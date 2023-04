Smer je pripravený podporiť úradnícku vládu, ak budú voľby do konca júna

Opozičný Smer je pripravený podporiť úradnícku vládu, ak by po jej vymenovaní a ešte pred hlasovaním o dôvere upravila pravidlá a umožnila konanie parlamentných volieb ešte do 30. júna. Vyhlásil to šéf Smeru Robert Fico. Hlas úradníckej vláde dôveru nevysloví.