Andruskó v liste spomenul zámer zavraždiť Žilinku a Kuciaka. Na súde čítali z nového dôkazu

List datovaný v januári 2018 Andruskó podľa vlastných slov odovzdal svojim známym, aby ho v prípade, že sa mu niečo stane odovzdali polícii. V liste spomína zámer Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera dať zavraždiť prokurátora Maroša Žilinku a novinára Jána Kuciaka.

„Som v ohrození života a neviem ako ďalej," napísal Andruskó s tým, že od Aleny Zsuzsovej zobral 20-tisíc eur ako zálohu za vraždu Maroša Žilinku. Zároveň vyjadruje obavy, že chcú dať zavraždiť aj jeho. „Alene som klamal, že to riešim," doplnil na margo vraždy Žilinku s tým, že v prípade, že by bol zavraždený, vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a jeho ľudia prípad uhladia. Takisto v liste v maďarčine spomenul aj to, že mu prikázali zabiť novinára Kuciaka. Andruskó zároveň v liste spomína podiel Zsuzsovej na smrti bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.

Čítajte viac Polícia si vyžiadala na ďalšiu analýzu mobily Mariana Kočnera

Andruskó je vo veci vraždy Kuciaka právoplatne odsúdený na 15 rokov väzenia. V prípade prípravy vrážd bol zase vyčlenený na samostatné konanie.

Na hlavnom pojednávaní sú v stredu prítomné všetky štyri obžalované osoby – Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragič. Popoludní by mal absolvovať výsluch znalec z odvetvia kriminalistickej informatiky Dušan Mikulaj.

Proces by mal pokračovať aj v máji

Proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze prípravy vrážd prokurátorov by mal okrem apríla pokračovať ešte aj v máji. Na stredajšom hlavnom pojednávaní to avizovala predsedníčka senátu ŠTS v Pezinku Ružena Sabová.

Predsedníčka senátu tiež uviedla, že na 21. apríla je predvolaný svedok Iľja Weiss. Súd zároveň zváži opätovné vypočutie Norberta Bödöra. Sabová ďalej informovala, že Najvyšší súd (NS) SR prikázal prečítať komunikáciu obžalovaného Mariana Kočnera s finančníkom Jaroslavom Haščákom.

Čítajte aj Do Kuciakovho domu sa zahryzol bager. Na jeho mieste vyrastie pamätník

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Kočnera a Zsuzovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby – Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragič. Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Kočenera podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.