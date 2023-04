Sulík o kauze Mikulca: Patrí k najslabším ministrom. Líder KDH očakáva, že Čaputová prevezme kormidlo

Roman Mikulec to považuje za útoky na jeho osobu. Na utorok je zvolaný aj mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť, kde je pozvaný aj šéf Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný.

Bezpečnostnú previerku som nepotreboval

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec trvá na tom, že v súvislosti s bezpečnostnou previerkou a dokumentmi NATO a Európskej únie neporušil zákon. Zopakoval, že na tento účel nepotreboval previerku. Odmieta, že by o ňu nepožiadal preto, lebo sa bál, že by ju nedostal. Vyhlásil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú nepožiada o uvoľnenie z pozície dočasne povereného ministra vnútra. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Naša argumentácia je jasná,“ podčiarkol Mikulec. Potvrdilo to podľa jeho slov Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR aj legislatívci jeho rezortu. „Podľa zákona som osoba s osobitným postavením a nepotrebujem mať vykonanú previerku,“ uviedol. Tvrdí, že to vyplýva aj z konštatovania NBÚ po konzultácii s úradníkom NATO. Odvoláva sa na vyjadrenie na hlavičkovom papieri úradu.

Foto: TASR, Martin Baumann mikulec Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) počas brífingu s novinármi po skončení schôdze vlády 8. februára 2023.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini to vidí inak. „Minister previerku nemusí mať, lebo je zo zákona oprávnený dostávať aj tajné informácie, ale len tie slovenské, nie z EÚ a NATO,“ podčiarkol. Zopakoval, že exministerka vnútra Denisa Saková, ktorá pôsobí v jeho strane, takúto previerku nemala, preto sa s takýmito dokumentmi NATO a EÚ neoboznamovala.

Mikulec tento argument spochybňuje. Tvrdí, že aj exministerka sa musela stretnúť s podobnými dokumentmi na samitoch a rokovaniach v rámci Únie. Podotkol, že často sa týkajú napríklad migrácie a ďalších otázok, s ktorými sa minister vnútra stretáva.

Mikulec zlyhal mnohokrát

„Je smiešne, že si dodatočne dorobí previerku,“ povedal Sulík s tým, že takéto závažné „prešľapy“ sa majú riešiť na mimoriadnom výbore, ktorý už zvolal predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Líder SaS uviedol, že rozhodnutie o úradníckej vláde je na prezidentke.

Foto: SITA sulík Šéf SaS Richard Sulík.

Podľa Sulíka Mikulec pochybil a nie je to prvýkrát. „Pochybil mnohokrát, či už pri nákupe vrtuľníkov, alebo pri tom, keď Česká republika zavrela hranice, pri manažovaní migračnej krízy,“ uviedol. „Mikulec patrí od začiatku k najslabším ministrom,“ povedal na adresu šéfa rezortu vnútra.

Čaputová preberie kormidlo

Je podľa neho v rukách pani prezidentky, či vymenuje úradnícku vládu. „Lebo to je cesta k výmene Romana Mikulca,“ dodal Sulík. Podľa Majerského to nie je také jednoduché, dorobiť si bezpečnostnú previerku. „Pán minister Mikulec mal byť prezieravý,“ povedal.

„Je na ňom a na strane OĽaNO, aby urobila konzekvencie voči Mikulcovi aj voči sebe,“ povedal líder KDH. „Myslím si, že po veľkej noci začne pani prezidentka preberať kormidlo do vlastných rúk,“ dodal Majerský s tým, že existujú náznaky, že sa tak stane. Úradnícka vláda mala byť podľa neho vymenovaná hneď po páde vlády.

Mikulec mal mať previerku

Pokiaľ sa dočasne poverený minister vnútra oboznamoval s dokumentmi NATO a EÚ, mal mať certifikát o absolvovaní previerky. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu a hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ak sa minister dopustil porušenia zákona, mal by za to niesť podľa ďalších diskutujúcich zodpovednosť.

Foto: SITA, Diana Černáková Roman Mikulec, Igor Matovič, Eduard Heger, parlament, odvolávanie, ôsmy pokus Minister vnútra Roman Mikulec prežil aj ôsmy pokus o jeho odvolanie.

Pčolinský podotkol, že o prípadnom odobratí Mikulcovho ministerského poverenia alebo o vymenovaní úradníckej vlády rozhodne prezidentka. „Predpokladám, že ešte pred Veľkou nocou pani prezidentka urobí nejaké rozhodnutie,“ povedal. Pokiaľ Mikulec zneužil svoje právomoci, je to podľa poslankyne parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) vážny problém. Ak by mala prezidentka ambíciu dať poverenie viacerým novým ministrom, je podľa nej logickým krokom úradnícka vláda.

„Viem si predstaviť, že SaS takéto rozhodnutie podporí,“ zdôraznila. Nezaradený poslanec a podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár si myslí, že prípadné vymenovanie úradníckej vlády by prinieslo v súčasnosti „viac chaosu ako pokoja“. Problém vidí momentálne skôr v parlamente, nie vo vláde. „Úradnícka vláda nevyrieši legislatívny chaos. Ten bude v parlamente minimálne do prázdnin pokračovať,“ podotkol.

Sulík chce „zmeniť hru“

Prípravy predvolebnej kampane v SaS vrcholia. „Na kampaň sa treba riadne pripraviť, pretože my ideme meniť hru. Nedá sa takto fungovať, ako sa fungovalo doteraz. Chce to pokojné vládnutie, rozvážnu reprezentáciu, odborné riešenia bez chaosu,“ povedal Sulík.

Zmena hry bude nosnou témou kampane. „Chceme voličom vysvetliť, že chaotické fungovanie s atómovkami nie je cesta. Chceme ponúknuť voličovi rozvážne a pokojné vládnutie bez chaosu, ale aj bez korupcie,“ uviedol Sulík.

Potvrdil, že exminister zahraničných vecí Ivan Korčok dostal ponuku byť lídrom kandidátky SaS. Ak by považoval za vhodné byť aj predsedom strany, Sulík by s tým problém nemal. „V prípade, že by bol mojím nástupcom Ivan Korčok a že by považoval za vhodné, aby bol on okrem lídra kandidátky aj predsedom, tak áno,“ dodal. Sulík sa s Korčokom viackrát rozprával, no detaily prezradiť nechcel.