Sulík mení hru. SaSke zmenil názov aj logo, pomáha im Babišov exmarketér

Ako informovali liberáli, po štrnástich rokoch prichádzajú s novým kampaňovým logom pre predčasné voľby. Už sa viac nebudú prezentovať ako SaS, ale SASKA. Na kampaň sa treba podľa Sulíka poriadne pripraviť.

Cielia na mladých voličov

„Nedá sa takto fungovať, ako sa fungovalo doteraz. Chce to pokojné vládnutie, rozvážnu reprezentáciu, odborné riešenia bez chaosu,“ povedal cez víkend šéf liberálov. Nové logo má za sebou dlhú diskusiu v strane o tom, ako ďalej. „Ukazuje, že sa strana mení a reštartuje. Logo je sprevádzané heslom sloboda a solidarita, čo je spoločne so zelenou farbou jediným prvkom kontinuity, ktorý vo vizuálnom štýle zostal,“ skonštatovala strana.

„Práve takto ju najčastejšie volajú ľudia. Je to krátky názov prispôsobený pre mobilné zariadenia, kde sú najmä mladí voliči,“ uviedla strana s tým, že im ponúka témy, ktorých je „prirodzeným hlásateľom“ ako je ekonomika, práva žien a detí, práva LGBTI+, prozápadná orientácia, spravodlivosť či podpora Ukrajiny.

zväčšiť Foto: SaS SASKA, SaS, Richard Sulík, Mária Kolíková, Jana Bittó Cigániková, Marián Viskupič, Branislav Gröhling, Juraj Krúpa Strana SaS predstavila nové logo a upravený názov.

Na kandidátke ich stále volič nájde pod názvom Sloboda a solidarita. „My naozaj meníme hru. Ideme do boja,“ povedal Sulík, ktorý sa odvoláva na dlhoročné skúsenosti, odborný program a na to, že vždy drží slovo, ale aj na to, že nemá žiadny korupčný škandál. „Všetci, ktorí nám veria, menia hru s nami. Nenechajú sa podplatiť rozhadzovaním, ktoré budú splácať naše deti. Už majú dosť chaotických amatérov,“ uviedla strana.

Liberálom pomáha Babišov bývalý marketér

K hlavným tváram kampane patrí líder strany Richard Sulík, exminister školstva Branislav Gröhling, exministerka spravodlivosti a stále jedna z najnovších členiek strany Mária Kolíková, šéf branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa, šéf finančného výboru Marián Viskupič a bývalá predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

SaS zároveň potvrdila, že na novej kampani sa podieľal aj český marketér Marek Prchal, ktorý v minulosti pracoval pre Andreja Babiša. „Marek Prchal pracoval s našimi tímlídrami a tímom v strane a rokujeme o ďalšej spolupráci,“ uviedol hovorca liberálov Ondrej Šprlák.

Sulík cez víkend potvrdil, že exminister zahraničných vecí Ivan Korčok dostal ponuku byť lídrom kandidátka SaS. Korčok sa však doteraz viackrát vyjadril, že neplánuje vstúpiť do politiky. Sulík by bol ochotný prenechať mu jednotku na kandidátke aj miesto predsedu stranu.

„V prípade, že by bol mojím nástupcom Ivan Korčok a že by považoval za vhodné, aby bol on okrem lídra kandidátky aj predsedom, tak áno,“ odpovedal na otázku, či by sa vzdal miesta predsedu. Sulík sa s Korčokom viackrát rozprával, no detaily prezradiť nechcel.