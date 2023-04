Detaily zamietnutej obžaloby na Kaliňáka a Brhela. Vyšetrovateľka pochybila, doťahovali sa o termín a zasiahol aj covid

Bývalý minister vnútra a korunný princ Smeru Robert Kaliňák spolu s exposlancom Smeru a podnikateľom, ktorý je označovaný za jedného z hlavných akcionárov Smeru, Jozefom Brhelom mali údajne poskytnúť úplatok bývalému šéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu. Začiatkom februára padlo obvinenie, koncom marca obžaloba a o niekoľko dní sudca obžalobu zrušil. Do hry sa aj kvôli pochybeniu vyšetrovateľky vrátil paragraf 363.

Prečítajte si detaily uznesenia Šepcializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktoré má redakcia denníka Pravda k dispozícii. V histórii súdnictva sa ešte tak expresné odmietnutie obžaloby neudialo a procesné chyby vyšetrovateľky teraz môže Smer využiť vo svojej kampani.

Korupčný prípad sa týkal dorovnania platu Františkovi Imreczeho za éry druhej vlády Smeru, o čom vypovedal sám Imrecze. Na základe jeho vyjadrení Kaliňáka a Brhela 2. februára obvinili. Minulý týždeň v utorok 28. marca podal prokurátor obžalobu, no a v pondelok 3. apríla ju sudca Peter Pulman ju zatiaľ neprávoplatne zamietol a vec vrátil prokurátorovi.

Doťahovanie o dátum preštudovania spisu

Pulman zistil závažné procesné chyby. Išlo najmä o porušenie práva na obhajobu, v rámci ktorého mala pochybiť vyšetrovateľka. „Samosudca zistil (…) také procesné chyby, ktoré považuje za závažné, pričom v ich dôsledku došlo aj k porušeniu práva oboch obvinených na obhajobu,“ konštatuje v uznesení Pulman.

Zo spisu ani z obžaloby podľa neho nevyplýva či a akým spôsobom boli vybavené žiadosti oboch obvinených o preskúmanie postupu vyšetrovateľky. Zo spisu vyplýva porušenie procesných práv Kaliňáka, pokiaľ ide o jeho právo preštudovať si spisy v primeranej lehote a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania.

Z uznesenia vyplýva, že sa mal Kaliňák s vyšetrovateľkou doťahovať o termíne záverečného preštudovania spisu. Kaliňák a jeho obhajcovia mali byť pritom od 3. februára, teda v deň, kedy bola obhajcom odovzdaná kópia spisu, nečinní. „Od tohto termínu však zostal obvinený a obhajcovia nečinní, pričom podanie návrhu (ak to teda obvinený myslel vážne) na jeho opätovný výsluch bolo v jeho záujme,“ uviedol sudca.

Pulman vyšetrovateľke vyčítal, že Kaliňákovi neposlala vyrozumenie o termíne preštudovania spisu poštou na adresu, ktorú uviedol, ale zvolila spôsob doručenia prostredníctvom operatívneho pracovníka NAKA na adresu ŠTS v Banskej Bystrici, kde mal byť ako obhajca.

Keď tam Kaliňáka nenašiel, kontaktoval ho telefonicky, pričom mu mal Kaliňák povedať, že pojednáva a nech mu písomnosť doručí poštou. Operatívny pracovník ho potom zháňal ho v centrále Smeru. „Následne sa operatívny pracovník presunul na adresu Súmračná v Bratislave, ktorá je inak na doručovanej zásielke označená ako adresa, kde sa malo doručenie vykonať, kde sa obvinený nenachádzal a zásielku teda nedoručil,“ uviedol sudca.

Zo spisu sa podľa Pulmana nedá zistiť dôvod, prečo vyšetrovateľka pristúpila k takémuto spôsobu doručovania. „Navyše na adresy, ktoré obvinený neuviedol ako svoje adresy na doručovanie písomností. K takétmu kroku by bolo na mieste pristúpiť po tom, ak by sa OČTK nepodarilo zásielku doručiť poštou na obvineným uvedenú adresu,“ vysvetľuje Pulman. Vyšetrovateľka tak nedodržala zákonný postup.

Z obsahu spisu sa navyše podľa Pulmana nedá zistiť ani dôvod, prečo sa vyšetrovateľka domnievala, že hrozí zmarenie úkonu, keď sa dovtedy Kaliňák nevyhýbal preberaniu zásielok. Vyšetrovateľka navrhovala termín 22. a 23. marca, neskôr 27. marca, Kaliňák chcel posunúť preštudovanie spisu na 17. a neskôr na 19. apríla alebo až v máji. „Tento postup vyšetrovateľky (…) zbytočne vyvoláva podozrenie minimálne z jej nekorektného prístupu,“ skonštatoval Pulman.

Zaneprázdnený Kaliňák s covidom

Obhajca Jozefa Brhela okrem toho 17. marca podal žiadosť o zrušenie termínu 22. a 23. marca a označil ho za predčasný, pretože vyšetrovateľka nevykonala dôkazy, ktorých vykonanie navrhol 17. februára. Zároveň navrhol preskúmať postup vyšetrovateľky.

Kaliňák sa nemohol v stanovených termínoch dostaviť kvôli tomu, že bol pracovne vyťažený, v uznesení sa spomína aj zahraničná pracovná cesta, aj preto navrhol posunutie termínu na polovicu apríla, kedy už bude naspäť.

Na preštudovanie spisu nakoniec 27. marca dorazili obhajcovia, no bez politika Smeru. Okrem iného uviedli, že Kaliňák nebol riadne predvolaný. „Súčasne jej (vyšetrovateľke, pozn. red.) oznámil, že obvinený mieni svoje právo preštudovať spis využiť,“ píše sudca. Nakoniec Kaliňákov obhajca informoval vyšetrovateľku, že jeho klient ochorel na covid. Kaliňák mal byť pozitívne testovaný 23. marca poobede.

„O čom doloží potvrdenie a požiadal o vyjadrenie, či to stačí urobiť e-mailom, alebo cez podateľňu, na čo mu vyšetrovateľka opäť neodpovedala,“ opisuje Pulman s tým, že napriek zrušenej izolácii je covid stále infekčné ochorenie a vyšetrovateľka si mala overiť, či sa môže Kaliňák dostaviť na preštudovanie spisu a akceptovať jeho ospravedlnenie a určiť nový termín na preštudovanie spi­su.

Keďže tak vyšetrovateľka nespravila, celá vec nabrala rýchly spád. Náhradný termín stanovila vyšetrovateľka o deň neskôr, teda 28. marca a dovtedy mali obhajcovia doručiť návrhy na doplnenie vyšetrovania. V ten istý deň však podal Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a prokurátor podal obžalobu.

Otázky neboli zavádzajúce, Imrecze by mal odpovedať

Vyšetrovateľka okrem toho na výsluchu Františka Imreczeho nepripustila viaceré otázky obhajcov. Podľa Pulmana boli otázky legitímne. Týkali sa napríklad toho, či mal Imrecze ambíciu získať funkciu v štátnej správe alebo či mali predstavitelia štátu záujem na jeho zamestnaní, či počítal s tým, že jeho plat klesne, či si kompenzáciu mzdy riešil aj inak, ale aj toho, či sa Imrecze zdôveril so svojimi plánmi podnikateľovi Michalovi Suchobovi.

Ten je obvinený v kauzách Mýtnik a Očistec a o šéf Smeru Robert Fico o ňom podobne ako o všetkých, ktorý vypovedajú proti strane, dnes hovorí ako o udavačovi. „Určite tu nejde o otázky kapciózne, ako ich označila vyšetrovateľka, teda otázky klamlivé alebo zavádzajúce,“ zhodnotil Pulman. „Samosudca k tomu môže uviesť iba toľko, že v konaní pred súdom by každý z nich konajúcim samosudcom povolená bola,“ dodal.

V prípade Imreczeho je podľa Pulmana vhodné odstrániť nedostatok tým, že obhajoba sa dané otázky bude môcť exšéfa Finančnej správy spýtať, a to formou doplnenia jeho výsluchu. Pulman dodal, že by mali byť v súlade s Trestným poriadkom vykonané konfrontácie aj s ďalšími svedkami vrátane Ľudovíta Makóa či Petrom Kažimírom. Pulmanovo uznesenie ešte nie je právoplatné, Kaliňák aj prokurátor sa môžu do troch pracovných dní odvolať na Najvyšší súd.

Ako mali Imreczeho podplácať?

Kaliňák a Brhel sú obvinený z podplácania, Kaliňák formou účastníctva. Trestný čin mali podľa obžaloby spáchať po parlamentných voľbách, ktoré sa konali v marci 2012, a následnom vymenovaní osôb blízkych Smeru ako víťaznej strane na vysoké štátne funkcie. V máji mal takto byť na základe Kaliňákovho odporúčania vymenovaný do funkcie prezidenta Finančnej správy František Imrecze.

Okamžite sa riešili aj jeho platové pomery, pričom mu mal Kaliňák povedal, aby išiel urobiť tzv. dohodu o kompenzácii mzdy s Brhelom do jeho kancelárie na 10. poschodí v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. „Dohodni si kompenzáciu mzdy na úrovni 200-tisíc ročne, aby si bol v pohode,“ mal povedal Kaliňák Imreczemu.

Peniaze mal dostať v obálke v 500-eurovkách. Výsledná suma za každý rok jeho pôsobenia až do roku 2017 bola milión eur, za rok 2018 dostal ešte 100-tisíc, keďže k 30. septembru 2018 abdikoval na funkciu prezidenta FS. Výmenou za peniaze mal Brhel od Imreczeho požadovať lojálnosť a informácie z prostredia FS. Brhel mal aj požiadavky na obsadzovanie pozícií v rámci Finančnej správy.

Po obvinení z podplácania z februára tohto roka, z ktorého ich usvedčuje kajúcnik Imrecze, sa oligarcha Brhel a exminister vnútra Robert Kaliňák rozhodli žiadať o postup cez paragraf 363 Trestného poriadku. O tomto mimoriadnom opravnom prostriedku rozhoduje generálny prokurátor Maroš Žilinka.