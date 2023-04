Prieskum: Heger mimo parlamentu, Fico jasným víťazom, Pellegrini ďalej padá

Podľa najnovšieho predvolebného prieskumu by sa do parlamentu dostalo osem strán.

Ukazuje to prieskum agentúry NMS Market Research pre denník SME realizovaný medzi 28. marcom až 2. aprílom online zberom na reprezentatívnej vzorke 1 008 respondentov.

Jasným víťazom volieb by sa stal Smer, ktorého by volilo 22,4 % opýtaných, na druhom mieste by skončil Hlas so ziskom 14,2 percenta. Progresívne Slovensko by skončilo na treťom mieste (12,8 %).

Do parlamentu by sa do dostali aj extrémisti z Republiky s necelými 10 percentami, KDH s vyše šiestimi percentami, Sme rodina (5,7 %) a tesne aj hnutie OĽANO a strana Sloboda a solidarita s niečo nad piatimi percentami.

Naopak pred bránami parlamentu by zostala nová strana Demokrati súčasného premiéra Eduarda Hegera, ktorú by volili len tri percentá voličov. Rovnaký zisk by dosiahla aj Aliancia. Slovenská národná strana v prieskume získala 2,2 % hlasov a Za ľudí rovné dve percentá. Pod hranicou dvoch percent sa ocitli ĽSNS a Národná koalícia zhodne s 1,9 percentami. Ďalej aj Maďarské fórum (1,3 percenta) a Modrí Mikuláša Dzurindu (0,8 percenta).

Z prieskumu vyplýva, že Smer by v parlamente obsadil 41 poslaneckých kresiel, Hlas 26, Progresívne Slovensko 24, Republika 18, KDH 12, Sme rodina a OĽANO po 10 a SaS 9.

Výsledky naznačujú, že zostavovanie vlády by bolo náročné tak pre Roberta Fica, ako aj pravicu na čele s progresívcami. Smer by v prípade dohody s Hlasom disponoval 67 hlasmi, k väčšine by tak potreboval ešte ďalších 9 poslancov a teda tretieho koaličného partnera. Demokratická pravica, kde už PS i SaS jasne povedali, že by do vlády nešli s Igorom Matovičom, je na tom čo sa získania parlamentnej väčšiny ešte horšie. Potrebnú „76-ku“ by dosiahli len za predpokladu spolupráce s Hlasom a išlo by o málo pravdepodobnú a zrejme ťažko udržateľnú pätkoalíciu Hlas, PS, KDH, Sme rodina a SaS (dovedna 81 hlasov).

Pellegriniho pád

Prieskum tiež potvrdzuje dlhodobý pád preferencií Hlasu expremiéra Petra pellegriniho. Najväčšiu podporu strana dosahovala v januári 2021 (vyše 24 percent).

Rok na to, v januári 2022 Hlas klesol k 19 percentám. Strmý pád prišiel minulý mesiac, kedy Hlas spadol z februárových 20,8 percenta na 17,1 percenta. V priebehu niečo vyše dvoch rokov, aj s odchýlkami, prišla Pellegriniho strana o vyše 10 percentuálnych bodov, čo pri prepočte na zisk poslaneckých kresiel znamená pokles zo 47 poslancov v januári 2021 na súčasných 26.