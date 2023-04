Veľká noc u politikov. Z Gröhlinga v kroji dostala mama záchvat smiechu, Kollár bol expresne rýchly

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na sociálnej sieti pochválila darom z Trebišová a všetkým popriala krásne sviatky. „Veľká noc je veľkým kresťanským sviatkom, no zároveň je to aj sviatok jari – i keď tomu počasie v posledných dňoch nenasvedčovalo,“ napísala.

Veľkonočné prianie Eduarda Hegera

Urobte si život krajší a pestrejší

„Veľkonočné sviatky sa vždy niesli v radostnom očakávaní a spája sa s nimi množstvo tradícií, príprava gurmánskych špecialít či výzdoba kraslíc,“ uviedla prezidentka. Od ľudí v Trebišove dostala do daru kôš s kraslicami.

„Pri skrášlení vajíčok autorky z východu použili zdobenie voskom, slamou, maľovanie, vyškrabovanie či kombinované techniky. Veľká noc je tak príležitosťou uctiť si tradíciu, rozvíjať ďalej zručnosť našich predkov, no najmä urobiť si život krajší a pestrejší,“ dodala.

Navzájom si musíme odpustiť

Tajomstvo Veľkej noci nám prináša pochopenie zmyslu obety. Na sociálnej sieti to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger. Všetkým ľuďom na Slovensku poprial, aby boli vnímaví a citliví na príbehy ľudí okolo seba. Príjemné sviatky zároveň zaželal aj tým, ktorí ich neoslavujú ako náboženský sviatok. No a okrem toho sa pochválil aj zábermi zo šibačky so synmi.

„Najdôležitejšie a najväčšie sviatky kresťanov nás učia byť vďačnejšími, láskavejšími, pokornejšími, úctivejšími, trpezlivejšími, tolerantnejšími, odvážnejšími a lepšími ľuďmi,“ povedal Heger. Odkázal, aby ľudia urobili niečo pre druhého, navzájom si odpustili a ospravedlnili sa za svoje chyby. „Často je pre nás ľudí neľahkou výzvou vážiť si jeden druhého. Miesto kritického slova prinášať slovo povzbudenia či automaticky neodsúdiť niekoho, s kým nesúhlasíme,“ podotkol Heger.

Kollár je už so šibačkou hotový

Šibačku má za sebou aj predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Už o desiatej ráno mal všetko obehané. „Priatelia, ja už som si svoju veľkonočnú povinnosť splnil. Verím, že máte krásny deň, ženy veľa šibačov, aby ste boli naďalej zdravé a krásne a chlapi veľa veľkonočnej výslužky,“ napísal na sociálnej sieti.

zväčšiť Foto: FB/Boris Kollár Boris Kollár, Veľká noc Boris Kollár

Z Gröhlinga dostala mama záchvat smiechu

Zahanbiť sa nenechal ani podpredseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. Na sociálnej sieti zverejnil fotografiu v kroji a nie v obyčajnom. „Aj mi bola zima, aj mi chrbát pomrzol, aj som ľudí pobavil (mama má záchvat smiechu), aj som zistil čosi o zvykoch a krojoch. Tento je konkrétne očovský s ihlovou čipkou,“ napísal.

zväčšiť Foto: FB/Branislav Gröhling Branislav Gröhling, Veľká noc Branislav Gröhling v kroji

„Každopádne, či už trávite Veľkú noc tradične alebo netradične, doma či v zahraničí, hlavne si ju užite podľa seba, k svojej spokojnosti a oddýchnite si,“ dodal.

Prvý šibač a silný odkaz ženám

Nezaradený poslanec Martin Klus sa teší zo svojho syna, ktorý sa chystá na svoju prvú šibačku. „Lebo minulý rok som bol ešte drobček. Ale sľubujem dievčatá, že ja budem dobrým šibačom a s vodičkou a korbáčom prídem len tak symbolicky, aby ste sa nehnevali, ale boli krásne a zdravé celý rok,“ napísal k fotografii Klus.

Krásne sviatky popriala aj líderka strany Jablko a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Špeciálne pre ženy má silný odkaz. „Želám všetkým ženám a dievčatám, aby v tieto dni dostali minimálne toľko lásky, nehy a šťastia ako ja. Buďte šťastné a milované, násilie nepatrí do našich životov ani na šibačku,“ uviedla.

zväčšiť Foto: FB/Lucia Ďuriš Nicholsonová Lucia Ďuriš Nicholsonová Lucia Ďurič Nicholsonová s manželom

Stručne poprial pekné sviatky aj líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý na sociálnej sieti zverejnil fotografiu s rodinou. „Sviatky a rodina sú pre mňa to najvzácnejšie a želám aj vám krásny čas s vašimi blízkymi,“ uviedol.

Foto: FB/Peter Pellegrini Peter Pellegrini, Veľká noc Peter Pellegrini s rodinou

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec trávi veľkonočné sviatky v prírode pri dobrom jedle. „Veľkonočná jahňacina varená s láskou a konečne v prírode. Prajem vám pekné sviatky,“ napísal a na sociálnej sieti sa pochválil fotkami.