkromné Bory. Projekt štátnej nemocnice by mal byť podľa vlády hotový do roku 2029. Národná implementačná a koordinačná autorita však upozornila, že na projekt „pôsobia rušivé vplyvy osôb“. O koho presne ide, nie je známe.

Na otvorení nemocnice sa zúčastnil i jeden z hlavných aktérov kauzy Gorila Jaroslav Haščák. Na novinárske otázky však odpovedať odmietol. Z ministerstva zdravotníctva nebol prítomný nik. Aktuálne poverený šéf rezortu Eduard Heger (Demokrati) bol v tom čase na návšteve košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.

Slovenskej metropole doteraz chýbala veľká moderná nemocnica. Novú chce v Bratislave už viac ako 30 rokov postaviť aj štát, no príprava tohto projektu nabrala meškanie.

„Som skeptický k tomu, že Rázsochy vzniknú, a ak vzniknú, tak ich nevnímam ako konkurenčný projekt. Verím, že v Bratislave môžu existovať dve nové moderné nemocnice, ktoré nahradia staré, ktoré sú vybývané,“ ozrejmil Jirků.