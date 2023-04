Polícia avizuje kontroly. V pondelok nafúkal vodič sanitky, ďalší zdemoloval päť áut

Polícia spustí počas veľkonočných sviatkov dopravno-bezpečnostnú akciu Život. Začne sa vo štvrtok a potrvá až do utorka. Hliadky budú kontrolovať najmä dodržiavanie rýchlosti jazdy či zákaz požívania alkoholu. Do akcie sa zapoja dopravní, poriadkoví aj železniční policajti.

Kontroly budú najmä na miestach s vyššou koncentráciou vozidiel a ľudí. Policajti budú kontrolovať najmä dodržiavanie rýchlosti jazdy, zákaz požívania alkoholu či spôsob jazdy. Dohliadať budú aj na dodržiavanie povinností motocyklistov, chodcov či cyklistov.

Polícia počas minuloročných veľkonočných sviatkov zaevidovala 92 dopravných nehôd, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, ďalší traja sa ťažko zranili a 24 osôb utrpelo ľahké zranenia. Apeluje preto na ľudí, aby bezpečne jazdili. „Samozrejmosťou by malo byť, že si nikto nesadne za volant pod vplyvom alkoholu,“ dodala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Vodič sanitky s dvomi promile

Polícia v pondelok zatkla 47-ročného vodiča sanitky pod vplyvom alkoholu. Vodič pri dychovej skúške nafúkal viac ako dve promile. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

„Osoba sa v súčasnej dobe nachádza na jednom z rožňavských policajných oddelení a v súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné procesné úkony," priblížila polícia. Ako dodala, v sanitke sa spolu s vodičom nachádzali dve osoby, ďalšie informácie však vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť.

30-ročnú vodičku zase polícia obvinila z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Žena z obce Klenov v okrese Prešov v protismere nabúrala do dopravnej značky a nafúkala viac ako 2,8 promile.

„V nedeľu asi dve hodiny po polnoci viedla motorové vozidlo po ceste druhej triedy v smere od obce Klenov na obec Žipov. Pri prechádzaní zákrutou neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešla do protismeru a narazila do dopravnej značky i do zvodidiel,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako ďalej povedala, policajná hliadka, ktorá na miesto dorazila, podrobila vodičku dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol hodnotu 2,85 promile.

Pri dopravnej nehode bolo vozidlo poškodené, škoda bola vyčíslená na 7000 eur.

23-ročný opitý vodič v nedeľu skoro ráno zase v Partizánskom pri sídlisku Šípok zdemoloval päticu vozidiel. „Pri prejazde ľavotočivou zákrutou vodič zišiel s vozidlom vpravo mimo cestu na trávnatý porast, kde narazil do smerovacej tabule. Následne prešiel na priľahlé parkovisko, kde narazil do zaparkovaných áut Peugeot a Toyota. Toyotu následkom nárazu odhodilo do Škody Octavie, a tú do Volkswagenu Passat," opísali policajti. Vozidlo vodiča podľa nich skončilo prevrátené na pravom boku.

„Krátko po dopravnej nehode s mužom policajti vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila o 3.00 h ráno s výsledkom 2,06 promile alkoholu,“ doplnila polícia.

Škodu na poškodených vozidlách a dopravnom značení predbežne vyčíslili na 9 500 eur.