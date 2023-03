Matovičov odkaz Čaputovej: Úradnícka vláda? Nahrávate mafii, máme už len dva rezorty, ostatné anektoval Heger

„Ak chcete silou mocou vymenovať úradnícku vládu, lebo sa možno chcete zapáčiť voličom Hlasu-SD, Smeru-SD, je to vaše plné právo. Ale prosím vás, nájdite si k tomu normálnu výhovorku, normálny dôvod, lebo toto by bola dosť bohapustá kravina a iba by ste nahrávali mafii v boji proti človeku, ktorý jej ide po krku,“ adresoval Čaputovej vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

VIDEO: Matovič odkázal prezidentke, že si má nájsť na vymenovanie úradníckej vlády normálny dôvod

Máme už len dvoch ministrov

Zdôraznil, že OĽaNO má už vo vláde len dvoch ministrov – Mikulca a ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Po tom, čo si Eduard Heger (Demokrati) podľa jeho slov „anektoval ostatné ministerstvá“, by vymenovanie úradníckej vlády ani nemusel príliš cítiť ako krivdu, napriek tomu by to bol podľa jeho slov zo strany Čaputovej „veľký hriech“.

Čítajte viac Mikulec má problém. Čaputová prvýkrát pripustila úradnícku vládu, manipulovanie rieši aj prokuratúra

Matovič sa zároveň prezidentky na videu pýta, či by v prípade, ak by jej zamestnanec priniesol nejaké utajované skutočnosti, začala najprv študovať zákony, či má na to oprávnenie. Je presvedčený, že by jednoducho dôverovala zamestnancovi. Dodal, že ho mrzí, ak ju do vymenovania úradníckej vlády tlačí Progresívne Slovensko, ktoré „chce spolupracovať s mafiou po budúcich voľbách, lebo hovoria, že nevylučujú Hlas-SD“.

Nie je to čisté

O porušeniach zákona zo strany ministra vnútra Romana Mikulca informoval predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Martin Beluský (ĽSNS), ktorý sa odvolával na zistenia úradu prezentované na stredajšom výbore. Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami. Zákon mal porušiť 29-krát. „Tvrdí to NBÚ, môžeme si o tom myslieť čokoľvek, ale ja si osobne myslím, že to nie je čisté,“ komentoval Matovič.

Minister vnútra Roman Mikulec obvinenia odmieta a považuje ich za útoky na jeho osobu. Prezidentka Zuzana Čaputova dnes prvýkrát pripustila aj možnosť úradníckej vlády. „Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpim aj k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem však predbiehať, najprv sa musím oboznámiť s protokolom a počkať si na výsledky správneho konania,“ povedala počas výjazdu v Trebišove.

Prezidentka si vypýtala protokol z kontroly NBÚ. Jej kroky budú závisieť od výsledných zistení. Vymenovanie úradníckej vlády by podľa prezidentky nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie s ohľadom na vyjadrenia politikov, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu. „Napriek tomu, ak táto vláda zásadným spôsobom zlyhá, pristúpim k tomu kroku,“ povedala. Konštatovala tiež, že musí byť pripravená na výkon všetkých svojich právomocí vrátane tejto.