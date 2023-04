ÚŠP k zamietnutej obžalobe na Kaliňáka a Brhela. Vyšetrovanie sa nevykonáva podľa predstáv obvinených

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Peter Pulman v pondelok expresne odmietol žalobu na Kaliňáka a Brhela. Stalo sa tak len pár dní po tom, čo ju prokurátor ÚŠP podal. Podľa Pulmana boli dôvodom závažné procesné pochybenia na strane vyšetrovateľky a porušenie práva na obhajobu oboch obvinených.

VIDEO: Kaliňák o zrušení obžaloby: Je to zrkadlom úrovne špecializovanej prokuratúry.

Zavádzajúce a škodlivé vyjadrenia

„V prvom rade máme za to, že takéto vyjadrenia osôb, ktoré nemajú žiadne praktické skúsenosti z trestného práva, nepoznajú spisový materiál, a ktoré mechanicky preberajú argumenty obhajoby, sú škodlivé a pôsobia zavadzajúco,“ uviedla prokuratúra v stanovisku, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.

Obaja obvinení boli podľa ÚŠP vo veci vypočutí. „Dokazovanie sa nevykonáva podľa predstáv a želaní obvinených, ale v zmysle zákona a dôkaznej situácie. Výsluch obvineného je dôkazný prostriedok, ktorý sa vykonáva v procese dokazovania, ako aj iné dôkazy. Neznamená to však, že obvinený musí byť vypočúvaný zakaždým, keď o to požiada,“ píše ďalej ÚŠP.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Smer Na snímke Robert Kaliňák (vľavo) a Robert Fico počas tlačovej konferencie k obvineniu z úplatkárstva.

Ak by sa tento názor podľa úradu akceptoval, vyšetrovanie by sa vykonávalo podľa predstáv obvineného a výsluch obvineného by mal byť vykonaný vždy, keď o to požiada. „Tým by de facto nemuselo byť vyšetrovanie nikdy skončené, keďže po každom úkone (napr. výsluchu svedka) by obvinený žiadal svoj opätovný výsluch,“ vysvetľuje ÚŠP.

Špeciálna prokuratúra pripomína, že v tomto prípade obvinení nepodali sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. „O ďalších ich návrhoch a žiadostiach bolo riadne podľa zákona rozhodnuté. Rovnako mali obvinení a ich obhajcovia po ukončení vyšetrovania možnosť preštudovať vyšetrovací spis. V závere dopĺňame, že proti uzneseniu sudcu prvého stupňa bola podaná sťažnosť a preto doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Je preto predčasné vychádzať len z tohto rozhodnutia bez poznania argumentov prokuratúry,“ dodáva úrad.

Paragraf 363 opäť v hre

Viacerí však poukázali na to, že procesné chyby sa v prípadoch stávajú bežne. Kaliňák sa mal podľa uznesenia, ktoré má redakcia Pravdy v dispozícii, s vyšetrovateľkou doťahovať o termín preštudovania spisu. Sporný bol podľa Pulmana spôsob doručenia písomností obvinenému Kaliňákovi, ale problémom bolo aj to, že vyšetrovateľka považovala otázky, ktoré chceli obvinení položiť exšéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu za zavádzajúce.

Kaliňák a Brhel sa chceli pred podaním žaloby obrátiť na generálneho prokurátora Žilinku s paragrafom 363, no prokuratúra ich predbehla. Teraz majú opäť šancu. Paragrafom 363 Žilinka zrušil aj obvinenie šéfovi Smeru Robertovi Ficovi či bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a ďalším v kauze Súmrak. Žilinka je za nadužívanie tohto paragrafu kritizovaný.

Predseda opozičného Smeru obžalovanie exministra vnútra namietal, spochybňoval pritom výpovede Imreczeho a toto zamietnutie využil v posilňovaní obrazu honu na opozíciu či štvavej kampane. Fico tvrdí, že exminister je obžalovaný na základe jednej vety, doteraz vo veci nebol vypočutý a nemal možnosť oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania.

Ako mali Kaliňák s Brhelom podplácať Imreczeho?

Kaliňák a Brhel sú obvinený z podplácania, Kaliňák formou účastníctva. Trestný čin mali podľa obžaloby spáchať po parlamentných voľbách, ktoré sa konali v marci 2012, a následnom vymenovaní osôb blízkych Smeru ako víťaznej strane na vysoké štátne funkcie. V máji mal takto byť na základe Kaliňákovho odporúčania vymenovaný do funkcie prezidenta Finančnej správy František Imrecze.

Foto: Ivan Majerský, Pravda František Imrecze František Imrecze pred začiatkom pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 9. februára 2023

Okamžite sa riešili aj jeho platové pomery, pričom mu mal Kaliňák povedal, aby išiel urobiť tzv. dohodu o kompenzácii mzdy s Brhelom do jeho kancelárie na 10. poschodí v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. „Dohodni si kompenzáciu mzdy na úrovni 200-tisíc ročne, aby si bol v pohode,“ mal povedal Kaliňák Imreczemu.

Peniaze mal dostať v obálke v 500-eurovkách. Výsledná suma za každý rok jeho pôsobenia až do roku 2017 bola milión eur, za rok 2018 dostal ešte 100-tisíc, keďže k 30. septembru 2018 abdikoval na funkciu prezidenta FS. Výmenou za peniaze mal Brhel od Imreczeho požadovať lojálnosť a informácie z prostredia FS. Brhel mal aj požiadavky na obsadzovanie pozícií v rámci Finančnej správy.

Po obvinení z podplácania z februára tohto roka, z ktorého ich usvedčuje kajúcnik Imrecze, sa oligarcha Brhel a exminister vnútra Robert Kaliňák rozhodli žiadať o postup cez paragraf 363 Trestného poriadku. O tomto mimoriadnom opravnom prostriedku rozhoduje generálny prokurátor Maroš Žilinka.