Bratislavská župa zrušila dve odborné školy. Rodičia stoviek detí sa búria a spisujú petíciu

Deje sa tak v rámci plánovanej optimalizácie, čiže zlučovaniu škôl. Stovky žiakov by mali od septembra budúceho roku pokračovať v štúdiu na iných, lepšie vybavených školách.

Dotknuté vedenia škôl tvrdia, že majú vytvorené náležité podmienky na svoj chod aj výchovu žiakov. Zároveň spustili petíciu za ich zachovanie, ktorú doteraz podpísalo viac ako 5-tisíc ľudí. Bratislavský župan Juraj Droba argumentuje transformáciou a presunutím slovenského školstva do 21. storočia.

Riaditeľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu (SOŠ HsaO) Mária Katreniaková na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedla, že ich škola je v súčasnosti naplnená na 85 percent, využíva ju 350 žiakov strednej školy a 80 žiakov základnej školy.

V školskom internáte, ktorý je jej súčasťou, je ubytovaných 209 žiakov. Podľa Katreniakovej je v rámci BSK 17 iných stredných odborných škôl, ktoré majú nižší počet študentov ako oni.

Katreniaková tvrdí, že škola je ekonomicky sebestačná, za posledných šesť rokov do nej investovali viac ako tri milióny eur. Doplnila, že škola poskytuje kvalitné vzdelanie, pričom každú triedu a každý odbor má v systéme duálneho vzdelávania.

„BSK tvrdí, že nechcú dané objekty škôl predať, ale zachovať pre ďalšie vzdelávanie. Je preto oprávnené sa pýtať či už potom nebude potrebné do týchto objektov investovať,“ zamýšľa sa Katreniaková.

Tvrdí, že práve v období, keď má počet stredoškolákov v Bratislavskom kraji narastať, sa ide rušiť dobre fungujúca stredná odborná škola. „V žiadnom prípade nechceme skončiť ako neďaleké železničné učilište, z ktorého zostala len ruina a premrhané verejné prostriedky,“ uviedla.

Otázka nekvality

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a odborník na školstvo Róbert Chovanculiak tvrdí, že na Slovensku vo všeobecnosti nemáme problém s rušením kvalitných škôl, ale s nerušením nekvalitných.

„VÚC sú zriaďovateľmi stredných škôl, a preto od nich očakávam, že budú aj manažovať sieť svojich škôl, k čomu patrí aj ich rušenie. Ide tak o legitímny a prirodzený krok v čase, keď nám dlhodobo klesá priemerný počet žiakov na stredných školách,“ uviedol Chovanculiak.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Vladimír Sénaši Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej Vladimír Sénaši (za rečníckym pultom) počas tlačovej konferencie k zachovaniu činnosti stredných odborných škôl v bratislavskej mestskej časti Rača 30. marca 2023

Riaditeľ susednej Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) Vladimír Sénaši na tlačovej konferencii poukázal na rozpory v regionálnych stratégiách výchovy a vzdelávania kraja, v ktorých sa s rušením škôl nepočíta a, naopak, sa uvádza posilňovanie odborného vzdelávania ako jeden z kľúčových prvkov rozvoja.

Upozornil, že do školy boli za posledné roky investované nemalé finančné prostriedky. Poukázal tiež, že vzhľadom na to, že proces vyňatia školy zo siete a jej zrušenie nie je jednoduchá záležitosť, je potrebná hlbšia analýza súčasného stavu. „Máme za to, že tento pripravovaný zámer nie je úplne pripravený, resp. je účelovo navrhnutý. Nezodpovedané ostali aj otázky okolo budúcnosti školských budov a celého areálu,“ tvrdí Sénaši.

„SOŠE zabezpečuje kvalitné, moderné a veľmi dobre odborne vybavené vzdelávanie. Škola má moderne upravené a kvalitné zariadené odborné učebne. Absolventi sa uplatňujú bez problémov na trhu práce. Svedčia o tom aj výsledky v oblasti duálneho vzdelávania, ktoré si BSK dalo ako prioritu v odbornom vzdelávaní. Škola je v tejto oblasti na poprednom mieste, priblížil.

Škola je podľa Sénašiho vyhľadávaná u iných zamestnávateľov, o čom svedčí skutočnosť, že ju vyhľadávajú a chcú s ňou spolupracovať aj pri zabezpečovaní praktického vyučovania.

Foto: Pravda, Nina Mikušková DSC00811 Priestory Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v bratislavskej mestskej časti Rača

Práve otázka nekvality by podľa analytika INESS a odborníka na školstvo Róberta Chovanculiaka mala byť rozhodujúca pri konečnom rozhodnutí či zrušiť alebo ponechať školu v činnosti. „Zopakujem dôležitú myšlienku, že na Slovensku vo všeobecnosti nemáme problém s rušením kvalitných škôl, ale s nerušením nekvalitných. Len medzi základnými školami máme 50 škôl, kde sa vzdeláva 20-tisíc žiakov, a títo nedosiahnu počas svojho vzdelania ani základnú úroveň vzdelania,“ upozorňuje Chovanculiak.

„Toto sú školy, pri ktorých by sa zriaďovatelia mali zamyslieť, či zvládajú ich manažovanie a či by nebolo lepšie pre všetkých vrátane detí aby školu prebral iný zriaďovateľ alebo operátor škôl. Tento proces by mohla uľahčiť a urýchliť reforma vo forme umožnenia vzniku autonómnych škôl,“ dodáva analytik INESS.

Zlaté kľučky

Bratislavský samosprávny kraj pri rušení škôl argumentuje vysokou finančnou náročnosťou na renováciu všetkých objektov. Hovorí sa o sume 26 miliónov eur. Ľubomír Polonec, ktorý má na starosti prevádzku celého areálu strednej odbornej školy hotelovej v Rači, poznamenal, že táto suma je značne nadsadená.

Katreniaková hovorí, že táto suma by stačila na novovýstavbu, nieto rekonštrukciu. Tvrdí, že pri takejto vynaloženej sume by mohli na všetkých dverách školy osadiť zlaté kľučky.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Študenti počas prestávky na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v bratislavskej mestskej časti Rača

„V rozpočte je napríklad naplánovaná na rekonštrukciu prístupovej cesty a chodníkov suma 850-tisíc eur. Škola už dnes má obnovenú cestu a máme aj obnovený prístupový chodník. Reálna výška tejto investície v minulom roku bola 150-tisíc eur. Myslím, že tento príklad názorne ilustruje nepomer medzi tým, čo argumentuje Bratislavský samosprávny kraj, a skutočnou realitou,“ skonštatoval Polonec.

V návrhu na zrušenie školy sa tiež uvádza, že je postavená na nevhodnom podloží. Táto skutočnosť je podľa Polonca nepravdivá, keďže s daným typom podložia sa rátalo pri projektovaní a výstavbe týchto stavieb.

„Existuje niekoľko odborných posudkov vypracovaných autorizovanými osobami, ktoré konštatujú vyhovujúci stav všetkých objektov bez statických porúch a poškodení. Teda po technickej stránke sú všetky objekty v poriadku a prechádzajú pravidelnými revíziami,“ dodal Polonec.

Spor o bazén

Škola disponuje aj plaveckým bazénom, ktorý navštevujú nielen žiaci školy, ale aj deti z okolia a plavecké kluby, uviedla Júlia Kertésová, ktorá sa vyjadrila za Slovenskú plaveckú federáciu a za kluby využívajúce plaváreň a športové priestory školy. Podľa nej bol bazén v roku 2016 plne zrekonštruovaný. „Bazén je vo výbornom stave, bez nutnosti ďalšej investície, tak ako je nepravdivo popísané v dôvodovej správe na BSK,“ uviedla.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Bazén Bazén Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v bratislavskej mestskej časti Rača

Bazén využívajú aj plavecké kluby. Momentálne ho podľa Kertésovej využíva približne 700 športovcov týždenne v rámci voľnočasových aktivít. Iná alternatíva pre tieto deti z Bratislavského kraja podľa nej nie je.

„Od roku 2016 prešlo plaveckými výcvikmi na škole približne 5-tisíc plavcov z Bratislavského kraja, ktorí sa naučili plávať,“ uviedla s tým, že bazén sa plne využíva na plavecké preteky aj v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou.

„Na bazéne sa konajú krajské majstrovstvá a slovenské žiacke kolá slovenských plaveckých pretekov. Takisto alternatíva 25 m bazéna pre súťaže v Bratislave a okolí absentuje. Na bazéne trénujú reprezentanti Slovenska,“ uzavrela Kertésová.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Sprchové kúty Plne zrekonštruované sprchové kúty, ktoré sú súčasťou bazénovej časti Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v bratislavskej mestskej časti Rača

Župan Juraj Droba na piatkovom zasadnutí BSK upozornil, že bazén sa rušiť nebude. Ubezpečil, že najbližších 18 mesiacov sa na jeho fungovaní nebude nič meniť. Po tomto čase bude BSK podľa Drobu hľadať spôsoby, ako bazén držať v prevádzke, kým to jeho technický stav umožní. „Som za to, aby plávanie detí aj dorastencov pokračovalo. Neviem, či je o tejto téme potrebné vôbec hovoriť,“ uviedol počas rokovania zastupiteľstva Dro­ba.