Zatvorenie malých pôrodníc má zvýšiť bezpečnosť rodičiek. Myjava a Snina idú o svoje oddelenia bojovať

Dnes predsa len každý ráta s tým, že rodinka príde domov s novým životom o pár dní z nemocnice v plnom zdraví. No nie je žiadnym tajomstvom, že na Slovensku chýbajú atestovaní lekári ako aj pôrodné asistentky. Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha je preto presvedčený, že zníženie počtu pôrodníc bude musieť prebehnúť. Na Slovensku je viac ako 50 pôrodníc, ktoré v priemere ročne odrodia tisíc detí. Ministerstvo zdravotníctva si od rušenia pôrodníc sľubuje väčšiu odbornosť, zároveň však viaceré ženy budú musieť cestovať ďalej.

Rezort plánoval ešte v roku 2019 v rámci stratifikácie nemocníc zrušiť pôrodnícke oddelenia, ktoré nedosahovali hranicu 640 pôrodov ročne. Následne sa táto hranica zdvihla na 800 výkonov a momentálne ju rezort pracovne navrhol na 400 pôrodov ročne. To by však znamenalo zatvorenie aspoň piatich pôrodníc naprieč republikou.

Návrh už videli župani a vyžiadali si ešte čas na kontrolu. Zatiaľ sa vie o piatich mestách, ktoré by mohli o pôrodnice prísť. Ide o nemocnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Partizánskom, Snine, Revúcej, Myjave a Kráľovskom Chlmci. Pôrodnice v Snine, Partizánskom a na Myjave patria pritom do top desať rebríčka pôrodníc podľa inštitútu INEKO.

„Naše oddelenia sú plne zabezpečené po stránke odbornej, personálnej aj materiálno-technickej v zmysle platnej legislatívy. Naše gynekologicko-pôrodnícke oddelenie je vyhľadávané aj pacientkami z iných regiónov pre spokojnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla pre denník Pravda Erika Ferková asistentka konateľa Nemocnice Snina.

Pripomína aj geografické špecifiká regiónu a s nimi spojené zhoršenie dostupnosti. Rezort za čias brigádneho generála Vladimíra Lengvarského avizoval posilnenie záchranných zdravotných služieb. Nakoniec sa však posiľnovanie staníc sanitiek, či dokupovanie záchranárskych vrtuľníkov zastavilo.

Hodinové dojazdy

Nateraz nie je nič rozhodnuté a nemocnice budú môcť ešte do konca mája požiadať o prehodnotenie. Pacienti zmeny naplno pocítia od januára budúceho roka.

„Považujem to za neakceptovaľné vzhľadom na polohu a kvalitu tejto pôrodnice, preto budem bojovať za jej zachovanie. V prípade zrušenia tejto pôrodnice by mohli byť vážne ohrozené životy matiek s deťmi, keďže do najbližšej pôrodnice v Humennom je zhruba hodina jazdy autom,“ zdôraznil na sociálnej sieti predseda KDH Milan Majerský.

Podobné dojazdy by čakali aj ostatné rodiace ženy. Z Myjavy do Piešťan je to 45 minút, rodičky z Revúcej budú musieť cestovať do Rožňavy či Rimavskej Soboty, ženy z Partizánskeho zas do Topoľčian či Bojníc. Napríklad zo Sniny do Michaloviec cesta trvá 50 minút.

Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha upozornil, že dnes na mnohých pracoviskách slúžia nočné služby na pôrodnici samostatne aj lekári bez náležitého vzdelania. Spresnil, že na Slovensku je priveľa nemocníc pričom niektoré ročne odvedú len tristo až štyristo pôrodov. Dodáva, že pri tak nízkom počte výkonov treba uvažovať o zručnostiach lekárov v takýchto zariadenia.

„Ani pri úplne normálne prebiehajúcej tehotnosti nikdy nie je možné vylúčiť komplikácie, ktoré je potrebné riešiť v spolupráci s odborníkmi z iných špecializácií. Na malých pracoviskách obyčajne táto možnosť spolupráce najmä v nočných hodinách absentuje,“ ozrejmil pre hnonline.sk. Taktiež poukázal na ekonomickú stránku činnosti menších pracovísk.

„Každá mladá žena by rada mala pri dome pôrodnicu, kam pôjde na poslednú chvíľu rodiť a z okna pôrodnice môže ešte pri zvýšení hlasu komunikovať s rodinou. Z logického hľadiska to však nie je možné, ba čo viac, nie je to ani celkom bezpečné a ani ekonomické. Optimalizácia siete pôrodníc bude musieť prebehnúť. Treba ju však urobiť veľmi, veľmi opatrne,“ ozrejmil Redecha.

Upozornil, že Slovensko sa dostalo do situácie absolútneho nedostatku pôrodných sestier. Z toho dôvodu časti mnohých zariadení podľa neho pracujú len v obmedzenom režime.

Nemocnice o rušení nevedia

Ministerstvo zdravotníctva malo do konca marca ukázať, akú starostlivosť budú nemocnice poskytovať v rámci novej reformy. Nakoniec sa však so samosprávami dohodli na predĺžení tejto lehoty aspoň do štvrtka. Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického v pondelok vyhlásil, že čas chcú využiť na to, aby si to prebrali s vedeniami nemocníc.

Nemocnica s poliklinikou Myjava tvrdí, že do dnešného dňa im nebolo doručené žiadne rozhodnutie, ani iný oficiálny dokument z ministerstva zdravotníctva ohľadne zrušenia pôrodníckeho oddelenia, ani rozhodnutie o schválení či neschválení doplnkových programov.

„Vedenie nemocnice sa bude usilovať o zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Primár, ako aj zamestnanci gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia majú naďalej záujem poskytovať našim pacientkam komplexnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, vrátane pôrodníckeho programu,“ zdôraznila pre denník Pravda Elena Štefíková, riaditeľka myjavskej nemocnice. Podľa ich názoru by mali byť normy výkonov stanovené na lekára a nie na zdravotnícke zariadenie. „Z hľadiska záväznosti by mali mať najskôr odporúčací charakter a nie byť rozhodujúcim dôvodom likvidácie fungujúceho oddelenia,“ dodala. Zatvorením nemocníc s nižším počtom pôrodov dôjde ku koncentrácii pôrodov vo väčších nemocniciach. Ministerstvo argumentuje lepšou erudíciou personálu, technickým vybavením a pripravenosťou na zvládanie komplikácii.

Pôrodnice, ktoré majú podľa nových pravidiel reformy fungovať musia byť pripravené zvládnuť aj rizikovejšie pôrody. Musia mať aj jednotku intenzívnej starostlivosti, neonatologické oddelenie a nemocnica musí zabezpečiť anestéziológa 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Tieto normy majú problém splniť aj niektoré súkormné pôrodnice, ktoré komplikované pôrody presúvajú do väčších zariadení.

Dotknuté nemocnice zatiaľ zoznam schválených doplnkových programov nedostali. „Poštou ani mailovou komunikáciou nám nebolo doručené žiadne vyrozumenie,“ uviedol primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice Snina Norbert Orinín. Rovnako na oficiálne stanovisko čaká aj Nemocnica s poliklinikou Revúca. „Momentálne sa ešte neviem vyjadriť, kým to nemám čierne na bielom,“ skonštatovala riaditeľka nemocnice Janette Hrbálová. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec reagovala, že „má ministerstvom zdravotníctva schválený dlhodobý rozvojový plán so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou v súčasnosti“.

Hovorca siete nemocníc finančnej skupiny Penta Svet Zdravia Tomáš Kráľ spresnil, že ohľadom doplnkových programov zatiaľ nemajú oficiálne informácie. Rezort avizoval, že nemocnice dostanú rozhodnutie vo štvrtok.