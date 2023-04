Kampaň či dobrý zámer? Progresívne Slovensko chce poďakovať Čaputovej, poslanec klubu SaS to kritizuje

Strana Progresívne Slovensko (PS) sa rozhodla, že zorganizuje podujatie na podporu prezidentky Zuzany Čaputovej. Jedným z dôvodov je aj to, že spred Prezidentského palác znie podľa lídra PS Michala Šimečku len zloba. Poslanec parlamentu a člen klubu SaS Ondrej Dostál to kritizuje. Nie je totiž podľa neho jasné, či ide o kampaň, alebo podporu Čaputovej v tom, aby znova kandidovala.

Keďže na námestí pre Prezidentským palácom znie v posledných rokoch zloba namierená voči prezidentke, PS sa rozhodlo, že si zaslúži poďakovanie. Podľa Dostála je však otázne, aký má strana vlastne zámer.

Bude Čaputová opäť kandidovať? Čo jej Pavel poradí?

Ďakovné podujatie

„Sme presvedčení, že by to tak nemalo zostať, a preto organizujeme stretnutie na jej podporu. Zároveň si želáme, aby znovu kandidovala,“ píše strana na sociálnej sieti. „Pozývame všetkých, ktorí si cenia, ako prezidentka Čaputová v domácej politike dôrazne obhajovala hodnoty demokracie a ľudských práv pre všetkých. Ako neúnavne stála na strane dodržiavania zákonov a pravidiel, a uprostred chaosu a konfliktov politických strán svojou pokojnou silou prispievala k spoločenskej súdržnosti,“ uviedli.

Foto: Pravda spišiak, šimečka Policajný exprezident Jaroslav Spišiak a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Vyzdvihli to, ako si získala rešpekt na medzinárodnej pôde a dôstojne reprezentovala Slovensko. „Je smutné, že napriek tomu počas svojho mandátu čelila množstvu prízemných, vulgárnych útokov, ktoré sa nevyhli ani jej deťom. Nečudo, že dnes zvažuje, či vôbec má, alebo nemá kandidovať na svoje druhé funkčné obdobie,“ dodala strana. Podujatie ohlásili na piatok 14. apríla podvečer.

Snaha povzbudiť či predvolebná kampaň?

Jedným z hostí na avizovanom podujatí bude bratislavský primátor a líder strany Team Bratislava Matúš Vallo. Poslanec Dostál nepochybuje, že si prezidentka zaslúži vďačnosť. „Aj našu podporu zoči voči útokom zo strany rôznych nehodných politikov všetkého druhu. A keď sa rozhodne znovu kandidovať, bude to dobrá správa pre Slovensko a pre mnohých z nás jasná voľba,“ uviedol na sociálnej sieti.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Ondrej Dostál , Anna Zemanová, SaS Poslanci z klubu SaS

„Uvažujem však, že ak nejaká politická strana zvoláva zhromaždenie na podporu pani prezidentky, či je za tým viac snaha povzbudiť Zuzanu Čaputovú, aby sa budúci rok znovu uchádzala o post hlavy štátu, alebo je to skôr aktivita onej politickej strany v rámci jej volebnej kampane pred tohtoročnými parlamentnými voľbami, ktorej účelom je odprezentovať blízkosť onej strany k pani prezidentke. Lebo ak to druhé, tak to môže prospieť skôr tej politickej strane ako pani prezidentke,“ dodal Dostál.

Rozhodnutie o kandidatúre predbehla úradnícka vláda

Prezidentka svoje rozhodnutie o možnej kandidatúre stále neoznámila. Skôr než jej kandidatúra sa však aktuálne rieši to, či po Veľkej noci vymenuje, alebo nevymenuje úradnícku vládu. Čaputová opakovane hovorí, že je pripravená vymenovať úradnícku vládu, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu dočasne poverenej vlády. Dodala, že jej vymenovanie by nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie s ohľadom na vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu.

Čítajte viac Šéfka NATO? Politico zase spomenulo aj Čaputovú

O možnosti úradníckej vlády hovorila prezidentka aj v súvislosti s prípadom dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca. „Ak má prezidentka vyvodiť zodpovednosť, potrebuje mať istotu, či k nejakému porušeniu zákona v súvislosti s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami na ministerstve vnútra prišlo a kto a v akej miere pochybil,“ uviedol v utorok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Čítajte viac Hrabko: Bolo by chybou, keby Čaputová potvrdila či vylúčila svoju kandidatúru

Od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) si preto prezidentka vyžiadala protokol o vykonaní kontroly. „Oboznámi sa tiež so stanoviskom ministerstva vnútra aj ďalšími stanoviskami, ktoré má v tejto veci k dispozícii. Svoj postoj prezidentka oznámi po ich dôkladnom preštudovaní a zvážení všetkých okolností prípadu. Žiadne čiastkové informácie dovtedy nebude komentovať,“ uzavrel.