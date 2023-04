Demokrati nechápu, prečo ich PS kritizuje: Nahrávate extrému a Ficovi

Demokrati to uviedli vo svojom stanovisku. Strana vníma nárast útokov na jej predsedu a povereného premiéra Eduarda Hegera, označuje ich za plytké a lacné. Kritika podľa Demokratov ide po ruke rétorike strany Hlas a nie je postavená na faktoch. Politický subjekt doplnil, že PS paradoxne robí to, na čo dlhodobo poukazuje, a to hľadá nepriateľa tam, kde nie je.

„My Demokrati v politike reprezentujeme slušnú a konštruktívnu politiku bez hádok. Preto preferujeme spoluprácu a spájanie demokratických síl, pomenovanie skutočných problémov Slovenska a predstavovanie riešení a odmietame, aby sa demokratické spektrum opäť zaoberalo hádkami a krajinu tak odovzdalo ašpirujúcemu diktátorovi Ficovi," uvádza strana v stanovisku. Demokrati doplnili, že sa nemienia nechať zatiahnuť do neférových a emotívnych osobných útokov.