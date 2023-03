Mikulec má problém. Čaputová prvýkrát pripustila úradnícku vládu, manipulovanie rieši aj prokuratúra

Nie je to prvýkrát, čo čelí minister vnútra Roman Mikulec problémom spojeným s jeho rezortom či priamo s jeho osobou. Opozícia mu toto volebné obdobie nič nedarovala. Odvolávaniu čelil celkovo osemkrát, všetky ustál, no podpora koaličných poslancov postupne klesala. Najnovšie prišiel so zisteniami Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Mikulec mal neoprávnene bez previerky manipulovať s utajovanými skutočnosťami. Prezidentka Zuzana Čaputová prvýkrát pripustila úradnícku vládu.