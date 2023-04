Boj o voliča je v plnom prúde: Smer a Hlas súperia o seniorov, v hre je zmena 363 aj zákaz predaja alkoholu či kofeínu

Do predčasných volieb ostáva pol roka a poslanci majú oficiálne naplánované ešte tri schôdze. Od stanovenia termínu volieb to však vyzerá na predbiehanie sa v populistických návrhoch. Z posledných dvoch schôdzí sa viaceré menej atraktívne zákony presunuli na ďalšiu schôdzu, koaličná zmluva už neplatí a pre ministrov naopak platí zásada „čo si neobehá, to nemá“. Smer a Hlas sa bijú o seniorov a OĽaNO, ale aj jediná poslankyňa Za ľudí Miriam Šuteková prišli s návrhom úpravy kontroverzného paragrafu 363. Čo majú poslanci ešte v pláne?

Poslanci presunuli na schôdzu, ktorá sa začína 2. mája, 27 zákonov a viaceré zákony vrátane školského zákona prerokovali v prvom alebo druhom čítaní a rozhodne sa o nich takisto až na májovej schôdzi. Poslanci ešte stále predkladajú nové zákony, aby si poslanci zaistili v kampani čo najviac voličov.

Čaputová: Budem mať veľmi prísne oko pri zmenách zákonov

Rozdávanie ďalších miliónov

Rozdávanie miliónov však začalo pred niekoľkými týždňami. Prezidentka vrátila poslancom cestný zákon z dielne Sme rodina. Išlo o najdrahší zákon, ktorý by stál štátnu kasu 2,6 miliardy. Návrh nakoniec parlamentom neprešiel. Pod druhý najdrahší návrh sa podpísal líder OĽaNO Igor Matovič. Ide o jeho ďalšiu „atómovku“ v podobe 500 eur ako odmeny voličom za účasť vo voľbách.

Čítajte viac Zarábajú tisíce aj bez väčšej námahy. Trinásť poslancov nepredložilo ani jeden návrh, najaktívnejším ostáva Viskupič

V parlamente ho podporilo len 32 poslancov OĽaNO, vrátane nezaradeného poslanca a bývalého člena Matovičovho hnutia, Martina Čepčeka, a návrh takisto neprešiel. Matovič si ho však tesne pred hlasovaním poistil a do parlamente predložil identický návrh, ktorý už predseda NR SR Boris Kollár zaradil na ďalšiu schôdzu. Návrh by stále štát 1,5 až 2,2 miliardy eur.

Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur

Čítajte viac Za ľudí už samostatne nemá šancu. Remišová hľadá záchranné lano. Kiskov projekt sprevádzali odchody, rozkoly a boj

Tretím najdrahším návrhom je viacnásobná valorizácia dôchodkov z dielne nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho, ktorí sú členmi mimoparlamentnej strany Hlas. Tento návrh prešiel s jednou podmienkou – ak sa rast cien v domácnostiach penzistov prehupne cez päť percent. Návrh ešte predtým upravila strana SaS, štát to bude stáť okolo 300 miliónov eur, platný však bude až od 1. januára 2024.

No a od 1. mája budú mať všetky deti v poslednom ročníku materských škôl (MŠ) a na základných školách (ZŠ) obedy zadarmo. Navrhlo to hnutie Sme rodina, stáť to bude 100 miliónov eur ročne. Čím sa dostávame k novým návrhom. Marcovú schôdzu ukončili poslanci skôr. Už tradične si zrejme chceli niektorí predĺžiť voľno počas veľkonočných sviatkov. Po pár dňoch voľna sa totiž strany vrhnú na prípravu kampane, ale aj na debaty o tom, aké zákony majú v pláne ešte predložiť či podporiť.

Ako je to s parlamentnými termínmi? Poslancov čakajú oficiálne ešte tri schôdze so začiatkom 2. mája, 13. júna a 12. septembra.

Na májovú schôdzu môže predkladať návrhy do 14. apríla, na júnovú do 26. mája a na septembrovú do 25. augusta.

Doručovanie návrhov však ovplyvní dátum vyhlásenia volieb. Najskôr ich môže Boris Kollár vyhlásiť 24. mája, najneskôr 13. júna. To znamená, že návrhy budú môcť predložiť poslanci do 2. mája, ak budú voľby vyhlásené v skoršom termíne alebo do 26. mája v prípade neskoršieho termínu.

Už tradične využívajú poslanci posledné mesiace pred voľbami skôr na kampaň a aktivita niektorých sa viditeľne zvýši. Tzv. populistické návrhy sú charakteristické tým, že zasiahnu širokú masu ľudí a štát zväčša stoja milióny. V snahe získať si voličov tak Sme rodina s obedmi zadarmo nekončí.

Pellegrini: V kampani kvôli preferenciám nepritvrdíme

Poslankyňa Petra Krištúfková navrhuje rozšíriť dotované obedy aj na osemročné gymnáziá. Tzv. obedy zadarmo pre žiakov posledného ročníka MŠ a žiakov ZŠ začnú opätovne platiť od 1. mája tohto roka, v prípade osemročných gymnázií by to mal byť 1. september. Sme rodina chce okrem toho umožniť rýchlejšiu a jednoduchšiu obnovu už existujúcich bytových domov vďaka čerpaniu prostriedkov z Európskej únie. Novelu zákona predloží Miloš Svrček.

Ďalšia snaha o zmenu 363 a Čepčekove návrhy

Do parlamentu sa opäť dostane aj snaha upraviť paragraf 363. Jeden návrh predložila skupina poslancov hnutia OĽaNO vrátane Igora Matovič a druhý posledná poslankyňa Za ľudí Miriam Šuteková. Hnutie Sme rodina stanovisko nezmení a tieto návrhy neplánuje podporiť. Pri poslednom pokuse o zúženie paragrafu 363 chýbal jediný hlas na to, aby prešiel do ďalšieho kola schvaľovania. Z klubu OĽaNO ho nepodporil poslanec Igor Hus.

Matovič: Nebudeme prezidentku k ničomu nabádať, v parlamente majú sto hlasov na zmenu termínu aj bez nás

V parlamente sa bude riešiť aj zákaz nedeľného predaja, s ktorým nesúhlasia najmä poslanci SaS. Na minulej schôdzu bol návrh vrátený na dopracovanie. Podala ho skupina poslancov z viacerých strán na čele s Richardom Vašečkom (OĽaNO). Podľa Matoviča by sa mohol prijať rozumný „konzervatívno-liberálny“ kompromisný návrh. Napríklad, že by boli zatvorené iba do 16. hodiny a následne by mohli predajne otvoriť pre tých, ktorí si nevyhnutne musia nakúpiť.

Čítajte viac Čaputová napadla na Ústavnom súde paragraf 363

Už niekoľko mesiacov sa presúva aj návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne OĽaNO. Okrem toho presunuli poslanci na máj napríklad novelu zákona o veterinárnej starostlivosti týkajúcu sa klietkového chovu sliepok. V druhom čítaní sa bude rokovať aj o dôležitom školskom zákone, ktorý už potom, čo sa minister školstva Ján Horecký dohodol s SaS, prešiel do druhého čítania. Súčasťou školského zákona sú aj povinné miesta v materskej škole, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy.

Poslanci odsunuli aj novelu Trestného poriadku a Trestného zákona z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený). Presúvajú sa dve novely Trestného zákona týkajúce sa trestu prepadnutia majetku, jednu predložil Miloš Svrček (Sme rodina), druhú Milan Vetrák (OĽaNO). Opätovne sa posunulo aj hlasovanie o návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský Martin Čepček Nezaradený poslanec Martin Čepček

Aktívny je aj bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček. Jedným z jeho štyroch doposiaľ predložených návrhov na májovú schôdzu je zákaz predaja alkoholických nápojov v prevádzkach na diaľničných odpočívadlách a parkoviskách a v ich bezprostrednej blízkosti. Zakázať by sa mal aj predaj alkoholických nápojov prostredníctvom automatov a ich predaj cez donáškovú službu okrem piva a vína. Okrem toho navrhuje aj zákaz vysielania pornografického obsahu neplnoletým.

Foto: Pravda, Robert Hüttner mimoriadna schôdza, predčasné voľby, migy, poslanci, parlament Poslanci počas ďalšieho pokusu o otvorenie mimoriadnej schôdze k predčasných voľbám a k migom.

Plnoletý divák by musel podať písomnú žiadosť s úradne osvedčeným podpisom. Čepčekova iniciatíva nekončí a predkladá ďalšie dva návrhy zákona – jedným chce navrhnúť zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu alebo taurínu nad vymedzený limit neplnoletým osobám a druhým chce zakotviť právo na autorizáciu rozhovoru či vyjadrenia pred ich publikáciou v médiách.

Naď o politike. Koho chcel z OĽaNO odpratať z parlamentu?

Skupina poslancov za OĽANO a Sme rodina okrem iného žiada dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby zrušil štandardy pre transrodových ľudí. Listom apelujú, aby tieto štandardné postupy vrátil na prepracovanie. Zároveň žiadajú zrušenie odborného usmernenia rezortu zdravotníctva na „zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti k zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike“.

„Veľkým počtom hlasom prechádzajú rôzne ubližujúce zákony cielené proti LGBTI+ ľuďom, zároveň neprechádzajú kľúčové zákony, ktoré sú podmienkou pre čerpanie peňazí z Plánu obnovy,“ skonštatovalo Progresívne Slovensko, ktoré v parlamente zastupuje Tomáš Valášek.

Zápas o seniorov

Líder opozičného Smeru Robert Fico si myslí, že parlament by mal parlament prebrať iniciatívu pri regulácii cien potravín. Okrem toho sa Smer spolu s Hlasom vrhli na seniorov a predbiehajú sa aj v ich oslovovaní. Hlas minulý týždeň podpísal memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktorej sľúbil pravidelné príspevky od štátu, ak bude Hlas súčasťou novej vlády. Pellegrini si zrejme chce zabezpečiť čo najväčší priestor v klasických sociálnych témach.

Foto: Pravda, Robert Hüttner fico, pellegrini Robert Fico a Peter Pellegrini

Fico ho však stihol predbehnúť a rovnakú tlačovku ohlásil ten deň hodinu pred Hlasom a stihol s nimi podpísať zmluvu o spolupráci. Aj keď sa Pellegrini snaží zvrátiť trend narastajúcich preferencií Smeru, veľmi sa mu to nedarí. Iniciatívu Smeru sa podľa neho neplatí komentovať. Okrem toho Hlas iniciuje aj tzv. „národnú petíciu za zmenu“.

Chce ňou novú vládu zaviazať, aby zastavila zvyšovanie cien energií a potravín, garantovala dôchodcom 13. dôchodok znížila platy politikov, ak do roka nezastavia pred životnej úrovne ľudí. Zároveň sa líder Hlasu pokúsi získať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze v prípade, že prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje úradnícku vládu. Podporiť ju však neplánujú.