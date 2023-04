Úradnícka vláda? Čas vypršal a Čaputovej by to uškodilo. Politológ: Mohli by ju podozrievať, že zasahuje do kampane

Prezidentka Zuzana Čaputová síce pri kauze okolo Romana Mikulca prvý raz pripustila jej vymenovanie, no aj keď sa medzi poslancami šírili informácie, že ju vymenuje po Veľkej noci, vzhľadom na jej utorkové stanovisko je to zatiaľ veľmi nepravdepodobná možnosť.

Pri Mikulcovi nevidím dôvod na vyvodenie zodpovednosti

Vymenovať úradnícku vládu pol roka pred voľbami, navyše s vedomím, že nemá podporu v parlamente, by bol iracionálny krok. Zhodujú sa na tom aj odborníci a politológovia. Aj keď je to však nepravdepodobná možnosť, v slovenskej politike je možné všetko.

Po tom, čo Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) skonštatoval, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) porušil zákon, keď sa bez špeciálneho certifikátu oboznamoval s utajovanými skutočnosťami NATO a Európskej únie, sa opäť otvorila otázka úradníckej vlády. Čaputová o jej vymenovaní hovorila ako o jednej z možností. Zároveň si na preštudovanie vypýtala potrebné materiály.

Mimoriadny branno-bezpečnostný výbor dal však Mikulcovi za pravdu. Šéf výboru Juraj Krúpa (SaS) naopak spochybnil úmysly NBÚ. V utorkovom stanovisku Čaputová po tom, čo sa oboznámila s materiálmi NBÚ a stanoviskami rezortov uviedla, že nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Prezidentka sa nestotožňuje s hodnotením NBÚ ohľadom uplatnenia § 60 ods. 7 uvedeného zákona a výklad zákona NBÚ označila za nesprávny až absurdný.

„Podľa prezidentky je skôr zarážajúce, že právna úprava v tejto oblasti je aj po 22 rokoch existencie NBÚ a po 19 rokoch nášho členstva v EÚ a NATO mimoriadne nedostatočná. Očakáva preto, že NBÚ ako gestor legislatívy na úseku ochrany utajovaných skutočností bude iniciovať jej spresnenie,“ dodal hovorca prezidentky Martin Strižinec v stanovisku.

Čaputová úradnícku vládu nevymenuje

V spojitosti s kauzou okolo Mikulca sa hneď začala skloňovať aj možnosť vymenovania úradníckej vlády. Čaputová sa pritom mala rozprávať s viacerými lídrami politických strán vrátane Borisa Kollára, Richarda Sulíka, Petra Pellegriniho či Milana Majerského z KDH. Práve Majerský prišiel s myšlienkou, že Čaputová sa čoskoro „ujme kormidla“. Viacerí koaliční aj opoziční poslanci neskôr potvrdili, že sa k nim také zvesti dostali.

„Podľa mojich informácií chce veľmi, veľmi vymenovať úradnícku vládu, ale ľudia okolo nej, ktorí to vedia s rozumom vyhodnotiť, ju od toho odhovárajú,“ povedal v utorok pre TA3 líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Použiť Mikulca ako zámienku na vymenovanie úradníckej vlády je podľa neho „trápne“. Už predtým prostredníctvom videa Čaputovej odkázal, aby si našla „normálny dôvod“. Matovič mená v možnej vláde vymenovať nechcel.

„Áno, týkalo by sa to aj premiéra,“ dodal na adresu výmeny. Čo sa týka úradníckej vlády, objavilo sa viacero mien vrátane súčasného viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora. S lídrom Smeru Robertom Ficom, ani s Matovičom hlava štátu nerokovala. O úradníckej vláde sa podľa našich informácií nerozprávala ani s dočasne povereným premiérom Hegerom, čo sám minulý týždeň uviedol v stanovisku.

„Prezidentka jasne povedala, že bude voliť úradnícku vládu v prípade závažného zlyhania vlády alebo v prípade otázky plánu obnovy,“ skonštatoval Heger s tým, že jeho vláda prináša výsledky a plní aj míľniky z plánu obnovy.

Prezidentka opakovane hovorí, že je pripravená úradnícku vládu vymenovať, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu vlády. Také gesto by urobiť mohla, no podľa nej by jej vymenovanie nebolo najlepším riešním aj vzhľadom na to, že by taká vláda nemala podporu v parlamente. Ani jedna zo strán v parlamente nie je z jej vymenovania nadšená. Vzhľadom na jej utorkové stanovisko k Mikulcovi, úradnícku vládu zatiaľ nevymenuje.

Politické tance

Pri Mikulcovi sa príležitosti chytila mimoparlamentná strana Hlas na čele s Pellegrinim. Ten minulý týždeň hovoril o tom, že sa pokúsi pozbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorou by parlament vyzval Čaputovú, aby zobrala vláde poverenie, ak sa tak sama nerozhodne. Po Veľkej noci vyhlásil, že úradnícka vláda by mohla pomôcť upokojiť situáciu.

„Ak nebude prezidentka konať a ponechá túto vládu pri moci, ešte viac umocní atmosféru hnevu, ktorá je živnou pôdou pre politiku tvrdšieho, extrémnejšieho charakteru,“ skonštatoval. Mandátom úradníkov by podľa Pellegriniho mala byť maximálne záchrana plánu obnovy a prijímanie zákonov na záchranu ľudí a ekonomiky. Zároveň dodáva, že takej vláde by dôveru nevyslovili, iba by rešpektovali rozhodnutie prezidentky.

Predseda Smeru hovorí o prezidentke ako o „maskotke“ Progresívneho Slovenska a úradnícku vládu by podporil len v prípade, ak by Čaputová po jej vymenovaní a ešte pred hlasovaním o dôvere upravila pravidlá a umožnila konanie parlamentných volieb do 30. júna.

Taktiku Hlasu označil politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner za „politické tance“ so spoločným menovateľom. „Že akákoľvek vláda je lepšia ako Hegerova vláda s vyslovenou nedôverou. Opozícia musí byť naďalej vládobijcom, ich voliči to očakávajú,“ povedal pre Pravdu.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si nevie predstaviť, že by Čaputová pristúpila na hru Hlasu alebo Smeru. „A už vôbec si neviem predstaviť, ako by vysvetlila verejnosti, že jej vládu by podporovali dve strany – Progresívne Slovensko a Hlas,“ zhodnotil.

Vhodný čas pominul

Malo by v tejto situácii vymenovanie úradníckej vlády zmysel? Obaja politológovia zhodne skonštatovali, že by to nebolo racionálne. Podľa Cirnera sa už čas, keď to dávalo zmysel, minul. „Do volieb je príliš krátka doba, v lete je čas dovoleniek, keď vláda aj tak nezasadá pravidelne, niekedy vôbec. Činnosť ministerstiev je takisto utlmená. Okrem toho bude čas predvolebnej kampane,“ uviedol politológ.

„Tak načo prepriahať, keď už to ide v udržiavacom móde a nová vláda by znamenala iba politické útoky na ňu od celej politickej scény v rámci predvolebnej kampane, teda podpora chaosu,“ myslí si Cirner. „Ale politika je často iracionálna. V každom prípade, prezidentka má v súčasnosti právo vymenovať novú vládu – prezidentskú vládu,“ myslí si.

„Prezidentkinu vládu by tak či tak nerešpektovala väčšina v parlamente a zrejme by ju nerešpektovali ani poslanecké kluby súčasného torza vládnej koalície, takže vo vzťahu k parlamentu by bola v horšom postavení ako ta terajšia,“ povedal Štefančík s tým, že by sa okrem iného Čaputová dostala do podozrenia, že zasahuje do priebehu volebnej kampane.

„Pretože by zobrala súčasnému poverenému premiérovi, ako aj povereným ministrom najdôležitejšiu výhodu, ktorú momentálne majú – mediálnu pozornosť,“ dodal Štefančík. Podľa politológa Tomáša Koziaka by to nebolo celkom adekvátne rozhodnutie. „Úradnícka vláda sa vymenúva vtedy, keď vláda nie je funkčná, respektíve nie je schopná plniť svoje základné úlohy, a v tomto prípade taká situácia jednoducho nenastala,“ uviedol.

Vzhľadom na dlhý čas medzi pádom vlády a predčasnými voľbami sa podľa publicistu Juraja Hrabka politika z hľadiska nákladov štátu predraží a dá sa očakávať aj pokračovanie chaosu v parlamente. Prezidentka by podľa neho mohla tento stav do istej miery korigovať vymenovaním úradníckej vlády, ale aj taký výber je podľa neho len voľbou medzi zlým a ešte horším riešením.