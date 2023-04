Dekan Burda: Obžaloba Brhela a Kaliňáka je hanbou špeciálnej prokuratúry

„No vďaka mnohým statočným ľuďom medzi vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami sú vytvorené predpoklady na to, aby v budúcnosti trestné konania prebiehali len spravodlivo, zákonne a štandardne, a zároveň aby boli pre skutočného páchateľa neodvratné,“ zdôraznil.

Ako je podľa vás možné, že obžalobu odovzdali v takomto „nedokonalom“ sta­ve?

Úprimne povedané, veľmi sa mi postupy Úradu špeciálnej prokuratúry v mnohých prípadoch už ani nechce komentovať, pretože som presvedčený, že od niektorých prokurátorov, nie všetkých, vychádzajú čoraz evidentnejšie nezákonné rozhodnutia a odobrenia nezákonných postupov. V prípade tohto obvinenia pánov Kaliňáka a Brhela podľa mňa zašli špeciálne orgány činné v trestnom konaní v nezákonnosti zatiaľ najďalej. Kým doteraz sa nad niektorými ich postupmi „nechápavo chytala za hlavu“ iba značná časť odbornej verejnosti a vo verejnom priestore sa podstata vysvetľovala laikom či už z jedného, alebo z druhého názorového spektra, v tomto prípade musí byť jasné aj laikovi, že ide o znôšku nezákonností. Uvediem len tie najzávažnejšie. Podanie obžaloby skôr, ako uplynie lehota na návrhy na doplnenie vyšetrovania, nevypočutie obvineného, keď jasne deklaroval, že vypovedať chce po oboznámení sa so všetkými zhromaždenými dôkazmi; odmietnutie otázok o tom, čo urobil kajúcnik s údajnými úplatkami a kde teda sú. Toto sú úplne zrejmé nezákonnosti, ktoré nemôže prehliadnuť žiadny slušný sudca. Tých pochybení tam bolo viac, ale nie som obhajca ani pána Kaliňáka, ani pána Brhela, tak to radšej nejdem rozvádzať detailnejšie.

Býva zvykom, že špeciálna prokuratúra obžalobu dôkladne pripraví a súd ju zamietne? Čo sa z takéhoto postupu dá vyčítať?

Pred pár rokmi to ešte zvykom nebolo. Pochopiteľne, štádium preskúmania alebo predbežného prejednania obžaloby na súde ešte pred začatím hlavného pojednávania na súde je bežnou súčasťou trestného konania a jeho účelom je najmä zle pripravené a nedostatočne vyšetrené trestné veci vrátiť do prípravného konania, aby sa urobili poriadne. Pre každého vyšetrovateľa, a najmä prokurátora je však nedobrou vizitkou, ak sa mu to stane, aj keď z času na čas sa takéto veci stanú aj kvalitným a skúseným odborníkom. V tomto prípade sú tie nezákonnosti však také do očí bijúce, že sa inak ako hanbou nazvať nedajú.

Sudca vyčíta vyšetrovateľovi v prípade Roberta Kaliňáka napríklad to, že mohlo byť porušené jeho právo vyjadriť sa k obvineniu. Ide o amaterizmus špeciálneho prokurátora alebo o taktiku pri obvineniach?

Podľa môjho názoru musí ísť buď o amaterizmus, alebo o úmysel manipulovať s vyšetrovaním. Osobne však neverím, že by sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nedbanlivostne dopustil takých závažných chýb ako v tomto prípade, ktoré keby urobil študent na skúške z trestného práva procesného, nemohli by sme ho hodnotiť inak ako známkou FX, teda neprospel. Preto by som bol rád, aby sa konanie vyšetrovateľa a prokurátora v tomto prípade preverilo, či nedošlo k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Právo musí platiť pre všetkých, aj pre politikov, aj pre prokurátorov a vyšetrovateľov. A ak je podozrenie, že niekto koná protiprávne, treba to vyšetriť a nik to nesmie zakrývať. Ani pod zámienkou „rozviazaných rúk“.

Akú dôveru v inštitúcie má mať občan po takýchto postupoch?

Osobne sa moja dôvera vo vzťahu k viacerým prokurátorom špeciálnej prokuratúry po tomto a po ďalších podľa mojej mienky zjavne nezákonných rozhodnutiach a postupoch blíži k nule. Jedným dychom však dodávam, že varujem tak seba, ako aj kohokoľvek ďalšieho pred tým, aby sme apriori prestali dôverovať inštitúciám. Nesmieme pripustiť anarchiu, z ktorej by hrozili nenávratné škody. Vidíme síce, že štát sa nám aktuálne čiastočne rozpadá pred očami, ale zasa na druhej strane našťastie funguje aj systém bŕzd a protiváh, ktorý ho aj v ťažkých časoch drží pohromade. Pokiaľ ide o trestné právo, dnes je čoraz evidentnejšie, že právny štát zachraňujú mnohé rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR, ale aj Špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu SR a tiež Ústavného súdu SR. Osobne si myslím, že v rámci problematiky možného zneužívania trestných konaní sme síce ešte nedosiahli dno, ale už sa k nemu blížime a zároveň konštatujem, že vďaka mnohým statočným ľuďom medzi vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami sú vytvorené predpoklady na to, aby v budúcnosti trestné konania prebiehali len spravodlivo, zákonne a štandardne, a zároveň aby boli pre skutočného páchateľa neodvratné.