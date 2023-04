Za ľudí už samostatne nemá šancu. Remišová hľadá záchranné lano. Kiskov projekt sprevádzali odchody, rozkoly a boj

Vedenie prevzala Veronika Remišová, ktorej sa nepodarilo udržať stranu pokope. Z dvanástich poslancov ostala iba jedna. Strana sa od roku 2020 rozpadala a v predčasných voľbách nemá bez spájania takmer žiadnu šancu.

Z dvanástich len jedna

Posledným klinčekom do pomyselnej rakvy bol odchod dvoch z troch posledných poslancov, ktorých Za ľudí v parlamente malo. Juraj Šeliga a Jana Žitňanská na sociálnej sieti hovorili o rozdielnom, priam naivnom pohľade na budúcnosť strany. „Strana sa však časom dostala na ďalšiu križovatku a rozhodla sa ísť cestou, na ktorej sa už nemôžem podieľať. Moja predstava udržať ju ako stranu, ktorú sme spoluzakladali s Andrejom Kiskom, sa ukázala ako naivná,“ napísal Šeliga.

Okrem nich mali podľa Šeligu odísť aj ďalší. O ich odchode sa v kuloároch hovorilo už dlhšie. Dôvodom boli rokovania o „veľkom“ spájaní tzv. demokratického bloku a rôzne pohľady na spoluprácu. Žitňanská naznačila, že problémom bolo okrem iného aj zbližovanie sa s OĽaNO.

„Koncom minulého týždňa som ukončila svoje členstvo v strane Za ľudí nakoľko okrem iného svoju politickú budúcnosť nevidím v zbližovaní sa s OĽaNO a nechcem stáť v ceste kolegom, ktorí to tak cítia,“ uviedla už bývalá členka Za ľudí.

Foto: TASR, Jakub Kotian Veronika Remišová, Juraj Šeliga Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a poslanec NR SR Juraj Šeliga

V parlamente tak Remišovej ostala už len jedna poslankyňa. Po tom, čo sa stala šéfkou novovytvoreného ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ju v parlamente nahradila Miriam Šuteková. Poslankyňu sme oslovili, no na otázky, či aj ona zvažuje odchod a či jej neprekážajú rokovania s OĽaNO neodpovedala.

Strana takisto poslala k odchodu poslancov len všeobecné stanovisko a na otázky o spolupráci s OĽaNO neodpovedali. „Čo sa týka predvolebnej spolupráce, orgány strany v tomto smere neprijali žiadne rozhodnutie,“ uviedla strana. Definitívne rozhodnutie Šeligu a Žitňanskej o tom, či a kde zakotvia, bude jasné po Veľkej noci. Už teraz je však jasné minimálne to, ktorým smerom tiahne Šeliga.

Návrat márnotratnej dcéry?

Nezaradený poslanec aktuálne rokuje s lídrom Demokratov a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a lídrom Kresťanských demokratov (KDH) Milanom Majerským. Zmysel vidí v spoločnej kandidátke Demokratov a KDH, o čo sa bude snažiť. Aj keď im prieskum v prípade spojenia predpovedal až 15 percent potenciálnych hlasov vo voľbách, Šeliga zrejme zabúda na fakt, že rokovania medzi Hegerom a Majerským už prebehli a nie úspešne.

Foto: FB/Veronika Remišová Veronika Remišová, Eduard Heger, Milan Majerský, rokovania, spolupráca Pred niekoľkými dňami sa uskutočnili rokovania medzi Za ľudí, KDH a odvolaným premiérom Eduardom Hegerom.

Líder KDH ponúkol Hegerovi dvojku na kandidátke a aj to bol jeden z dôvodov, prečo premiér nakoniec zakotvil inde. Šeligove plány sú tak minimálne odvážne, no do 2. júla je možné všetko. Majerský však pre Pravdu zopakoval, že stále platí, že KDH sa na voľby pripravuje samostatne. „Pokiaľ ide o stranu Demokrati, ešte sme nevideli žiadny jej program. Pre nás je podstatné, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné zastúpenie a aby budúca vláda bola stabilná, čo sa bez jasného zadefinovania programu nedá,“ uviedol.

Foto: FB/Milan Majerský Milan Majerský, KDH, Eduard Heger, OĽaNO Líder KDH Milan Majerský už rokoval s Hegerom niekoľkokrát.

Rokovania so Šeligom však neprebehli. „S pánom Šeligom sme o vstupe do KDH nerokovali,“ reagoval. S Majerským a Hegerom vtedy rokovala aj Remišová, no ani tam nedošlo k žiadnej dohode. A vzhľadom k tomu, že sa KDH chystá do volieb samostatne a nedohodlo sa ani s Mikulášom Dzurindom a Miroslav Kollár, exposlanec Za ľudí a súčasný člen Demokratov, Remišovú verejne kritizoval a bol aj jej protikandidátom v boji o stoličku predsedu strany, v hre ostáva spojenie s OĽaNO.

Ani Remišová neodpovedala na otázku, či sú rokovania s OĽaNO aktuálne. „Rozprávame sa so všetkými hodnotovo blízkymi stranami,“ reagovala pre Pravdu Remišová s tým, že pre Za ľudí sú dôležité programové prieniky a o ďalšom postupe rozhodnú orgány strany.

„Odmietame byť pomocníkmi Hlas (alebo Smeru), teda politikov, ktorí roky rabovali Slovensko. Mrzí ma, že niektorí politici už škrabkajú na dvere Hlasu a pomáhajú záložnému Smeru oklamať voličov. Snahou by malo byť vytvoriť alternatívu, nie pokračovať v politike krabíc od šampanského,“ uzavrela Remišová.

Nereagovalo ani hnutie OĽaNO, aj keď Matovič možné rokovania naznačil. Aktuálne najpravdepodobnejší je teda návrat márnotratnej dcéry Remišovej do jej materského hnutia, z ktorého odišla kvôli Kiskovmu projektu a rozchod s Matovičom vtedy nebol jednoduchý. Jedno je isté, Remišová žezlo po Kiskovi prebrať nezvládla, pričom prvá veľká rana prišla od Márie Kolíkovej a jej frakcie a odvtedy sa spory kopili.

Foto: Robert Hüttner, Pravda Igor Matovič, Andrej Kiska, Richard Sulík, Boris Kollár, koalícia, prvé rokovanie Predseda strany SaS Richard Sulík, predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič a vtedajší predseda strany Za ľudí Andrej Kiska po ich prvom stretnutí o rokovaniach k budúcej koalícii. Kiska neskôr nielen kvôli chorobe, ale aj kvôli tomu, že nesúhlasil, aby bol Kollár súčasťou koalície, odišiel z vedenia strany aj z parlmentu.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera len máloktorá strana na Slovensku prežije otca zakladateľa. „Nenaplnené ambície, strata lídra a postavenie prívesku v koalícii bez zásadnejšie politického vplyvu prispeli k odchodom a rozkolu v strane, keď sa strana „hľadala“ a rozmýšľali ako ďalej,“ skonštatoval politológ.

Samostatne majú vo voľbách mizivú šancu

Pre pár týždňami ešte vicepremiérka živila nádej, že strana je pripravená ísť do volieb aj samostatne. Dnes je viac než jasné, že pokiaľ sa chce Remišová dostať do parlamentu, musí sa s niekým spojiť alebo sa pridať na kandidátku už existujúcej strany. Za ľudí samostatne vo voľbách nemá takmer žiadnu šancu dostať sa cez päťpercentnú hranicu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Veronika Remišová / Eduard Heger / Boris Kollár / Ministerka Veronika Remišová spolu s premiérom Eduardom Hegerom počas schôdze parlamentu. V pozadí predseda parlamentu Boris Kollár

V prieskumoch má niečo vyše percenta s potenciálom okolo dvoch percent. Ani šéf agentúry Focus Martin Slosiarik neočakáva, že trend poklesu preferencií sa v ich prípade do volieb zvráti. „Odchody stranu ďalej oslabujú aj v očiach voličov,“ povedal pre Pravdu. „Očakávam, že strana bude viesť rokovania o možnom spoločnom postupe vo voľbách s inými stranami,“ myslí si.

Podľa Cirnera strana dobre chápe, že samostatne to nepôjde a preto sa snažia zjednať čo najlepšiu pozíciu v rámci spoločnej kandidátky so stranou, ktorá má lepšie preferencie. „Myslím, že blízko majú tak ku KDH ako k OĽaNO a podobne, ale závisí aj na druhej strane čo ponúkne a či má záujem,“ uviedol.

„Osobne sa domnievam, že ich pod ich krídla zoberie OĽaNO. Symbolicky sa tak uzavrie kruh, keď sa „márnotratná dcéra“ vráti opäť do košiara OĽaNO. KDH možno ponúkne záchranné koleso jednotlivcom (môže to byť napríklad Šeliga, Žitňanská, ale aj ľudia z regiónov), ale Demokrati asi stranu pani Remišovej nebudú chcieť pustiť medzi seba, keďže sú tam veľké animozity medzi podpredsedom Demokratov pánom Kollárom,“ vysvetlil Cirner.

V rámci kandidátky OĽaNO by mohla mať Remišová so zvyšnými členmi Za ľudí relatívnu samostatnosť. Koniec koncov OĽaNO fungovalo dlhodobo ako koalícia menších strán (Nova, KÚ, Zmena zdola). „Strana ma marginálny výtlak a samostatne nemá veľmi ružovú politickú budúcnosť, len ako prívesok iných zoskupení,“ dodal politológ. Strane okrem iného nepomáhajú ani vágne vyjadrenia Remišovej a strany ako takej v kľúčových otázkach.

Foto: Ľuboš Pilc, Ľuboš Pilc Veronika Remišová, Andrej Kiska, Za ľudí Andrej Kiska a Veronika Remišová v začiatkoch strany Za ľudí.

Čo naznačujú voliči Za ľudí? Majú bližšie k OĽaNO alebo skôr ku KDH či Hegerovi? „V bežných prieskumoch je veľmi nízke zastúpenie voličov Za ľudí, takže ich nie je možné ďalej analyzovať. Ak si zoberieme údaje za posledný rok a nakumulujeme ich, tak z nich vychádza, že sa jedná o relatívne heterogénny elektorát voličov. V druhom hlase sa najčastejšie prikláňajú k voľbe svojich bývalých koaličných partnerov, ale aj Progresívnemu Slovensku či KDH,“ zhodnotil Slosiarik.

Voliči Za ľudí tak ostávajú aj pri svojej druhej voľbe skôr v stredopravom priestore. „Definujú sa rôzne – necelá tretina liberálne, štvrtina konzervatívne a ostatok do stredu. Rôznorodosť je vidieť aj preferovanom type politiky, kde je zastúpená aj konzervatívna, aj liberálna, aj sociálno-demokratická. Čiže z tohto hľadiska ide naozaj o relatívne širokú ideovú rozrôznenosť,“ dodal Slosiarik.