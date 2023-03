Plán B? Matovič si zabuchol dvere, koaličný potenciál OĽaNO je takmer nulový. 500 eur bude za každú cenu

Líder OĽaNO Igor Matovič nepatrí k politikom, ktorí sa ľahko vzdajú svojich nápadov. Nech sú akokoľvek absurdné či odmietané verejnosťou, alebo dokonca jeho kolegami v parlamente. Platí to aj o odmene 500 eur za účasť vo voľbách. Prvý návrh podporilo len 32 poslancov, no bývalý minister financií chce odmenu presadiť za každú cenu. Tesne pred hlasovaním podal do parlamentu identický návrh, čím šikovne obišiel rokovací poriadok. Okrem toho predstavil svoj „kontroverzný“ plán B, ktorým sám seba v podstate diskvalifikoval.

Prvý pokus o presadenie tohto návrhu podporili len poslanci OĽaNO a nezaradený poslanec Martin Čepček. Ostatní sa zdržali alebo boli proti. Ďalší plán zahŕňa do veľkej miery nereálny verejný prísľub.

VIDEO: Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur.

Nulový koaličný potenciál

Matovič sa vo štvrtok postavil pred novinárov a predstavil avizovaný plán B, ktorý sám označil za kontroverzný. Ide o verejný prísľub hnutia. „Do budúcej vládnej koalície vstúpime len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30. septembra 2023 zúčastnil volieb,“ uviedol líder OĽaNO. Tento záväzok má ešte potvrdiť snem hnutia, ktorý bude v najbližších týždňoch.

Čítajte viac Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur

Plán B je podľa neho verejným prísľubom, plán C predstaví až v prípade, ak by bol sľub v rozpore s ústavou alebo so zákonom. „My tú päťstovku presadíme za každú cenu,“ povedal. Líder OĽaNO to nepovažuje za volebnú korupciu, pretože ňou by bol potom každý predvolebný prísľub strán, ktorý prináša majetkový prospech, ak ich ľudia zvolia.

Opäť zdôraznil, že voľby môžu byť podľa neho „posledné demokratické“, preto treba urobiť všetko pre to, aby prišli hlasovať aj státisíce nevoličov. „Áno, budeme drahá nevesta. Bude to stáť presne 500 eur pre každého voliča,“ zdôraznil Matovič, pričom reagoval na slová lídra Sme rodina Borisa Kollára.

Verejný prísľub sa týka vytvárania novej vládnej koalície a OĽaNO aktuálne veľký koaličný potenciál nemá. Určite nie taký, aby si mohlo diktovať podmienky. Hnutie sa síce nachádza v podobnej situácii ako pred parlamentnými voľbami v roku 2020, no ľudia už majú možnosť zhodnotiť jeho vládnutie. Niektoré zo strán už hnutie vylúčili zo spolupráce a Matovičovi neprekáža ani to, ak pre túto podmienku budú iné strany vylučovať OĽaNO ešte viac.

VIDEO: Pellegrini vyzýva Matoviča: 500 eur musia ľudia dostať hneď, Hlas podá vlastný návrh.

Čo teda spraví Matovič, ak s ním nikto nebude chcieť vytvoriť koalíciu? „Tak budeme musieť vytvoriť koalíciu sami so sebou,“ odpovedal. Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je 500-eurová odmena nezmysel. „Koaličný potenciál Igora Matoviča sa dnes pohybuje tesne nad nulovou úrovňou. Myslím, že za tri roky každému potenciálnemu partnerovi ukázal, že vládnuť s ním sa nedá,“ skonštatoval pre Pravdu. Matovičova podmienka je podľa politológa zbytočná.

Jeden nápad, tri plány Plán A Prvý plán Matovičovi nevyšiel. Prvý návrh na zavedenie odmeny 500 eur za účasť vo voľbách parlamentom neprešiel. Podporilo ho len 32 poslancov OĽaNO a nezaradený poslanec Martin Čepček, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO. Medzikrok Ešte pred hlasovaním stihol Matovič podať úplne identický návrh na 500-eurovú odmenu, čím obišiel rokovací poriadok a poistil sa, že sa bude o návrhu opäť rokovať. Dúfa, že poslanci dovtedy prehodnotia tento návrh, ktorý neplánuje stiahnuť. Plán B Plán B je verejný prísľub hnutia OĽaNO, že do budúcej koalície pôjde len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30. 9. 2023 zúčastnil na voľbách. Plán C Rieši situáciu, ak sa ukáže, že by bol verejný prísľub v rozpore s ústavou alebo so zákonom. K tejto situácii podľa Matoviča vôbec nemusí dôjsť.

„Svojím správaním a nápadmi si zrejme privrel dvere v každej serióznej strane na Slovensku,“ myslí si politológ. „Viackrát ukázal, že je dobrý v opozícii, a tak by to malo ostať. Otázne je už len zodpovedanie úvahy, či do parlamentnej, alebo radšej mimoparlamentnej opozície,“ komentoval Štefančík s tým, že nápad s odmenou 500 eur ho posúva skôr mimo parlamentu. „Také šialené nápady sa musia zastaviť a štát sa musí vrátiť do stavu normálneho riadenia s normálnymi ľuďmi vo verejných funkciách. Samozrejme, s podporou parlamentnej väčšiny,“ dodal.

Nezmyselné argumenty

Matovič stihol identický návrh na odmenu predložiť v parlamente ešte pred hlasovaním. Proti tomu sa ohradil poslanec klubu SaS Ondrej Dostál, podľa ktorého sa návrh týka rovnakej veci ako návrh na zľavu z poplatkov štátu za účasť vo voľbách odmietnutý vo februári, teda pred menej ako šiestimi mesiacmi. Dostál preto opätovné predloženie návrhu na 500-eurovú odmenu hodnotí ako zjavný pokus obísť zákon o rokovacom poriadku. Predseda parlamentu Boris Kollár však návrh okamžite zaradil na rokovanie ďalšej riadnej schôdze v máji.

VIDEO: Matovič burcoval, ale márne. Parlament odmietol návrh na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách.

Tvrdí, že ide o inú formu odmeny ako zľavu z poplatkov štátu. Matovič podľa neho využil možnosť, že návrh podal ešte pred neschválením svojho pôvodného návrhu v pléne. „Nie je to štandardné, ale je to legitímne,“ komentoval Kollár.

Z niekoľkotýždňovej obhajoby odmeny za účasť vo voľbách, ako aj z dôvodovej správy je jasné, že Matovič má skôr obavy než argumenty. V pléne k návrhu rečnil niekoľko hodín a viackrát zopakoval, že na Slovensku existuje hrozba, že demokracia zanikne a k moci sa vráti „mafia a extrémisti“ v podobe koalície Smeru, Hlasu a Republiky s ústavnou väčšinou.

Foto: Pravda, Ivan Majerský odmena, účasť, voľby, matovič Parlament odmietol návrh na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách.

„Ale to, že to vyhovuje demokratickým stranám, je záhadou. Ja mám na to odpoveď. Chystajú sa vládnuť s mafiou,“ povedal. Preto podľa neho treba dosiahnuť čo najvyššiu účasť vo voľbách. Ako vyhlásil, je ochotný stiahnuť návrh a mohol by ho podať aj Smer či ľudia z ĽS NS, a on by ho podporil. Spoluprácu s týmito stranami však vylúčil.

Líder OĽaNO v diskusii spomínal kauzy z čias vlád Smeru, hovoril o väzbách na oligarchov. Kritizoval aj médiá za to, že sú zaujaté. Opakovane tiež vyčítal KDH, že odmietlo spoluprácu s Kresťanskou úniou. Kritizoval aj Progresívne Slovensko či niektorých členov novej strany Demokrati za postoj k možnej spolupráci s mimoparlamentným Hlasom. Po neúspešnom hlasovaní hovoril o vztýčenom prostredníku smerom k voličom.

Podľa Štefančíka je jeho argumentácia nezmyselná. „Veď on celé tri roky nič iné nerobil, len volal mafiu späť do vlády. Robert Fico, prípadne Robert Kaliňák vo vláde po voľbách 2023 nebudú dôkazom ich politických a komunikačných superschopností, ale dôsledkom babráckeho prístupu Igora Matoviča,“ zhodnotil.

Hlas panikári

S vlastným návrhom plánuje prísť aj strana Hlas na čele s Petrom Pellegrinim. „Som rád, že toto hlasovanie dopadlo takto neslávne a smiešne,“ povedal vo štvrtok líder Hlasu s tým, že podpora 32 poslancov OĽaNO svedčí len o tom, že sa „už kreuje kandidátka“ do volieb. Strana preto podá vlastný návrh do parlamentu, aby každý človek, ktorý žije pod hranicou chudoby, dostal 500 eur hneď, a nie až po voľbách v septembri.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Pellegrini matovič Peter Pellegrini a Igor Matovič po neúspešnom hlasovaní o uznášaniaschopnosti parlamentu SR k otvoreniu 87. mimoriadnej schôdze NRSR o dodaní stíhačiek na Ukrajinu a skoršom termíne predčasných volieb. 28. február 2023.

„Mnohí z nich potrebujú pomoc okamžite, pretože sa volieb ani nemusia dožiť. Ak Igor Matovič našiel miliardy pre ľudí, tešíme sa z toho, ale žiadame, aby ich ihneď dostali tí najchudobnejší,“ vyhlásil Pellegrini.

Podľa politológa Hlas mierne panikári. „Po dlhých mesiacoch prvenstva vedie prieskumy Smer a Hlas hľadá spôsoby, ako zaujať. Lenže je otázne, či práve tadiaľto vedie cesta. Aj v prípade Igora Matoviča sa totiž ukazuje, že neplatí priama úmera, čím väčší populizmus, o to viac hodených volebných lístkov v urne,“ dodal Štefančík.

Čítajte viac Odmeny za voľby nevyšli, Matovič hodil ďalšiu 'atómovku'. Prečo 500 eur? Lebo Fico. Heger to ostro kritizuje

Téma odmeny za účasť vo voľbách rozvírila vody hneď, ako Matovič túto ideu predstavil. Politici aj odborníci považovali sumu za absurdne vysokú, hovorili o tom, že taký návrh nemá vo svete obdobu, čo Smer využil na to, aby OĽaNO obvinil zo snahy o korupciu.

Rozprave o 500 eurách na marcovej schôdzi predchádzal neúspešný pokus z polovice februára o presadenie ďalšej formy odmeny – zľavy 10 percent zo štátnych poplatkov. OĽaNO malo túto myšlienku aj vo volebnom programe a krátko pred voľbami sa ju snažilo oživiť.

Pokiaľ by totiž návrh prešiel, štátnu kasu by to stálo bezmála 2,2 miliardy eur. Ako argument pri tejto odmene použili krajiny ako Švajčiarsko či Grécko. Vo Švajčiarsku však nič také ako odmeny neexistuje a v Grécku síce majú za účasť vo voľbách voľno, no jeho dĺžka závisí od vzdialenosti, ktorú musíte prejsť, aby ste odvolili.