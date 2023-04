Smer je smiešny a postavil si na nás predvolebnú kampaň, hovorí Čurilla

Uviedol to dnes pre médiá na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde vypovedal v procese so svojím bývalým kolegom Jánom Kaľavským. Zároveň odmietol, že by vyšetrovatelia pracovali na politickú objednávku.

„Ja pána Kaliňáka, ani Fica, ani Blahu a im podobných som nikdy v živote nestretol, nerozprával som sa s nimi. Takže, keď si na mne a mojich kolegoch založili predvolebnú kampaň – nemyslím si, že je to dobré," povedal Čurilla.

V prípade zmeny mocenských pomerov v štáte, keby sa k moci dostali dnes stíhané osoby, očakáva vyšetrovateľ postavenie mimo službu. „Zákon im to umožňuje," dodal.

Predseda Smeru Robert Fico dlhodobo tvrdí, že vyšetrovatelia NAKA, ktorí vyšetrujú mediálne známe kauzy, plnia politickú objednávku. Ich úlohou je podľa neho kriminalizovať opozíciu.